Portate un tocco di blu nella vostra vita - e nel vostro beauty look - con i make up e gli hairlook Pantone Classic Blue

Pantone Classic Blue è il colore del 2020. Tuffiamoci nella nuova decade con i 10 beauty look più belli in questa shade.

Profondo, rassicurante e rilassante, Pantone Classic Blue 19-4052 può illuminare il nostro look con make up classici o statement, rappresentando inoltre una scelta vincente anche in fatto di capelli.

Avete voglia di provarlo ma non sapete da che parte cominciare? Ecco 10 beauty look bellissimi in blu cui ispirarvi per portare Pantone Classic Blue nella vostra vita e vivere un 2020 ricco di colore.

Leggi anche: Dalle passerelle, i migliori look nel colore Pantone 2020

1. Graphic blue

Un trucco occhi grafico che strizza l'occhio al futuro. Nel 2020 non abbiamo ancora imparato a volare - più o meno - ma possiamo divertirci creando make up grafici in Pantone Classic Blue. Il segreto? Scegliere ombretti cremosi opachi e un ottimo eyeliner nero per rafforzare il look.

2. Cut crease blu

Il trucco cut crease è intenso, sfacciato e divertente. Provatelo per le serate speciali creando una sagoma blu - meglio se con un ombretto in crema - per poi "tagliare" la piega dell'occhio con un correttore chiaro.

3. Blu liner

La scelta più semplice e sicuramente più chic: l'eyeliner blu è perfetto per portare un tocco di colore sul viso senza esagerare. Per iniziare provate con una sottile linea molto adesa alle ciglia, poi via via divertitevi creando linee più lunge e arcuate.

4. Tinta capelli blu

I capelli blu sono da anni una scelta originale e apprezzata. Ecco dunque un'idea d'impatto in stile Pantone Classic Blue con capelli lunghi tinti di blu e radici scure in evidenza per un interessante effetto degradé.

5. Rossetto classic blue

Un'altra idea per portare il tocco cool di Pantone Classic Blue nel proprio beauty look è quella di provare un rossetto blu. Intenso e vibrante, è il perfetto partner in crime di un trucco viso e occhi pulito, con base levigata, occhi incorniciati da eyeliner e mascara e naturalmente - per rendere impeccabile il tutto - sopracciglia on fleek.

6. Cat eyes

Paplebra pulita e un tocco di blu nella piega dell'occhio, portato verso l'esterno a creare una V rovesciata. Effetto occhi di gatto assicurato.

7. Classic blue smokey eyes

Con il trucco occhi smokey eyes non si sbaglia mai. Eccolo in versione blu, tremendamente chic. Per copiare questo effetto stendete su tutta la palpebra e nella rima interna - sia superiore che inferiore - un kajal nero e sfumatelo con cura. Poi tamponate sopra il vostro ombretto blu del cuore, meglio se dall'effetto metallico. Ricordate poi di sfumare i bordi con un ombretto color carne per rendere più "pulito" e armonico il look.

8. 100% cool 100% blue

Un beauty look total blue ricco di carattere, perfetto per party glamour. Labbra e occhi sono interamente colorati di blu, con una particolare attenzione ai punti luce creati in bianco per conferire tridimensionalità al make up.

9. Blu highlighters

Se ancora non siete pronte a passare a un total look capelli Pantone Classic Blue per il 2020 niente paura, provate i colpi di sole blu. Creati ad arte dal parrucchiere con una tinta semipermanente sopra a delle schiariture o con sottili extension, l'hairlook glam è assicurato.

10. Halo eyes in blu

Volete puntare sullo sguardo? Ecco il trucco occhi blu che fa per voi. L'occhio è bordato di marrone scuro, mentre il centro della palpebra è illuminato da un ombretto blu opaco brillante.

Credits Ph.: Mondadori Photo