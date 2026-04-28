C'è un errore che spesso fa chi prende la vitamina D e che vanifica gli effetti positivi della sua assunzione: ecco quale e come evitarlo

Negli ultimi anni la vitamina D è diventata l’integratore jolly prescritto da medici di base, ginecologi, ortopedici. Compresse, gocce, spray: ce l’avete quasi tutte nel cassetto del bagno.

Ma c’è un dettaglio che spesso nessuno vi spiega: se la prendete a stomaco vuoto o con il classico caffè al volo, buona parte dei benefici finisce letteralmente nello scarico.

Perché la vitamina D “vuole” grassi per funzionare davvero

La vitamina D3, o colecalciferolo, è una vitamina liposolubile: in pratica “ama” i grassi e viaggia con loro. Non si scioglie in acqua come la vitamina C, quindi non basta buttarla giù con un bicchiere d’acqua.

Per essere assorbita dall’intestino, deve entrare in minuscole particelle di grasso chiamate micelle, che si formano solo quando il pasto contiene lipidi e il fegato rilascia la bile. Se nel piatto ci sono solo zuccheri o proteine magre, questo meccanismo non parte davvero.

Diversi studi hanno mostrato che assumere la vitamina D insieme a un pasto che contiene grassi può aumentare la sua presenza nel sangue del 30-50% rispetto alla stessa dose presa a stomaco vuoto. Tradotto: stessa compressa, effetto molto diverso.

Ecco perché, come ricordano le linee guida dell’Endocrine Society, conta non solo quanta vitamina D assumete, ma anche come e quando la prendete. La farmacocinetica, cioè il modo in cui il corpo gestisce il farmaco, fa la differenza tra un integratore utile e soldi buttati.

L’errore classico: vitamina D con caffè (o solo carboidrati)

Lo schema è questo: sveglia, caffè, magari qualche biscotto o una spremuta, compressa di vitamina D e via. Comodo, velocissimo, purtroppo poco efficace.

Senza un minimo di grassi, la vitamina non riesce a essere inglobata nelle micelle e viene eliminata in gran parte con le feci. Il risultato è che, nonostante mesi di integrazione, l’esame del sangue può restare ostinatamente basso.

Per aggirare questo errore esistono due trucchi semplici. Il primo: legare sempre la vitamina D a un pasto “vero”, meglio se pranzo o cena, quando è più facile che nel piatto ci siano olio extravergine d’oliva, pesce, uova, formaggio, frutta secca o avocado.

Il secondo: scegliere, quando possibile, formulazioni già sciolte in un veicolo oleoso, come gocce o capsule molli. Le compresse “secche” possono andare benissimo, ma in quel caso il legame con il pasto ricco di lipidi non è più opzionale.

Attenzione anche alle diete “zero grassi” o ai pasti composti solo da insalatona scondita e pane integrale: tante fibre nello stesso momento dell’integratore possono intrappolare bile e grassi, riducendo ancora l’assorbimento.

Gli altri errori nascosti: magnesio, dosi e false sicurezze

Il grasso giusto nel piatto non basta: la vitamina D deve anche essere attivata da fegato e reni per trasformarsi in calcitriolo, la forma ormonale realmente attiva. Per queste reazioni servono enzimi che lavorano solo se c’è abbastanza magnesio.

In caso di carenza di magnesio, spiegano gli esperti di nutrizione, la vitamina D resta in una sorta di “pausa” e voi continuate ad aumentare il dosaggio senza ottenere i risultati sperati. Verdure a foglia verde, legumi, cereali integrali e frutta secca sono le fonti principali da portare in tavola ogni giorno.

Un altro errore frequente è affidarsi a megadosi sporadiche con l’idea di “così non ci penso più”. Le linee guida dell’Endocrine Society indicano che la somministrazione quotidiana o settimanale è più fisiologica dei boli mensili molto alti, che possono creare oscillazioni brusche della vitamina D e, negli anziani, aumentare perfino il rischio di cadute.

In ogni caso, i livelli ematici ideali di 25(OH)D si collocano di solito intorno ai 30-50 ng/mL, e andrebbero controllati periodicamente con il vostro medico. I LARN della Società Italiana di Nutrizione Umana fissano per gli adulti un limite massimo di sicurezza di 100 microgrammi al giorno (circa 4.000 UI), oltre il quale il fai-da-te diventa davvero pericoloso.

Per capire se state sabotando la vostra integrazione, fate questo mini check:

- prendete spesso la vitamina D lontano dai pasti principali;

- la abbinate solo a caffè, tè, spremute o snack zuccherati;

- seguite una dieta quasi priva di grassi e “temete” l’olio nel piatto;

- assumete l’integratore insieme a pasti carichi di fibre (crusca, cereali integrali, legumi in grande quantità);

- non avete mai controllato magnesio e 25(OH)D con esami del sangue.

Se vi ritrovate in più di una di queste situazioni, non è il caso di colpevolizzarvi, ma di cambiare strategia. Stessa vitamina D, ma al momento giusto, con il piatto giusto e con il supporto del medico curante.

*** Vitamina D: ecco quando e come assumerla correttamente ***