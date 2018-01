Nomination alla mano, il film protagonista degli Oscar 2018 sarà La forma dell'acqua, ma ecco tutti i film e gli attori in corsa per la statuetta

Le nomination agli Oscar 2018 sono state annunciate e non manca qualche sorpresa (e anche qualche record).

L’Academy ha reso noti quali saranno film, attori e tecnici che si contenderanno l’agognata statuetta nella cerimonia di premiazione in programma il 4 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles.

A fare incetta di nomination è La forma dell’acqua, di Guillermo Del Toro, con ben 13 candidature (tra cui miglior film).

Segue Dunkirk, di Christopher Nolan, con otto.

A sorpresa, The Post, di Steven Spielberg, ne ha ottenute solo due, ma fra queste c’è quella di Miglior attrice per Meryl Streep, che così raggiunge l’astronomica cifra di 21 nomination in carriera.

Ecco chi saranno i protagonisti degli Oscar 2018 nelle varie categorie.

(Continua sotto la foto)

Oscar per il Miglior film





Chiamami col tuo nome

Dunkirk

Get Out

Il filo nascosto

Lady Bird

La forma dell’acqua

L’ora più buia

The Post

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Oscar per la Miglior regia





Christopher Nolan, Dunkirk

Greta Gerwig, Lady Bird

Paul Thomas Anderson, Il filo nascosto

Guillermo del Toro, La forma dell’acqua

Jordan Peele , Get Out

Oscar come Miglior attore protagonista





Daniel Day-Lewis, Il filo nascosto

Daniel Kaluuya, Get Out

Denzel Washington, Roman J. Israel, Esq.

Gary Oldman, L’ora più buia

Timothée Chalamet, Chiamami col tuo nome

Oscar come Miglior attrice protagonista





Frances McDormand, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Margot Robbie, Io, Tonya

Meryl Streep, The Post

Sally Hawkins, La forma dell’acqua

Saoirse Ronan, Lady Bird

Oscar come Miglior attore non protagonista





Christopher Plummer, Tutti i soldi del mondo

Richard Jenkins, La forma dell’acqua

Sam Rockwell, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Willem Dafoe, The Florida Project

Woody Harrelson, Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Oscar come Miglior attrice non protagonista





Allison Janney, Io, Tonya

Laurie Metcalf, Lady Bird

Lesley Manville, Il filo nascosto

Mary J. Blige, Mudbound

Octavia Spencer, La forma dell’acqua

Oscar per la Miglior sceneggiatura originale





Get Out

Lady Bird

La forma dell’acqua

The Big Sick

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

L'Italia in corsa con Guadagnino

Call me by your name (Chiamami col tuo nome) di Luca Guadagnino tiene alto l'onore dell'Italia ottenendo quattro nomination.

Siamo in corsa nelle categorie Miglior film, Miglior attore, Miglior sceneggiatura e Miglior canzone originale.