Candy Colour 🍭 Makeup by me on @filiz.leyla @zone_models shot by @joelenekylie, retouch @julia.retouch Makeup by me using – @embryolisseuk Lait Creme Concentrate @ctilburymakeup Hollywood Flawless Filter @beccacosmetics Champagne Pop Liquid Shimmering Skin Perfector @narsissist Laguna Liquid Bronzer & Orgasm Liquid Blush @soapbrows @westbarnco @danessa_myricks Colorfix in Primary Yellow & Lift mixed @urbandecaycosmetics Naked Cherry Palette & Bang Lip Gloss @lancomeofficial Monsieur Big Mascara