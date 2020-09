Una sfilata "a porte chiuse" ma "aperta a tutta l'Italia": lo show di Giorgio Armani, in calendario nella prossima settimana della moda di Milano, verrà trasmessa in tv.

È stato il primo, a febbraio, a decidere di sfilare a porte chiuse, a pochi giorni dal primo caso accertato di Coronavirus nel nostro Paese, in una Milano che ancora non sapeva che da lì a una manciata di giorni, si sarebbe barricata in un lockdown durato oltre due mesi, come il resto d'Italia.

Giorgio Armani, in vista della prossima fashion week, a Milano dal 22 settembre, ha lanciato una notizia "bomba" che segnerà - molto probabilmente - l'inizio di una rivoluzione nel mondo della moda.

Lo stilista ha annunciato ieri in un'intervista al Corriere della Sera che il suo show si svolgerà a porte chiuse (come era accaduto a settembre) e nel pieno rispetto delle attuali norme anti Covid per salvaguardare la salute di tutte le persone coinvolte e preservare quella dei suoi ospiti.

E fin qui, non c'è nulla di nuovo, direte!

Ma la novità è che lo show non sarà solo visibile sulle piattaforme online come finora era avvenuto per tutti i marchi, ma verrà trasmesso in diretta in tv, su La 7, il 26 settembre alle 21, come da calendario.

Un atto mai visto prima, decisamente democratico, soprattutto nel settore della moda, dove le sfilate sono state sempre emblema di esclusività (anche se, con l'avvento dei social, di Instagram e degli influencer, molto è cambiato rispetto anche solo a 5 o 6 anni fa).

Armani ha aggiunto un ulteriore tassello, scegliendo la tv, mezzo "pop" per eccellenza per aprire le porte del suo show all'intero paese, in momento in cui il distanziamento sociale è la parola d'ordine delle nostre vite e della nostra "nuova normalità".

La sfilata potrebbe diventare un momento di condivisione culturale, come è accaduto per le diretta tv delle "prime" al Teatro Alla Scala all'inizio della stagione, diventate negli anni un appuntamento seguito e apprezzato da un pubblico non solo di "melomani" e amanti del genere.

Chissà se questo show e la decisione epocale di Armani daranno il via a una vera riflessione sul futuro, per altro già molto discusso, delle sfilate e sulla loro capacità di essere - ancora oggi, ma soprattutto domani - lo strumento principale per raccontare al mondo le tendenze e le novità del settore.