Siete affascinate dalla bellezza del passato e vorreste provare a replicare il look della vostra beauty icon del cuore?

Abbiamo individuato le acconciature più iconiche decade per decade, dal caschetto di Louise Brooks degli anni '20, fino alle onde con mèches di Gisele dei primi anni 2000.

Per scoprire come si sono evoluti gli hairlook nel tempo e lasciarsi ispirare dalle dive che hanno segnato un'epoca.

Anni '20

Sono gli anni delle flapper girls e dell'emancipazione femminile, con Coco Chanel che lancia la moda dei capelli corti. Il famoso caschetto di Louise Brooks ha fatto la storia, con il bob che continua a essere on trend ogni stagione. Non è diminuito neppure il fascino delle onde piatte (o finger waves) di Gloria Swanson, da sfoggiare con effetto wet.



Anni '30

Le onde diventano il must irrinunciabile di quegli anni. Più morbide e vaporose rispetto al passato, bigodini e permanente segnano il look delle femme fatale indimenticabili, come Greta Garbo e Marlene Dietrich.



Anni '40

I capelli si allungano e i boccoli vengono realizzati da metà lunghezza in giù. Diventa di tendenza anche lo sideswept e il ciuffo voluminoso, per creare maggiore movimento nella chioma. Le dive a cui ispirarsi? Ingrid Bergman e Veronica Lake.



Anni '50

Onde e boccoli continuano a essere i protagonisti, in versione corta come sull'intramontabile caschetto di Marilyn Monroe o per creare acconciature ladylike e bon ton, come nel caso di Grace Kelly.



Anni '60

Sono due gli hairlook simbolo del decennio, completamente agli opposti. La chioma lunga, piena e corposa con frangia bombata e cotonatura sulla nuca di Brigitte Bardot e il pixie cut di Vidal Sassoon interpretato al meglio da Mia Farrow e Twiggy.



Anni '70

I capelli lunghi sono imprescindibili, a patto che siano wild. In versione a tutto volume come Farrah Fawcett e le sue onde californiane o con styling liscio e frangia lunga per uno stile parisiènne come Jane Birkin.



Anni '80

Come dimenticare le permanenti esagerate di Cher e la quantità di lacca usata per le acconciature di Madonna? Da accompagnare ad accessori per capelli vistosi, come le fasce colorate annodate con un fiocco.



Anni '90

Sono gli anni in cui tutte hanno chiesto al parrucchiere il taglio "alla Rachel", vale a dire quello sfoggiato da Jennifer Aniston in Friends, con scalature e layering. Ma resta indimenticabile anche il taglio corto di Winona Ryder, simbolo dell'estetica di quel periodo, all'insegna del minimalismo e dell'understatement.



Anni '00

Le nuove dive dei primi anni 2000 sfoggiano chiome lunghe e voluminose, con onde da bombshell. Inizia così il mito degli Angeli di Victoria's Secret, con le mèches (più tardi diventate balayage) di Gisele Bundchen, e delle nuove icone della musica pop, come Beyoncé e i suoi colpi di sole color caramello.



Credits Ph.: Getty Images - Arwork by Elisa Costa