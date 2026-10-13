Lo scorso anno circa 75 mila biglietti per il mercatino di Natale Gola della Ravenna sono spariti in un giorno, mandando in crisi il sistema di prenotazione online. Per fare un confronto: il tour 2027 degli Oasis, 42 concerti in 9 Paesi, ha impiegato tre giorni per il tutto esaurito. Qui si parla di un mercatino di Natale che corre più delle rockstar.

La scena però li merita tutti, questi numeri. Siete in Alta Foresta Nera, nel comune di Breitnau: una gola stretta, casette di legno sul fondo, sopra il viadotto della Höllentalbahn illuminato, il treno che passa a quaranta metri d’altezza. L’effetto, raccontano molti visitatori, è quello di un set di Harry Potter in versione natalizia.

Perché i biglietti spariscono più in fretta di un concerto degli Oasis

Secondo l’ente organizzatore Hochschwarzwald Tourismus, il segreto è proprio la combinazione di scenario unico e numeri volutamente limitati. La Gola della Ravenna è stretta: non può reggere folle infinite senza problemi di sicurezza. Per questo si entra solo con prenotazione, a fasce orarie di circa due ore, e nessuna biglietteria sul posto.

La capienza contingentata ha un effetto collaterale: l’ansia da refresh. Quando si apre la prevendita, migliaia di persone si collegano insieme alla piattaforma di vendita online e chi arriva tardi resta fuori. È il prezzo da pagare per avere spazio per muoversi, meno code e un’atmosfera davvero vivibile sotto il viadotto illuminato.

Una volta dentro, però, ci si dimentica del cronometro. Più di quaranta espositori propongono artigianato, decorazioni, idee regalo e specialità della regione: Schupfnudeln fumanti, raclette contadina con prosciutto della Foresta Nera, liquore caldo alla mela cotta. Accanto, il vicino Hofgut Sternen allestisce un suo piccolo mercatino, perfetto per allungare la passeggiata.

Date 2026, prezzi e strategia per prendere i biglietti in tempo

Segnate tre informazioni chiave. Primo: il mercatino di Natale nella Gola della Ravenna 2026 è aperto dal 26 novembre al 20 dicembre, solo dal giovedì alla domenica. Gli orari sono 16-21 il giovedì e 14-21 da venerdì a domenica. Giovedì 10 dicembre la serata è riservata ai residenti dell’Alta Foresta Nera, quindi niente accesso per chi arriva da fuori.

Secondo: la prevendita dei biglietti 2026 apre mercoledì 14 ottobre alle 10 del mattino, esclusivamente online. Considerando il sold out in 24 ore dell’ultima edizione, conviene comportarsi come per un concerto: collegarsi qualche minuto prima, avere carta di pagamento a portata di mano, fascia oraria già scelta. Meglio creare l’account sul portale il giorno prima, per non sprecare secondi preziosi.

Terzo: i prezzi. Gli adulti pagano 7,50 euro se entrano entro le 16 e 9,50 euro per gli slot successivi. Bambini e ragazzi fino a 15 anni compiuti entrano gratis e pagano solo 4 euro se utilizzano la navetta. Ogni biglietto vale circa due ore: sufficiente per girare le bancarelle, mangiare qualcosa e riempire la galleria foto senza correre troppo.

Quando acquistate, vi troverete davanti diverse tipologie. Il biglietto semplicecopre solo l’ingresso. "Navetta e ingresso" include anche il trasporto dalle fermate ufficiali. "Parcheggio e ingresso" è obbligatorio se arrivate in auto, perché i posti attorno alla gola sono pochi e regolati. Infine c’è il "biglietto escursione", pensato per chi percorre a piedi i sentieri invernali e non ha bisogno di navetta per il ritorno.

Come arrivare (dall’Italia) e piano B se trovate tutto esaurito

Per chi parte dal Nord Italia, la combinazione più comoda in treno è Milano-Basilea con gli EuroCity, poi cambio per Friburgo in Brisgovia e da lì S-Bahn fino a Himmelreich o Hinterzarten, in circa mezz’ora. Dalle stazioni partono le navette ufficiali per la Gola della Ravenna, spesso incluse nel biglietto "Navetta e ingresso". In alternativa ci sono corse da Titisee e un autobus dedicato da Friburgo.

Se preferite l’auto, da Milano sono intorno ai 400 chilometri via Svizzera: San Gottardo, Lucerna, Basilea e poi autostrada tedesca A5 fino a Friburgo. Serve la vignetta autostradale svizzera e ricordate che per sostare vicino al mercatino è necessario il biglietto "Parcheggio e ingresso", oltre al ticket per ogni passeggero. Per chi ama camminare, da Hinterzarten parte il sentiero invernale della Löffeltal: circa 45 minuti, consigliata una torcia per il ritorno al buio.

Capitolo imprevisti, cioè: e se il 14 ottobre arrivate tardi e i biglietti sono già finiti? Non tutto è perduto. Molte strutture della zona propongono pacchetti "pernottamento più ingresso", dai masi tradizionali agli hotel con spa. I biglietti riservati agli ospiti non passano dalla vendita ordinaria, quindi possono restare disponibili anche quando il portale segna sold out. Conviene contattare direttamente gli alloggi nell’Alta Foresta Nera e chiedere se includono l’accesso al mercatino.

Qualche ultimo consiglio pratico. Nella gola la rete mobile è ballerina: meglio salvare il biglietto sullo smartphone in modalità offline, come screenshot o file, e portare una powerbank. In molti stand si paga solo in contanti, quindi servono monete e banconote di piccolo taglio. Fa freddo sul fondo della gola: scarponcini antiscivolo, cappello, guanti e strati termici vi faranno apprezzare molto di più la vostra raclette sotto il viadotto illuminato. E vi ricorderete perché, per una volta, avete fatto la fila online come per gli Oasis ma per un mercatino di Natale.