Gli ultimi tre giorni di Gennaio sono i Giorni della Merla, tradizionalmente reputati i più freddi dell'anno: ecco cosa guardare su Netflix per superarli indenni

I Giorni della Merla sono gli ultimi tre giorni del mese di gennaio e secondo tradizione sono i più freddi dell’anno.

Al netto delle leggende che abbiamo sentito raccontare, la verità è una sola: dobbiamo tenerci pronti ad affrontare temperature da brivido!

Dunque, freddolosi, ecco qualche consiglio per sopravvivere all'inizio di settimana più freddo del 2018:

1. Munitevi di coperta abbastanza lunga per non lasciare scoperti i piedi;

2. Prendete dall’armadio il pigiama più pesante che avete e un paio di calzettoni (meglio se antiscivolo, per evitare di cadere ogni volta che vorrete correre in cucina tra una puntata e l’altra a stuzzicare qualcosa);

3. Anzi, procuratevi del comford food da tenere a portata di mano sul divano;

4. Accendete la tv.

Scegliete da quale serie iniziare tra le seguenti.

5. Per un risultato efficace, si consiglia di ripetere la sera successiva.

(Continua sotto la foto)

The End of Fuxxing World

Da poco disponibile su Netflix, The End of Fuxxing World è la serie perfetta per una fredda serata d’inverno.

Otto episodi da circa 20 minuti che vi terranno incollati allo schermo per scoprire come va a finire la fuga dei due adolescenti protagonisti, James e Alyssa.

Jessica Jones

L’8 marzo arrivano su Netflix le nuove puntate sulle appassionanti avventure di Jessica, e quindi quale miglior momento per recuperare la stagione precedente?

La serie perfetta per un po’ di sano binge watching in solitudine sul divano di casa, sognando di diventare un’eroina come la protagonista.

Grace & Frankie

In Grace and Frankie, Jane Fonda (“Grace”) e Lily Tomlin (“Frankie”) sono due donne le cui vite vengono sconvolte dalla notizia che i loro mariti sono gay e hanno deciso di

lasciarle per andare a vivere insieme.

Così queste due amiche nemiche si trovano a costruire un'improbabile alleanza per affrontare insieme un futuro incerto e dare un nuovo significato alla parola famiglia.

Il tutto è accompagnato da tante risate, qualche lacrima e molto buonumore.

Quattro stagioni per tre giorni di binge.

Non c'è bisogno di presentazioni con David Letterman – ospite Barack Obama

Un talk show mensile con il mitico David Letterman che ospita personalità di livello mondiale per interviste approfondire e gite all’insegna della curiosità.

Prima puntata col botto - e Barack Obama come ospite. Se non l'avete vista mettetevi subito in pari.

Black Mirror

Una serie antologica che attinge al disagio collettivo nei confronti del mondo moderno.

Ogni episodio è una storia a sé, provocatoria e carica di suspense, su temi che riguardano la tecno-paranoia contemporanea.

In ogni abitazione, su ogni scrivania, in ogni mano c'è uno schermo al plasma, un monitor o uno smartphone: uno specchio nero, un "black mirror" su cui si riflette la nostra esistenza nel XXI secolo.

Una serie di sfortunati eventi

Se i giorni più freddi dell’anno vi mettono addosso un po’ di tristezza, il rimedio in questo caso è ricordarsi che c’è sempre chi sta peggio!

Il 30 Marzo arrivano i nuovi episodi di Una serie di Sfortunati eventi, mettetevi in pari approfittando del freddo per guardarvi la prima stagione d'un fiato.