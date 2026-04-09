La trasformazione di un’icona tra minimalismo e libertà espressiva. Ecco come personalizzare il buzz cut primavera 2026

Linee nette e zero compromessi. È questa l’anima del buzz cut che torna al centro delle tendenze capelli primavera 2026. “Il buzz cut è uno dei tagli più iconici e riconoscibili della storia, con origini che affondano in un passato lontano e sorprendentemente attuale – racconta Nicolò Gotti, Style Director di TONI&GUY Bergamo-. Dall’antica Roma, dove i centurioni rasavano i capelli per evitare di offrire appigli in battaglia, fino alle caserme moderne, nasce come risposta a esigenze pratiche, legate a disciplina e controllo”.

Buzz cut primavera 2026: oltre la praticità

Col tempo, però, il concetto di essenzialità legata al buzz cut è completamente cambiato. “Questo hair look è diventato molto più di una semplice soluzione pratica”, puntualizza l’esperto. Il gesto della rasatura, accompagnato dal “ronzio” della macchinetta, assume un valore simbolico. Sottrae, semplifica, mette a fuoco. Il risultato è un’immagine diretta, che comunica forza e consapevolezza.

Un po' di storia

Il passaggio alla dimensione culturale, oltre che pratica, avviene tra gli anni Sessanta e Settanta, quando il buzz cut viene adottato dagli skinhead londinesi. In quel contesto diventa espressione di appartenenza e rottura, in contrapposizione agli eccessi dell’estetica hippie. Negli anni Novanta, il taglio consolida la propria presenza nell’immaginario collettivo; cinema, musica e sport ne amplificano la diffusione, contribuendo a renderlo trasversale. “Iconico sul grande schermo in ‘Trainspotting’, è reinterpretato da figure come Brad Pitt, David Beckham ed Eminem, che lo trasformano in un segno distintivo contemporaneo”, ricorda Gotti. L'esperto sottolinea, però, che l’evoluzione del buzz cut riguarda soprattutto il mondo femminile. “Sempre più donne scelgono questo taglio come gesto consapevole e identitario vivendolo come una scelta sofisticata, capace di ridefinire i codici estetici e mettere in primo piano l’individualità". Non è un caso, infatti, che nelle ultime stagioni sia stato proposto con più colorazioni, anche audaci - dal biondo platino al rosa fino al turchese - incluse sfumature e geometrie. Tutti dettagli che dimostrano quanto anche un taglio cortissimo come il buzz cut possa essere personalizzato in tanti, tantissimi, modi.

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