La regola delle 8 ore di sonno non vale allo stesso modo per tutti. Le ricerche mostrano che durata, qualità, regolarità e ritmo circadiano contano insieme: per la maggior parte degli adulti il riferimento resta tra 7 e 9 ore, ma esistono importanti differenze individuali.

Le famose otto ore di sonno non sono una legge di natura, ma un compromesso sociale ottocentesco: la nuova scienza del riposo ci propone regole molto più personali e flessibili.

Nel 2026 una revisione pubblicata sulla rivista *Brain Medicine* ha messo in crisi la nostra fede cieca nelle famose otto ore di sonno. Il lavoro, guidato da Seithikurippu R. Pandi-Perumal, ha messo sul tavolo antropologia, documenti storici, genetica e neuroscienze. Obiettivo: capire se esiste davvero una "dose" universale di sonno per gli adulti. Risultato: otto ore possono andare benissimo, ma non sono l’unico standard possibile.

Prima di guardare i dati, vale la pena ricordare da dove nasce quel numero così rassicurante. Nell’Ottocento, con l’industrializzazione, si afferma lo schema 8-8-8: otto ore di lavoro, otto di svago, otto di riposo. Una conquista sociale sacrosanta, certo, ma non il frutto di misurazioni biologiche raffinatissime. Da lì, lentamente, lo slogan è scivolato nei manuali di igiene del sonno e nei discorsi dei medici, fino a trasformarsi in regola mentale: se non fate otto ore, avete "sbagliato" la notte.

Da dove viene davvero la regola delle otto ore

La revisione su *Brain Medicine* ricorda che molte narrazioni sull’epoca preindustriale sono state un po’ romanzate. L’idea dei nostri antenati che dormono tutti otto-nove ore filate, al buio totale, è più fantasia che cronaca. Studi sui documenti storici mostrano abitudini molto variabili, con sonni spesso spezzati, influenzati dalla stagionalità e dal tipo di lavoro.

Nel frattempo, le linee guida moderne hanno aggiustato il tiro. Secondo il documento congiunto della **American Academy of Sleep Medicine** e della **Sleep Research Society**, gli adulti dovrebbero dormire regolarmente **almeno sette ore** a notte, idealmente fra 7 e 9. Il messaggio non è "otto o fallimento", ma "meno di sette, sul lungo periodo, aumenta i rischi per cuore, metabolismo e umore".

La relazione fra durata e salute segue infatti una curva a U: chi dorme stabilmente troppo poco, ma anche chi dorme molto a lungo ogni notte, mostra nelle ricerche più problemi cardiovascolari e metabolici. Il punto ottimale non è identico per tutti, ma si colloca dentro quel range, non in un valore fisso per l’intera umanità.

Cosa ci raccontano le società quasi senza luce artificiale

Per capire quanto sia arbitrario il riferimento delle otto ore, la revisione riprende uno studio pubblicato nel 2015 su *Current Biology*. I ricercatori hanno seguito per 1.165 giorni complessivi 94 adulti appartenenti a tre gruppi: **Hadza** della Tanzania, **San** della Namibia e **Tsimane** della Bolivia. Comunità dove lampioni, televisori e smartphone hanno ancora un ruolo limitato.

Risultato: il **sonno effettivo** andava da 5,7 a 7,1 ore, con una media di circa 6,4. La finestra fra addormentamento e risveglio era però più lunga, fra 6,9 e 8,5 ore. Tradotto: stare a letto e dormire non coincidono, per quanto il nostro orologio sul polso finga il contrario. Inoltre queste popolazioni non crollavano al tramonto, ma si addormentavano in media più di tre ore dopo, si svegliavano attorno all’alba e in inverno dormivano quasi un’ora in più. Il **ritmo circadiano** seguiva luce e temperatura con una precisione che noi ci sogniamo.

Un’analisi del 2025 apparsa su *Proceedings of the Royal Society B*, che ha messo insieme 54 studi in 21 Paesi per oltre 5.100 persone, ha aggiunto un altro tassello. Le popolazioni **industrializzate** dormivano in media 7,1 ore, quelle **non industrializzate** 6,4. Nei Paesi industrializzati una quota maggiore del tempo a letto era effettivamente sonno. Il vero vantaggio delle comunità meno moderne stava altrove: ritmi circadiani più marcati e meglio allineati con la natura. In sintesi, l’**industrializzazione** ha spostato orari e regolarità del sonno più che accorciarlo in modo drammatico.

Quante ore vi servono davvero: range, segnali e falsi miti

Se otto ore non sono la misura di tutto, come si trova il proprio numero? Le raccomandazioni cliniche restano chiare: per la maggior parte degli adulti, un obiettivo realistico è tra **7 e 9 ore** per notte, abbastanza regolari. Gli over 65 spesso stanno bene con 7-8, mentre adolescenti e ragazzi hanno bisogno di più tempo, anche 8-10 ore.

Esistono persone che stanno davvero bene con cinque ore? Sì, ma sono rare. Alcune famiglie studiate mostrano varianti in geni come **DEC2/BHLHE41** che permettono di funzionare senza problemi con pochissimo sonno. Sono casi eccezionali, non il modello a cui aspirare per sembrare più produttivi. Autodiagnosticarsi "io sono fatto così" mentre si vive di caffè e sonnellini in metropolitana è un pessimo affare.

Per tutti gli altri, gli esperti ricordano che il sonno sano si regge su quattro colonne: **durata**, **qualità**, **regolarità** e **orario**. Potete anche collezionare otto ore, ma se vi addormentate ogni giorno a un’ora diversa, vi svegliate spesso, russate in modo intenso o fate notte fonda davanti allo smartphone, il vostro ritmo circadiano sarà comunque in crisi.

Un modo semplice per capire di cosa avete bisogno è tenere per due o tre settimane un mini diario del sonno. Segnate orario di coricamento e risveglio, quanto tempo vi sembra di metterci ad addormentarvi, eventuali risvegli, e come vi sentite durante il giorno: sonnolenza, concentrazione, irritabilità. Se, pur "centrando" il numero di ore, vi scoprite esauste, la questione non è solo quantitativa.

Ci sono alcuni campanelli d’allarme che meritano una chiacchierata con il medico di base e, se necessario, con un centro di medicina del sonno: russamento molto forte, pause respiratorie riferite dal partner, addormentamenti incontrollabili durante il giorno, incidenti sfiorati alla guida, insonnia almeno tre volte a settimana per più di tre mesi. Prima di cambiare vita per inseguire otto ore perfette, ha più senso capire se il vostro sonno, com’è adesso, vi sta davvero proteggendo.