Il nome la dice lunga: i coconut toasted hair sono i nuovi capelli biondi del momento, dal look esotico e glam. Assolutamente da provare

Radici scure, chioma sfumata e lunghezze che virano al biondo platino o al biondo argento. Ecco i toasted coconut hair, i nuovi capelli biondi del momento.

Amati oltreoceano e già trend topic su Instagram, i toasted coconut hair riprendono il colore sfumato e "irregolare" del cocco tostato per un effetto totalmente personalizzabile.

Questa tinta capelli biondi è ideale sia per le bionde naturali che per le castane: le radici rimangono più scure mentre le lunghezze vengono illuminate da un effetto ombré. Ecco i look più belli da copiare.

Biondo sfumato con lunghezze platino dallo styling wavy.

Taglio medio biondo in toasted coconut dalla sfumatura silver.

La sfumatura è inversa: la parte alta del capo mostra una nuance fredda, mentre le lunghezze vanno a scaldarsi.

Capelli biondi toasted coconut hair in sfumatura miele. Ciocche più chiare attorno al viso vanno a incorniciarlo.

Un'alternanza di biondo caldo e biondo argento per un effetto edgy.

Capelli lunghi e mossi in biondo caldo.

Hairlook biondo glaciale sfumato su taglio medio.

Radici scure e lunghezze illuminate da highlighters biondi di varie tonalità.

Tinta bionda ombré su base biondo scuro naturale.

I toasted coconut hair in sfumature argentee.

Credits ph: Velizar Ivanov on Unsplash