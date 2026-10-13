Sorpresa sulla Elizabeth Line: Kate Middleton e Charlotte hanno viaggiato insieme ai normali passeggeri della metropolitana londinese, attirando inevitabilmente l'attenzione

Immaginate di salire sulla metropolitana (o tube, in gergo locale) di Londra, trovare un posto libero e accorgervi che, sedute a pochi metri da voi, ci sono la futura regina d'Inghilterra e sua figlia. Sembra una scena improbabile, eppure è esattamente quello che è successo ad alcuni fortunati passeggeri della Elizabeth Line.

Kate Middleton e la principessa Charlotte sono infatti state avvistate mentre viaggiavano sulla metropolitana londinese, mescolandosi ai normali pendolari durante una rara uscita privata madre-figlia.

L'episodio risale a sabato 10 ottobre, quando la principessa del Galles, 44 anni, e Charlotte, 11, hanno deciso di raggiungere il centro di Londra utilizzando i mezzi pubblici anziché una delle auto normalmente a disposizione della famiglia reale.

E questa volta non si tratta soltanto di un'indiscrezione: le due principesse sono state fotografate e riprese da alcuni passeggeri, che hanno poi condiviso le immagini dell'insolito incontro.

Un piccolo episodio di vita quotidiana che, proprio perché riguarda due delle persone più riconoscibili del Regno Unito, ha inevitabilmente attirato l'attenzione.

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Kate Middleton e Charlotte in metropolitana: ecco dove stavano andando

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, Kate Middleton e la principessa Charlotte hanno viaggiato sulla Elizabeth Line dalla stazione di Slough fino a Tottenham Court Road, nel cuore della capitale.

A immortalare il momento sono stati i passeggeri che si trovavano nella stessa carrozza e che hanno raccontato di aver visto madre e figlia sedute insieme, apparentemente a proprio agio tra gli altri viaggiatori.

Le due non erano completamente sole: ad accompagnarle c'erano tre addetti alla sicurezza, due uomini e una donna, che tuttavia avrebbero mantenuto un profilo particolarmente discreto.

Durante il tragitto, Kate e Charlotte avrebbero persino scambiato qualche parola con i passeggeri seduti di fronte a loro, senza attirare troppo l'attenzione. Nelle immagini diffuse online si vede la principessa del Galles sorridere e controllare il telefono, mentre la figlia si guarda intorno con curiosità.

Per Charlotte, secondo alcune ricostruzioni, potrebbe essere stata una delle prime esperienze sulla metropolitana londinese. E a giudicare dalle immagini, la principessina sembrava particolarmente affascinata da questa insolita avventura.

Non è chiaro quale fosse la destinazione finale delle due. Tottenham Court Road si trova però a pochi passi da Oxford Street, dai teatri del West End e da diversi musei, quindi le possibilità per un pomeriggio madre-figlia non mancavano.

L'uscita riflette anche un aspetto dell'educazione che William e Kate hanno sempre cercato di dare ai loro tre figli: offrire loro esperienze il più possibile normali, nonostante il ruolo che ricoprono all'interno della monarchia.