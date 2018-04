I capelli biondo miele sono la tendenza haircolor del momento, ecco tutte le ispirazioni da copiare

I capelli biondi non sono mai stati così cool come ora, in tutte le loro sfumature, soprattutto nelle palette più naturali.

Gli haircolor più di tendenza si ispirano infatti ai colori che ritroviamo in natura, tra cui il color miele. Si tratta di una tonalità calda e dorata, perfetta per illuminare il viso. Perfetta per la bella stagione, è adatta anche al periodo invernale per portare un po' di luce nelle giornate più grigie.

A chi stanno bene? Donano particolarmente agli incarnati medio-chiari, dal sottotono neutro fino a quello color pesca e caldo golden.

Volete provare questa tonalità di biondo? Ecco 10 buoni motivi per provare i capelli color biondo miele.



1. Per un look californiano

Come Gigi Hadid, ed è subito Summer of Love.



2. Per delle onde romantiche

Una tonalità dolce che illumina le onde lucenti come il miele liquido.



3. Per illuminare il viso

Facendo risaltare il sottotono pesca senza mortificarlo e diventare l'incarnazione (o quasi) della primavera botticelliana.



4. Per riscoprire la bellezza dei colori naturali

Perché esplorare colori "pazzi" è eccitante, ma a volte la semplicità è ancora più bella.



5. Per valorizzare un taglio corto

I tagli di capelli corti hanno bisogno di un colore vibrante per far risaltare al meglio le chiocche texturizzate.



6. Per mettere in risalto gli occhi chiari

Il biondo miele è la tonalità giusta per "accendere" tutte le iridi chiare, azzurre e verdi.



7. Per un look art déco

Un biondo così caldo e dorato sembra uscito dai look del Grande Gatsby.



8. Per ravvivare un colorito pallido

Con la tinta sbagliata un incarnato chiaro sembrerà smorto e malaticcio. Il biondo miele ravviva all'istante tutti i visi chiarissimi.



9. Per creare un effetto tridimensionale

Provate a mixare varie tonalità di biondo, miele dorato e vaniglia, per creare un effetto 3D.



10. Per provare l'effetto shadow roots

Le radici naturali e più scure a contrato sono la tendenza più hot del momento.