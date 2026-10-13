In un rifugio ideale: un hotel che intreccia storia, arte, creatività e talento artigianale

Un weekend al Londra Palace Venezia potrebbe cominciare sulla sua altana, tra le più svettanti in città, dove spaziare con lo sguardo sul bacino di San Marco, con un buon calice in mano.

Affacciato sulla Riva degli Schiavoni l’hotel intreccia storia, arte, creatività e talento artigianale, a cominciare dall’interior design, firmato dallo studio veneziano Ruberti & Cutillo.

Proprio da questa sensibilità nasce il legame con The Place of Wonders, la fondazione della famiglia Babini, proprietaria dell’hotel, e presieduta da Michela Canzi Blanc, per sostenere l’artigianato artistico italiano e quelle competenze che sono l’anima dei territori.

L’hotel diventa un tramite per ospiti desiderosi di conoscere realtà come, tra le altre, Alessia Fuga e Marisa Convento, interpreti dell’arte delle perle di vetro veneziane, Martina Vidal, custode del merletto di Burano o la Tessitura Bevilacqua, prezioso riferimento dal Rinascimento per il velluto.

Dal 2022 la fondazione lavora per tramandare mestieri e tecniche che rischiano di scomparire, anche attraverso percorsi formativi e borse di studio per i giovani.