Non basta assumere la vitamina D per sopperire alla sua carenza, va anche assunta correttamente: ecco le regole da seguire

Ogni inverno i laboratori lo confermano: in Italia moltissime persone hanno livelli di vitamina D sotto la soglia considerata ottimale. Tra prescrizioni mediche, gocce e capsule, il dubbio resta sempre lo stesso: quando e come assumerla perché funzioni davvero.

Non basta ricordarsi la pillola: se la prendete al momento sbagliato, o con il pasto “sbagliato”, rischiate di dimezzarne l’efficacia. Qui trovate le regole pratiche, tradotte nella vita di tutti i giorni.

Perché la vitamina D merita attenzione

La vitamina D è in realtà un pro‑ormone liposolubile. Regola l’equilibrio tra calcio e fosforo, sostiene la mineralizzazione delle ossa, partecipa alla funzionalità muscolare e modula il sistema immunitario.

Si produce soprattutto grazie ai raggi ultravioletti B del sole. Secondo diversi studi recenti, alle nostre latitudini da ottobre a marzo la sintesi cutanea diventa minima: il famoso “inverno della vitamina D”. In questa fase il medico può consigliare un integratore, deciso in base agli esami del sangue.

Vitamina D a stomaco vuoto o pieno? Contano i grassi

Qui sta l’errore più frequente: assumere la vitamina D al mattino, di corsa, solo con un bicchiere d’acqua o un caffè. Essendo liposolubile, per essere assorbita ha bisogno di bile e di grassi presenti nel pasto.

Gli studi indicano che, se assunta insieme a un pasto che contiene grassi, la biodisponibilità può aumentare anche del 30‑50% rispetto al digiuno. Prenderla a stomaco vuoto o con solo frutta, tè o caffè significa quindi sprecarne una parte. In alcune persone predisposte il digiuno può dare anche nausea o fastidi gastrointestinali.

Cosa mangiare insieme alla vitamina D

Non servono quantità esagerate di grassi, ma la presenza di “grassi buoni” nel piatto sì. Alcuni esempi utili:

- uova, soprattutto il tuorlo

- yogurt intero o altri latticini interi

- frutta secca e semi (mandorle, noci, pistacchi, semi di zucca, di chia)

- pesce grasso come salmone, sgombro, sardine

- olio extravergine d’oliva, meglio a crudo

- avocado, hummus, creme di frutta secca spalmabili

Molti di questi alimenti apportano anche magnesio, che aiuta l’organismo ad attivare la vitamina D, oltre a calcio e vitamina K presenti in latticini e yogurt. L’idea è semplice: legare sempre l’integratore al pasto più “strutturato” della giornata, dove questi elementi non mancano.

Mattina o sera? Come scegliere l’orario giusto

Dal punto di vista farmacologico la vitamina D ha un’emivita lunga, di settimane. Questo significa che l’orario preciso sul quadrante conta molto meno della costanza e del tipo di pasto con cui la assumete.

Gli esperti concordano su un punto: l’orario ideale è quello del pasto principale che riuscite a rispettare ogni giorno. Per molte persone italiane è il pranzo o la cena. Alcune evidenze suggeriscono che, in soggetti sensibili, l’assunzione serale possa interferire con la produzione di melatonina e rendere il sonno più leggero. Non esistono però prove forti di insonnia “per tutti”.

Regola pratica:

- se la sera dormite bene, potete prenderla con la cena completa;

- se notate un sonno peggiorato dopo aver iniziato la dose serale, provate a spostarla a colazione (se ricca) o a pranzo per una o due settimane e osservate la differenza.

Per chi fa turni o lavora di notte, il riferimento non è l’orologio ma il pasto principale della propria “giornata biologica”. Anche in questo caso vale il binomio: pasto vero + grassi buoni.

Dose, controlli e cofattori: cosa vuol dire assumerla correttamente

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, nella popolazione adulta sana un apporto intorno a 600‑800 UI al giorno può essere adeguato, ma il dosaggio va sempre personalizzato. Il medico si basa sul valore di 25(OH)‑vitamina D nel sangue: in genere 30‑50 ng/mL sono considerati adeguati, 20‑30 insufficienza, sotto 20 carenza.

Chi ha un indice di massa corporea elevato tende ad avere bisogno di dosi maggiori, perché parte della vitamina viene “sequestrata” nel tessuto adiposo. Per questo il fai‑da‑te con dosaggi alti è sconsigliato: il rischio, a lungo andare, è accumulare vitamina D in eccesso.

Lo schema di assunzione può essere giornaliero, settimanale o mensile. Una volta stabilito con il medico, il trucco è agganciarlo a un gesto fisso: sempre con lo yogurt e la frutta secca, sempre con la pasta condita con olio a crudo, e così via. Se dimenticate una dose giornaliera, in genere la si recupera al pasto ricco di grassi successivo, non raddoppiando a caso.

Accanto alla vitamina D contano i cofattori. Il magnesio, presente in frutta secca, legumi, cereali integrali, è necessario per trasformare la vitamina D nella sua forma attiva. Il calcio, che arriva soprattutto da latte, yogurt, formaggi e alcune acque minerali, è il “partner” per la salute di ossa e denti.

Quanto alla moda degli integratori combinati con vitamina K2, gli studi sono ancora in evoluzione e le indicazioni non sono uguali per tutti. Anche in questo caso la scelta della formulazione più adatta resta medica, non da scaffale del supermercato.