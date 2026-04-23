Il 25 aprile, Giornata della Liberazione, non è solo cortei e bandiere: è anche una delle tre giornate in cui i luoghi della cultura statali aprono gratis. Le altre sono il 2 giugno e il 4 novembre, come stabilito dal Ministero della Cultura. Secondo i dati ufficiali, nel 2025 in questa stessa data i siti statali hanno registrato oltre 290 mila ingressi gratuiti, con Pompei, Reggia di Caserta, Pantheon e Uffizi in testa.



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Nel 2026 la Festa della Liberazione cade di sabato e diventa l’occasione perfetta per costruire un weekend culturale senza toccare troppo il portafoglio. Tra musei, ville storiche, castelli e parchi archeologici potete organizzare una giornata itinerante o un mini tour di due giorni, scegliendo tra icone affollatissime e gioielli ancora poco scoperti. Qui non trovate la lista infinita dei comunicati ufficiali, ma una guida compatta per decidere dove andare e quando conviene prenotare.





Perché il 25 aprile è la giornata perfetta per la cultura gratuita

Dal 2023 il Ministero della Cultura ha stabilito che il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, oltre alla prima domenica del mese, tutti i musei e i parchi archeologici statali siano a ingresso gratuito. Parliamo di centinaia di luoghi, dai grandi musei nazionali alle aree archeologiche in mezzo alla campagna, distribuiti in tutte le regioni.

Attenzione però: gratis non significa sempre senza organizzazione. Alcuni siti richiedono la prenotazione obbligatoria, come la Galleria Borghese a Roma o gli Uffizi a Firenze; altri consigliano di scaricare il biglietto gratuito tramite la piattaforma ufficiale dei musei statali prima di presentarsi all’ingresso. Prima di decidere l’itinerario controllate sempre il portale del Ministero della Cultura, alla sezione dedicata al 25 aprile, dove gli orari e le modalità vengono aggiornati in tempo reale.





Musei e ville storiche: le tappe da bloccare in agenda

Al Nord potete partire da Torino, dove i Musei Reali aprono gratuitamente: Palazzo Reale, Armeria, Galleria Sabauda e Museo di Antichità sono tutti nello stesso complesso, perfetti se il meteo fa i capricci. Poco sopra la città, Villa della Regina vi aspetta con il suo giardino panoramico sulla collina e una mostra contemporanea che dialoga con gli interni seicenteschi.

A Roma la combinazione ideale è Pantheon più Castel Sant’Angelo, entrambi gratuiti il 25 aprile: in pochi passi passate dal tempio romano meglio conservato alla terrazza sul Tevere. Chi ama l’arte può puntare sulla Galleria Borghese, da prenotare con largo anticipo, o sul Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove il Sarcofago degli Sposi vale da solo il viaggio. Se avete un’auto, in meno di un’ora arrivate a Tivoli per visitare gratuitamente Villa Adriana e Villa d’Este, due siti UNESCO spettacolari e vicinissimi tra loro.

In Toscana il Museo delle Navi Antiche di Pisa racconta attraverso relitti e oggetti di bordo una storia di mare e commerci che somiglia a una serie tv in costume. Ad Arezzo, nella basilica di San Francesco, gli affreschi della Leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca sono una lezione di Quattrocento dal vivo. Più a sud, a Taranto, il MArTA conserva gli straordinari ori della Magna Grecia: se siete appassionati di archeologia, è un museo che merita un viaggio dedicato.

Castelli e parchi archeologici per un 25 aprile all’aperto

Se preferite torri e saloni affrescati, partite dal Piemonte. Il Castello di Masino, nel Canavese, apre il 25 aprile con il suo parco storico in piena fioritura. A Pralormo la manifestazione Messer Tulipano riempie il giardino di decine di migliaia di tulipani, scenografici ma piuttosto gettonati. Il Castello Falletti di Barolo ospita il WIMU, museo del vino da abbinare alla vicina Banca del Vino di Pollenzo per una degustazione da veri intenditori.

In Puglia il Castello Svevo di Bari partecipa alla giornata gratuita: mura imponenti, fossato e corte interna a due passi dalla città vecchia. Se vi fermate più giorni potete inserire anche Castel del Monte o il castello di Trani, altri simboli dell’architettura sveva che spesso rientrano nelle aperture straordinarie del calendario culturale nazionale.

Per respirare storia all’aria aperta, Ostia Antica è una delle mete più intelligenti da Roma: si raggiunge in treno, conserva l’impianto completo di una città portuale romana, tra foro, terme e teatro. Calcolate almeno tre ore di visita, scarpe comode e partenza al mattino presto, prima che arrivi il grosso dei visitatori.

In Campania il Parco Archeologico di Ercolano aderisce all’apertura gratuita nazionale ed è molto meno affollato di Pompei, pur offrendo case, affreschi e legni carbonizzati impressionanti. Chi cerca silenzio può spingersi a Roselle, in Maremma, o al Parco Archeologico di Sepino, in Molise: mura antiche, fori romani e prati quasi sempre semi deserti, perfetti per un 25 aprile lontano dalla folla.

La Regione Sicilia ha confermato l’ingresso gratuito ai suoi musei e parchi regionali non solo il 25 aprile ma anche il 2 giugno e il 4 novembre, allineandosi alla scelta nazionale. Per orientarvi tra tutte queste possibilità, il trucco è semplice: aprite il sito del Ministero della Cultura, selezionate la data del 25 aprile 2026, scegliete una zona d’Italia e costruite il vostro personale itinerario della Liberazione, tra capolavori celebri e scoperte da raccontare al ritorno.