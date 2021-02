Trovate quella che fa per voi tra le acconciature capelli semplici viste su TikTok, 10 idee veloci e di facile esecuzione che vi stupiranno!

Acconciature capelli semplici: un'ondata di idee e leggerezza per chiome al top con i mini tutorial scovati per voi su TikTok, il video-social più cool del momento.

TikTok ci piace perché un social veloce, intuitivo e - soprattutto - una miniera di idee. Con i suoi hacks non solo ci intrattiene e diverte, ma ci regala un sacco di spunti beauty da non perdere.

Acconciature capelli, il meglio visto su TikTok

Qui di seguito troverete una selezione di 10 acconciature capelli semplici, veloci e di facile esecuzione. Divertitevi a copiarle oppure lasciatevi ispirare: il meglio nasce dalle sperimentazione, abbinata alla creatività e TikTok ne è la prova!

Acconciatura semplice capelli medi

Splendida sui capelli medi, cool su quelli corti, il top anche sulle chiome lunghe. Questa acconciatura si fa in un lampo con un semplice twist sul retro del capo dopo aver creato una mini coda. Per un effetto super glam copiate lo styling capelli a onde.

Semiraccolto facilissimo

Proposto come "l'acconciatura per ragazze pigre", richiede pochissimo tempo e assicura un risultato molto grazioso. I capelli della parte alta del capo - la zona della corona - vengono pettinati e portati all'indietro, lasciando libere alcune ciocche frontali, per poi procedere con la creazione di un "nodo" tra le ciocche, fermato poi da un clip ornamentale. Per rendere l'effetto più cool potete cotonare la parte o texturizzarla con uno spray volumizzante o uno shampoo secco.

Raccolto semplice capelli medi

Un'idea semplicemente spettacolare: la chioma mossa su taglio medio long bob viene raccolta in piccoli torchon fissati nella parte posteriore del capo. L'effetto è quello di un raccolto particolarmente glam.

Bun con foulard

Cos'è il bun? Lo chignon! Proposto qui in variante super sofisticata, è creato con un intreccio sinuoso tra le ciocche di capelli e un foulard colorato. Questo effetto è speciale proprio perché - oltre a essere di facile esecuzione - può caratterizzare i look al massimo semplicemente cambiando il foulard.

Treccia-reverse

Effetto easy e un tocco di magia per la treccia morbida che si realizza con la chioma pettinata in avanti. I capelli vengono intrecciati nella parte bassa per poi essere "rivoltati" all'indietro. Il risultato? Un raccolto romantico ed easy-going.

Chignon con treccia

La classica "ciambella per chignon" è l'arma segreta per la realizzazione di questo raccolto. Tra le acconciature capelli semplici questa è senza dubbio una delle idee più belle: perfetta per le occasioni speciali.

Bubble Braid Tutorial

La treccia bubble è super cool. Si crea velocemente dando al look un tocco originale e inusuale, tutto da copiare.

Acconciatura capelli con fiocchi

Fiocchi creati con i capelli? Oh yes! Un'idea semplice da copiare e super originale. Questo tutorial illustra al meglio i passaggi per dare vita a un raccolto statement senza sforzo.

Semi raccolto con con mini trecce e top knot

Apparentemente intricato, questo hairlook è ideale per chi ha i capelli lunghi ma fa grande scena anche sulle chiome medie. La parte alta dei capelli viene divisa in tre sezioni, che a loro volta vengono intrecciate con precisione. La parte finale delle ciocche viene poi unita in uno chignon alta, il famoso top knot.

Coda alta con tochon

Un updo semplice ma di grande impatto. Una coda alta con ciocche arrotolate tra di loro: l'effetto è splendido!

Photo by Brooke Cagle & Tamara Bellis on Unsplash