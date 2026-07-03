Gambe gonfie, pesantezza e sensazione di ritenzione idrica sono disturbi comuni soprattutto nei mesi caldi. Dalle abitudini a tavola al movimento quotidiano, ecco gli 8 gesti semplici che possono aiutare a sentirsi più leggere e a contrastare il gonfiore.

Gambe pesanti la sera, segni degli elastici impressi sulla pelle, anelli che stringono all’improvviso: spesso non è “grasso di colpo”, ma ritenzione di liquidi. Un fastidio tipicamente femminile che peggiora con il caldo, lo stile di vita sedentario e qualche errore a tavola di troppo.

La buona notizia è che, quando non ci sono patologie serie dietro il gonfiore, piccoli cambiamenti quotidiani possono fare molta differenza. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, il corpo umano adulto è composto in media per circa il 60% da acqua: basta spostare leggermente questo equilibrio perché il corpo lo faccia “vedere” subito su caviglie, pancia e viso.

Cos’è davvero la ritenzione idrica (e quando preoccuparsi)

La ritenzione idrica è un accumulo eccessivo di liquidi negli spazi tra le cellule. Si manifesta con gonfiore, senso di pesantezza, pelle che al tatto può lasciare una piccola fossetta se si preme con il dito. Le zone più colpite sono gambe, caviglie, mani, addome.

Stanchezza, caldo, sindrome premestruale, dieta ricca di sale e sedentarietà sono cause frequenti nelle persone sane. Se però il gonfiore è improvviso, molto marcato o riguarda solo una gamba, se compaiono fiato corto, dolore al petto, battito accelerato, oppure in gravidanza il viso si gonfia all’improvviso insieme a mal di testa forti, serve un medico subito. Quello che segue riguarda la ritenzione lieve o moderata in assenza di malattie già diagnosticate.

Gli 8 rimedi pratici per ridurre la ritenzione idrica

1. Ridurre il sale (anche quello nascosto)

Il sodio trattiene acqua: più sale arriva con la dieta, più liquidi il corpo tende a trattenere. La quota maggiore non viene dalla saliera, ma da prodotti confezionati, salumi, formaggi stagionati, snack e persino alcune bibite. Ogni organismo è più o meno sensibile al sale, ma tagliare il superfluo aiuta quasi tutte. In pratica: cucinare più spesso da zero, usare erbe aromatiche e spezie, scegliere versioni “poco salate” di pane e cracker, leggere l’etichetta sotto la voce sodio.

2. Limitare i carboidrati raffinati

Pane bianco, pizza, biscotti e pasta non integrale fanno salire in fretta la glicemia, spingendo l’organismo a produrre molta insulina. L’insulina, tra le altre cose, induce i reni a trattenere sodio, quindi acqua. Inoltre i carboidrati in eccesso vengono immagazzinati come glicogeno, e ogni grammo di glicogeno si porta dietro almeno 3 grammi di acqua. Meglio puntare su cereali integrali, porzioni più equilibrate e meno “abbuffate” serali di carboidrati.

3. Fare il pieno di potassio

Il potassio è l’antagonista naturale del sodio: aiuta a mantenere la pressione sotto controllo e favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Banane, albicocche, avocado, patate, legumi, pomodori, spinaci e zucchine sono ottime fonti. Inserirli con regolarità nei pasti aiuta a riequilibrare il bilancio idrico. Chi ha problemi renali, però, deve parlarne prima con il medico, perché un eccesso di potassio può essere rischioso.

4. Curare la vitamina B6, soprattutto con la sindrome premestruale

La vitamina B6 partecipa anche alla gestione dei liquidi corporei. Alcuni studi hanno osservato che può ridurre gonfiore e ritenzione nelle donne con sindrome premestruale, soprattutto insieme al calcio. La si trova in banane, patate, ceci, noci, tonno e altri pesci. Un’alimentazione varia di solito copre il fabbisogno; gli integratori vanno valutati con medico o ginecologo, soprattutto se assumete già farmaci.

5. Non dimenticare il magnesio

Il magnesio è coinvolto in centinaia di reazioni dell’organismo e diversi studi indicano un miglioramento di gonfiore e ritenzione legati al ciclo con circa 250 milligrammi al giorno. Il magnesio bisglicinato è spesso meglio tollerato dall’intestino rispetto al citrato. Prima di correre in erboristeria, però, ha senso aumentare le fonti naturali: frutta secca, cereali integrali, verdure a foglia verde. Anche qui, integratori solo con un parere professionale, soprattutto in presenza di patologie croniche.

6. Valutare tarassaco e altre erbe drenanti

Tarassaco, equiseto, finocchio, barba di mais, ortica e prezzemolo sono classici rimedi popolari per “fare pipì di più”. Il tarassaco in particolare è considerato un diuretico naturale. Le prove scientifiche sono però ancora limitate, spesso basate su piccoli studi o esperienza tradizionale. Possono inoltre dare effetti indesiderati e interagire con farmaci, in particolare diuretici e anticoagulanti. Per tisane e, soprattutto, estratti concentrati, la regola è una sola: parlarne prima con il medico o il farmacista.

7. Muoversi ogni giorno

La sedentarietà è una delle migliori amiche del ristagno di liquidi. Quando i muscoli lavorano, agiscono come una pompa che aiuta il sangue e la linfa a risalire verso il cuore. Camminata veloce, bicicletta, nuoto, fitness: l’importante è farlo con costanza, almeno 30 minuti nella maggior parte dei giorni. Se passate molte ore sedute, alzatevi ogni ora, fate qualche passo, ruotate caviglie e polpacci; se state molto in piedi, ritagliatevi momenti con le gambe sollevate.

8. Scegliere cibi drenanti e bere abbastanza

Frutta e verdura ricche di acqua stimolano la diuresi e “diluire” il sodio complessivo della dieta. Cetrioli, finocchi, lattuga, zucchine, sedano, melone, ananas, agrumi e fragole sono alleati ideali. Accanto a questo, l’idratazione è fondamentale: bere poco spinge il corpo a trattenere ogni goccia. Per la maggior parte degli adulti sani, 1,5-2 litri al giorno tra acqua e tisane non zuccherate sono un obiettivo ragionevole, salvo indicazioni differenti del medico.

Gli errori da evitare se volete drenare i liquidi

Tagliare drasticamente l’acqua (“se bevo poco mi sgonfio”) è uno degli errori più comuni: il risultato è l’effetto opposto, perché l’organismo entra in modalità risparmio. Anche le diete drenanti lampo di pochi giorni, molto sbilanciate e ipocaloriche, spesso fanno perdere soprattutto acqua e glicogeno, con un rapido “rimbalzo” appena si torna a mangiare normalmente.

Altro scivolone frequente: usare di propria iniziativa diuretici da banco o integratori multipli presi insieme, senza un controllo medico. Infine, affidarsi solo a creme, bendaggi o trattamenti estetici ignorando alimentazione e movimento porta a risultati minimi e temporanei. Le gambe leggere, purtroppo, non stanno in un barattolo, ma in abitudini ripetute giorno dopo giorno.