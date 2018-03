L'hydrospinning è l'attività sportiva del momento: vi raccontiamo in cosa consiste, come e perché funziona, quali sono i suoi benefici e dove provarlo

È uno dei workout più in voga del momento: permette di consumare calorie, bruciare grassi, allenare i muscoli e tonificare il tono della pelle come un massaggio.



L'hydrospinning, ovvero lo spinning eseguito in acqua, è senza dubbio uno degli allenamenti più funzionali attualmente in circolazione e permette di ottenere risultati soddisfacenti in tempo record grazie all'abbinamento di attività cardio (lo spinning), potenziamento muscolare (attraverso l'uso di pesi e attrezzi su e giù dalla bici) e massaggio dell'acqua.

L'abbiamo provato da Waterbeat Society, il primo e unico centro d'Italia unicamente dedicato a questa attività (a Milano, in via Santa Tecla, 3) ed ecco tutto quello che dovete saperne.

Cos'è l'hydrospinning

L'hydrospinning, o hydrobike, consiste come suggerito dal nome in una sessione di spinning eseguita in acqua.

Si entra in piscina (ma senza bagnare i capelli e senza il relativo obbligo-incubo della cuffia) e si prende posto su una bike.

A quel punto l'istruttore farà eseguire, a ritmo di musica, una serie di esercizi per allenare non solo la parte inferiore del corpo (che in ogni caso sarà sempre in funzione) ma anche addominali, core e braccia, per un risultato completo.

Scatti in velocità, ripetute, esercizi con pesi ed elastici fanno parte del pacchetto, diverso ogni volta e personalizzabile sulla base del proprio stato fisico - la velocità massima, la resistenza della pedalata, il numero di ripetizioni effettuate nel tempo previsto dipendono da quello che si riesce a fare al massimo delle proprie possibilità.

Quali sono i benefici dell'hydrospinning

L’hydrospinning è un metodo di allenamento che aiuta a dimagrire e tonificare, utile anche nella riabilitazione e nel potenziamento di capacità cardiaca e polmonare.



La sua nascita, infatti, deriva dalla riabilitazione dopo traumi e interventi: il fatto di eseguire l'esercizio in acqua elimina qualsiasi rischio di infortunio legato alla gravità e all'impatto traumatico che ha per esempio la corsa sulle articolazioni.

L'acqua, poi, ha riconosciuti effetti sul benessere psico-fisico ed effettua un massaggio di body shaping per tutta la durata dell'allenamento - che tradotto significa che ha importanti effetti positivi nel contrastare gli inestetismi della cellulite.

I muscoli coinvolti da questa attività non sono solo quelli delle gambe, ma anche glutei, braccia, addominali e dorsali.

Dove provarlo

Oltre che in alcune palestre dotate di piscina, ha recentemente aperto a Milano, in via Santa Tecla 3, a due passi dal Duomo, Waterbeat Society, il primo centro in Italia dedicato esclusivamente all'hydrospinning.

Quattro i tipi di workout tra cui è possibile scegliere a seconda delle proprie esigenze: Cardio, Low Body, Sculpt e Body & Mind, che prevede anche momenti di pilates e stretching.

Come inizia a succedere sempre più di frequente, seguendo l'onda di quello che già accade negli States e a Londra, non serve sottoscrivere un abbonamento, ma si comprano pacchetti di lezioni della durata di 45 minuti acquistabili anche singolarmente.

Asciugamani, prodotti per la doccia e scarpette per l'attività vengono forniti gratuitamente dal club: con sé basta portare costume e infradito per arrivare alla vasca.