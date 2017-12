Dai mercatini per gli ultimi acquisti a concerti, mostre e feste: ecco cosa fare a Milano in questo lungo weekend di Natale e Santo Stefano

Il weekend che precede il Natale è dedicato ai regali, ma è già preludio di feste e relax. In giro per Milano proseguono ininterrotti i mercatini per chi si affretta a cercare l'ultimo pacchetto e si moltiplicano le iniziative per chi rimane in città e vuole godersi il meritato riposo.

Il fine settimana prolungato dalle festività consente a molti di recuperare quelle mostre che ancora non sono riusciti a visitare o di ascoltare dell'ottima musica con i tradizionali concerti natalizi.

O ancora di assistere a spettacoli a teatro o al tradizionale cinema con la pancia ancora piena dal pranzo con i parenti.

Ecco qualche idea.

Mercatini di Natale

Se siete ancora in cerca degli ultimi regali di Natale per amici e parenti, un bel giro per mercatini potrebbe risolvervi la questione.

Oltre alle tradizionali casette di legno che affiancano il Duomo in corso Vittorio Emanuele e quelle al Portello, questo weekend potrete fare un salto ai Bagni Misteriosi, dove sabato 23 dicembre troverete 23 artigiani selezionati dal PopCorn Garage Market.



Se volete fare un regalo solidale, il 23 e 24 dicembre, al Chiostro Nina Vinchi troverete il mercatino del Piccolo Teatro, con lavori realizzati dai detenuti di San Vittore le cui vendite contribuiranno alla promozione del loro reinserimento sociale.

I super ritardatari potranno ritrovarsi il 24 dicembre a Morimondo, per una passeggiata all'ombra dell'Abbazia, tra le bancarelle che dalle 9,30 alle 18 proporranno prodotti tipici e manufatti artigianali per le vie del borgo medievale.

Il mondo dei Lego da vivere

Sta facendo sognare grandi e piccini la mostra realizzata a Palazzo Giureconsulti e visitabile fino al 14 gennaio.

City Booming Milano è una vera e propria metropoli di mattoncini e personaggi gialli, composta da più di 7 milioni di pezzi e seimila figure e realizzata nei minimi particolari.

Un micromondo in cui i Lego compongono case, palazzi, ma anche monumenti e personaggi celebri, dall'Incredibile Hulk a Indiana Jones.

Concerto di Natale

Gli amanti della musica classica e della tradizione natalizia potranno ritrovarsi giovedì 21 e sabato 23 dicembre al Teatro alla Scala, dove alle 20 si terrà il concerto con Coro e Orchestra diretti da Giovanni Antonini e Bruno Casoni.

Il programma mozartiano comprende l’Ouverture di Lucio Silla, il mottetto per soprano e orchestra Exsultate, Jubilate KV 165 e la Messa in do minore K 427 per soli, coro e orchestra.

Sempre il 21 e il 23 dicembre il Teatro Dal Verme organizza il suo Concerto di Natale con l'Orchestra I Pomeriggi Musicali, he eseguirà brani degli Strauss e di altri compositori viennesi, il maestro Giancarlo Rizzi.

Piroette sul ghiaccio

Natale non è Natale senza una pista di pattinaggio su cui volteggiare o - per i principianti - imparare.

Come da tradizione, anche quest'anno sono tante quelle sparse per la città: si va da quella di piazza Gae Aulenti a quella coperta di Piazza Città di Lombardia, fino alla pista galleggiante dei Bagni Misteriosi.

In tutte è disponibile il servizio noleggio dei pattini.

Tiziano a Milano



Come tradizione vuole ormai da qualche anno a questa parte, anche questo Natale il Comune di Milano ha voluto regalare ai cittadini un'opera da ammirare gratuitamente durante le feste.

Fino al 14 gennaio la sala Alessi ospiterà la Sacra conversazione 1520 (Pala Gozzi), realizzata da Tiziano e proveniente dalla Pinacoteca Civica di Ancona.

I visitatori potranno ammirare il capolavoro anche dal retro, dove si trovano degli schizzi a matita che raffigurano varie teste e rappresentano probabilmente il bozzetto per la prima stesura del dipinto.

Natale al cinema

È una tradizione cui nessuno vuole rinunciare, quella di trascorrere la sera del 25 o del 26 dicembre al cinema.

E come ogni anno sono tanti i titoli che si combattono la preferenza del pubblico. Oltre all'attesissimo e acclamatissimo Star Wars, già nelle sale da qualche settimana, ci pensano cinepanettoni e commedie ad accompagnarci durante le feste.

Christian De Sica torna con Poveri ma ricchissimi, insieme a Enrico Brignano, Anna Mazzamauro e Lucia Ocone. Dall'altra parte della barricata c'è Massimo Boldi con Natale da chef.

Per i più piccoli arriva Ferdinand, della Sony, mentre proprio il 25 dicembre esce The Greatest Showman, con Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams e Zendaya.

Qui tutti i film da vedere al cinema durante le feste con le trame.

Nightlife

Il weekend prolungato di festa significa anche party fino a notte fonda e quando si tratta di ballare nessuno batte Milano e i suoi locali.

Al Gate Club, il 22 dicembre arriva Rkomi, rapper già disco d'oro che porterà nei club il suo Io in Terra Tour e i brani che hanno già raggiunto milioni di visualizzazioni in rete.

Sempre venerdì sera, gli amanti del rock potranno scatenarsi al Rocket con il Linoleum Christmas Party.

Sabato 23 dicembre, invece, sarà il Take it easy a fare un regalo ai suoi frequentatori portando al Tunnel il dj, produttore e remixer newyorkese Little Louie Vega per una notte all'insegna della house.



Il 24 al The Club è la volta del veglione con la XMax Night, con la musica r’n’b, hip hop, house e commerciale selezionata dal dj Stefano Parisi.



Infine il 25 dicembre, l'Amnesia si colora a festa come da tradizione per Ilario Alicante, il dj toscano che per il settimo anno consecutivo proporrà al pubblico milanese la sua musica techno e house per sette ore consecutive.

Natale in musical

Se avete voglia di una serata tra musica e spensieratezza, per cantare comodamente seduti in poltrona, un musical è quello che vi serve.

Al Teatro Nuovo, fino al 6 gennaio, è in programma Spamalot, i cavalieri della tavola rotonda molto, molto molto rotonda!, il musical-parodia tratto dal film Mony Phyton e il Sacro Graal. A vestire i panni del protagonista è Elio, accompagnato dal resto del cast e da un'orchestra di dieci elementi.

Flashdance apre la stagione 2017-2018 del Teatro Nazionale CheBanca! in una versione inedita e completamente rinnovata che rimarrà in scena fino al 31 dicembre.



Agli Arcimboldi, infine, un altro grande classico del musical, Dirty Dancing, con un cast rinnovato a trent’anni dall’uscita del film con Patrick Swayze e Jennifer Grey.

Natale al museo

Le festività natalizie sono anche un'occasione per vedere quelle mostre che non si sono riuscite a visitare nel corso dell'anno, grazie alle aperture dei poli espositivi più importanti anche durante i giorni di vacanza.

Palazzo Reale, che ospita Dentro Caravaggio e la personale su Toulouse Lautrec, rimarrà aperto il 24 dicembre dalle 9,30 alle 14,30; il 25 dicembre dalle 14,30 alle 18,30 e il 26 dicembre con i soliti orari.

Il Mudec con la sua Collezione Permanente, Klimt Experience ed Egitto, effettuerà i seguenti orari: domenica 24 dalle 9,30 alle 14,00; lunedì 25 dalle 14,30 alle 19,30; martedì 26 dalle 9,30 alle 19,30.

La Fabbrica del Vapore e le esposizioni Revolution, Che Guevara e Desiderio - Nirvana, rimarrà aperta il 24 e il 26 dalle 10 alle 20, il 25 dalle 15 alle 20.





Deux Fritures

Venerdì 22 saranno trasmessi su Sky Atlantic gli ultimi due episodi della terza stagione di Gomorra - La Serie.

Per celebrare l'evento, atteso da milioni di spettatori, Deliveroo ha deciso di organizzare una serata ad hoc per tutti coloro che vorranno godersi le puntate mangiando sul divano il piatto diventato icona grazie alla serie: la frittura di pesce.

Gli utenti potranno infatti ordinare la pietanza nei ristoranti aderenti all’iniziativa, scegliendolo all’interno del Menù Gomorra by Now Tv. La consegna è gratuita.