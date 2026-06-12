Sempre più forti ondate di caldo stanno trasformando le case in veri e propri forni. Dalle mansarde parigine arriva un metodo per arieggiare la casa in estate senza condizionatore

Nelle ultime estati molte città italiane hanno superato con facilità i 35 gradi. Dentro casa, soprattutto ai piani alti, il termometro passa i 30 e il condizionatore lavora senza sosta, con la bolletta che lievita.

Pensate che, a Parigi, migliaia di persone vivono in mansarda senza climatizzatore e riescono comunque a mantenere gli appartamenti abitabili. Il loro segreto non è un elettrodomestico miracoloso, ma un modo molto preciso di aprire e chiudere le finestre. Una sorta di “trucco parigino” che sfrutta la fisica dell’aria e può abbassare la temperatura interna fino a circa 3-3,5 gradi, riducendo anche i consumi di energia.

Perché arieggiare male rende la casa ancora più calda

La convinzione più diffusa è semplice: fa caldo, quindi si aprono le finestre e si lascia “respirare” la casa. Il problema è che, se fuori ci sono 35 gradi, l’aria che entra non rinfresca, ma trasforma il soggiorno in un forno tiepido continuo.

Gli esperti dell’abitare confermano la stessa cosa: in estate il ricambio d’aria va concentrato quando fuori è più fresco, cioè di notte, all’alba o dopo il tramonto. Aprire a lungo nelle ore centrali fa solo salire la temperatura interna.

Gli esperti di ventilazione domestica spiegano che l’aria calda è meno densa, tende a stratificarsi in alto e fatica a uscire se la sostituite con altra aria calda. L’aria più fresca, invece, è più pesante, entra, spinge fuori quella calda e rinfresca anche le superfici: pavimenti, muri, mobili.

L’errore tipico italiano? La finestra a vasistas lasciata socchiusa tutto il pomeriggio. Sembra una buona idea, in realtà è come tenere un rubinetto di aria bollente aperto per ore.

**Lo sappiamo che vi state facendo questa stessa domanda: durante un'ondata di calore, è meglio tenere le finestre chiuse o aperte?**

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La logica del trucco parigino: effetto camino orizzontale

Secondo l’Istituto Passivhaus di Darmstadt, che studia da anni il raffrescamento passivo degli edifici, il comfort estivo dipende meno dalla potenza del condizionatore e più da come si gestiscono i flussi d’aria e la radiazione solare.

Il “metodo parigino” si basa proprio su questo: creare per poco tempo una corrente molto forte tra due lati opposti della casa, nelle ore più fresche, per innescare un effetto camino orizzontale. L’aria fresca entra da un lato, spinge fuori quella calda e viziata dall’altro, rinnovando l’atmosfera in pochi minuti.

Le pareti si comportano come una specie di spugna termica: assorbono parte di quella freschezza e la restituiscono lentamente durante il giorno, rallentando il surriscaldamento. Se poi, finito il ricambio, sigillate bene l’appartamento e schermate il sole, il risultato può essere un abbassamento reale di 2-3,5 gradi rispetto a una casa “aperta a caso”.

In molte simulazioni riportate da consulenti energetici europei, questo tipo di gestione dell’aria permette anche di ridurre di parecchie ore l’uso del climatizzatore, con risparmi fino a qualche decina di euro al mese e, nei casi di uso intensivo, anche intorno ai 100-120 euro.

Il protocollo in 3 mosse per arieggiare casa al meglio

1. Apertura totale all’alba

Tra le 6 e le 7 (prima se vivete in zone molto calde) spalancate tutte le finestre. L’obiettivo è creare ventilazione incrociata: aprite su facciate opposte, tenete porte interne aperte, aiutatevi con un ventilatore orientato verso l’uscita per “spingere” l’aria fuori. Gli esperti di efficienza energetica italiani consigliano proprio ricambi d’aria intensi e brevi al mattino.

Se non siete a casa a quell’ora, puntate su due finestre: una lato ombra, una dal lato opposto, per almeno 15-20 minuti, e replicate la sera tardi.

2. Blocco termico prima che il sole colpisca i vetri

Verso le 8.30-9 chiudete tutto: finestre, portefinestre, eventuale porta d’ingresso sul vano scale. Niente spiragli “per far circolare un po’ d’aria”.

Abbassate tapparelle e persiane, in particolare sulle finestre esposte a Sud e a Ovest, che in Italia sono le più critiche. Tirate anche le tende interne, meglio se chiare e riflettenti. Se vi serve un ricambio extra (per esempio dopo aver cucinato), fatelo sul lato in ombra e per pochi minuti.

3. Schermatura seria di Sud e Ovest

Le fonti di consulenza energetica come Consumer BZ insistono su un punto: il caldo entra soprattutto dai vetri. Schermare dall’esterno può bloccare fino al 90% della radiazione infrarossa.

Oltre a tapparelle e persiane, funzionano tende esterne chiare, frangisole, teli fissati al balcone, perfino un ombrellone posizionato in modo strategico davanti alla finestra. Sono soluzioni poco glamour, ma molto parigine nello spirito: sfruttare l’ombra e la ventilazione naturale, non solo la tecnologia.

Adattare il trucco alla vostra casa

Se vivete in condomini in città, ancor peggio se all’ultimo piano, il tetto prende tantissimo sole. Qui il protocollo funziona bene, ma dovete essere più rigorose sulla schermatura: oscuranti sui lucernari, tende esterne, eventuale ventilatore a soffitto acceso solo durante l’apertura mattutina per aiutare l’effetto camino.

Al piano terra, magari su una strada trafficata, il problema è aria sporca e rumore. Concentrate il grande ricambio nelle primissime ore del mattino, quando il traffico è minimo, privilegiando le finestre su cortili interni. Durante il giorno, ricambi brevissimi sul lato meno esposto, magari con zanzariere fitte che filtrano un po’ di polvere.

Chi ha finestre solo su un lato può creare una pseudo-corrente aprendo anche la porta sul vano scale, se è sicuro farlo, e usando un piccolo ventilatore nel corridoio per spingere l’aria fuori. In questo caso meglio fare più micro-ricambi, sempre nelle ore fresche, che uno solo troppo lungo.