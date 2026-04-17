Tra richiami rétro e nuove texture, il corto si reinventa con naturalezza. Ecco come indossare il pixie cut primavera 2026

Voglia di rinfrescare il look per questa primavera? Niente di meglio che puntare su un grande classico come il pixie cut. Corto, essenziale, eppure sempre molto sfaccettato, questo taglio attraversa le stagioni e ogni volta trova un modo nuovo per reinventarsi come conferma Gabriele Di Biase, Salon Director di TONI&GUY Roma Corso Vittorio che conferma: “Il pixie cut primavera 2026 è un’icona senza tempo, con una storia affascinante che attraversa decenni di evoluzione stilistica. La sua affermazione tra gli anni '50 e '60 segna un momento di svolta importante, quando il taglio corto inizia a imporsi come una vera rottura rispetto ai canoni tradizionali di femminilità. Da allora, il pixie è diventato simbolo di libertà, indipendenza e consapevolezza di sé, mantenendo intatta la sua carica espressiva fino a oggi”.

Pixie cut primavera 2026: le caratteristiche

Oggi il pixie non è più un taglio rigido, ma un progetto sempre molto personalizzato. “Dal punto di vista tecnico, si tratta di un taglio versatile, che può essere costruito su misura con grande precisione – continua Di Biase-. Può risultare pulito, elegante e morbido nelle linee, oppure più deciso e destrutturato, lavorato attraverso scalature e texture che ne enfatizzano il movimento. Tuttavia, il vero elemento distintivo non è solo la forma del viso che resta un parametro fondamentale, ma l’attitudine della persona: il pixie richiede una forte identità, qualità che il taglio stesso contribuisce a valorizzare”.

Una versione più morbida

Secondo l’esperto, oggi i tagli corti sono tornati in voga ma in una versione più morbida, naturale e fluida: “Le texture diventano protagoniste, i volumi si alleggeriscono e il risultato è un look dinamico, facilmente modulabile, capace di adattarsi con disinvoltura a contesti diversi, dal quotidiano a situazioni più sofisticate”, precisa Di Biase. Questa evoluzione si inserisce in un dialogo continuo con il passato perché “molte delle ispirazioni attuali provengono dagli anni '60, '90 e primi 2000, epoche in cui il pixie ha già conosciuto momenti di grande centralità. Oggi, però, queste influenze vengono reinterpretate con uno sguardo contemporaneo, più libero e meno codificato”, precisa il Salon Director. In questo contesto si inseriscono anche contaminazioni con altri tagli, “come il bixie, fusione tra bob e pixie, che introduce nuove proporzioni e possibilità di personalizzazione. È proprio in questa capacità di adattarsi e reinventarsi che risiede la forza del pixie, un taglio che, ancora oggi, continua a raccontare individualità, stile e modernità”.

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