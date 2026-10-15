Una maxi-revisione di 37 studi ha messo sotto la lente uva e mirtilli per la salute del cuore: quanto possono davvero aiutare la nostra circolazione, al di là degli slogan sui superfrutti?

Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia. Non stupisce che ogni promessa “amica del cuore” attiri subito l’attenzione, soprattutto se arriva da qualcosa di buono come un grappolo d’uva o una manciata di mirtilli.

Nel 2024 una revisione pubblicata su Nutrients ha analizzato 37 studi recenti su uva, mirtilli e in particolare sulle varietà di uva a polpa rossa, valutandone l’effetto su pressione, circolazione e marcatori di rischio cardiometabolico. I risultati sono interessanti, ma raccontano una storia più sfumata rispetto al classico “mangiateli e il cuore ringrazia”.

Perché uva e mirtilli piacciono così tanto al cuore

Il filo rosso che lega questi frutti alla salute del cuore sono i polifenoli, in particolare le famose antocianine (i pigmenti blu-viola-rossi) e il resveratrolo dell’uva. Secondo diverse revisioni, questi composti aiutano il nostro sistema vascolare soprattutto proteggendo l’endotelio.

L’endotelio è lo strato interno dei vasi sanguigni, una sorta di “tessuto intelligente” che regola quanto le arterie si dilatano o si restringono e quanto il sangue scorre fluido. Quando l’endotelio funziona bene, pressione e circolazione sono più stabili; quando è sotto stress ossidativo e infiammazione, aumenta il rischio di ipertensione e aterosclerosi.

Gli studi su uva e mirtilli mostrano che un consumo regolare può migliorare la cosiddetta funzione endoteliale, anche aumentando la disponibilità di ossido nitrico, la molecola che induce vasodilatazione. Tradotto: vasi un po’ più elastici e sangue che scorre meglio.

Cosa ha trovato la revisione su 37 studi

La revisione su Nutrients ha messo insieme 20 studi clinici controllati e 17 revisioni o meta-analisi. In molti trial, dopo alcune settimane di consumo quotidiano di mirtilli, uva o loro estratti, si sono visti miglioramenti misurabili della funzione endoteliale e piccole riduzioni della pressione arteriosa.

Parliamo di cali modesti, nell’ordine di pochi millimetri di mercurio, ma clinicamente interessanti se inseriti in uno stile di vita sano. Altri studi hanno osservato una minore ossidazione del colesterolo LDL, una lieve riduzione di alcuni marker infiammatori e un effetto sull’aggregazione piastrinica, tutti tasselli che, sul lungo periodo, possono influire sul rischio di infarto e ictus.

Un dato curioso: i benefici risultano più evidenti nelle persone con fattori di rischio cardiometabolico (sindrome metabolica, pre-ipertensione, colesterolo o glicemia da tenere d’occhio, forte sedentarietà) rispetto ai giovani sani e sportivi. Segno che dove i vasi sono più “in difficoltà”, questi frutti riescono a dare una mano in più.

Uva a polpa rossa e mirtilli: come sceglierli e in che quantità

Non tutta l’uva è uguale. Le varietà bianche hanno pochi pigmenti, quelle nere concentrano il colore soprattutto nella buccia, mentre l’uva a polpa rossa è colorata anche all’interno. Questo significa più antocianine per acino e quindi una maggiore “densità” di composti protettivi a parità di porzione.

Un trucco pratico al supermercato: tagliate un acino. Se la polpa è rosata o viola, state guardando una delle varietà più ricche di polifenoli. Se è trasparente o verde chiaro, l’apporto di pigmenti sarà più basso.

Per i mirtilli, molti studi usano porzioni intorno ai 100-150 grammi al giorno. Per l’uva, una piccola grappolina da circa 80-120 grammi può essere una quota sensata all’interno delle due porzioni di frutta raccomandate nella giornata. L’importante è considerare anche gli zuccheri: meglio inserire queste porzioni dentro pasti equilibrati con proteine e grassi “buoni”, non aggiungerle a fine giornata come extra.

Meglio sempre il frutto intero del succo: le fibre rallentano l’assorbimento degli zuccheri, modulano il picco glicemico e nutrono il microbiota intestinale, che a sua volta dialoga con metabolismo e infiammazione sistemica.

Chi ne trae più beneficio e cosa non aspettarsi

Gli studi suggeriscono che a guadagnare di più siano le persone con pressione un po’ alta, colesterolo alterato, sovrappeso e vita troppo sedentaria. In questi gruppi, mirtilli e uva sembrano migliorare soprattutto la funzione vascolare di base, quella che non si “vede” nelle analisi di routine ma conta moltissimo nel lungo periodo.

Detto questo, non si tratta di farmaci. Chi ha ipertensione, diabete o malattia cardiovascolare diagnosticata non deve ridurre o sospendere terapie pensando di compensare con la frutta. La dose giusta e la frequenza d’uso vanno sempre valutate con il medico o il nutrizionista, soprattutto se glicemia e trigliceridi sono già alti.

C’è poi un altro punto spesso dimenticato: uva e mirtilli funzionano meglio dentro un quadro generale sano. Una dieta di tipo mediterraneo, movimento regolare, stop al fumo e gestione dello stress hanno un impatto infinitamente maggiore del singolo alimento. Questi frutti blu-viola, come ricordano anche i programmi italiani “mangia a colori”, sono uno dei mattoni intelligenti con cui costruire una routine amica del cuore, non la scorciatoia miracolosa.