La seconda stagione di The Gentlemen porta l’impero criminale degli Horniman sul Lago Maggiore: ecco la villa da sogno affacciata sull’acqua dove è stato girato il palazzo di Bella

Dal 3 settembre 2026 la seconda stagione di The Gentlemen è su Netflix e, accanto alle solite campagne inglesi, spunta un lago italiano dalla luce quasi irreale. È il Lago Maggiore, nuovo terreno di gioco per Eddie Horniman e Susie Glass.

In molte scene vi ritrovate a fissare più le ville che i dialoghi. La più ipnotica è quella dove vive Bella, contessa dal passato discutibile: terrazza sul lago, giardino all’inglese, arrivi in motoscafo. Quella villa esiste davvero, si chiama Villa Rusconi‑Clerici e si trova a Pallanza, storico quartiere di Verbania sulla sponda piemontese del lago.

Perché la seconda stagione di The Gentlemen arriva sul Lago Maggiore

Dopo una prima stagione immersa tra manieri e brughiera britannica, The Gentlemen 2 alza la posta e porta l’impero Horniman nel Nord Italia. Secondo la Film Commission Torino Piemonte, le riprese italiane si sono svolte nell’estate 2025 tra Verbania, Pallanza, Intra e Stresa, concentrate in circa due settimane.

L’idea era affiancare all’eccesso aristocratico inglese un altro tipo di lusso, più mediterraneo ma altrettanto esclusivo. Il creatore Guy Ritchie introduce nuovi personaggi italiani, come Marco Moretti interpretato da Sergio Castellitto e Cico Maldini con il volto di Michele Morrone, e aveva bisogno di un fondale che tenesse testa al carisma del cast.

Lo scenografo Martyn John ha spiegato in un’intervista che la vicinanza tra le diverse location di Pallanza è stata decisiva per riuscire a girare tanto materiale in pochi giorni. Tutto è a portata di passeggiata o di motoscafo: villa, hotel, chiesa, porto, piazza. Un quartiere borghese di provincia che, davanti all’obiettivo, diventa un microcosmo criminale perfettamente credibile.

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Dov’è e com’è la vera villa italiana della serie

La protagonista assoluta del capitolo italiano è Villa Rusconi‑Clerici, che nella serie diventa il palazzo di Bella. Nella realtà si trova in Via Vittorio Veneto 12‑16, a Pallanza, direttamente sul lago. È una dimora privata, oggi utilizzata soprattutto per matrimoni ed eventi: quindi niente visite spontanee, ma la facciata è ben visibile dal lungolago e dal battello.

La storia della villa è tipicamente ottocentesca. Al posto dell’edificio attuale sorgeva il Villino Bozzotti; a fine XIX secolo la proprietà passa al patriota ungherese Stefano Türr, poi alla famiglia Biffi e infine ai conti Rusconi‑Clerici, che la trasformano in una residenza elegante e scenografica, nel pieno gusto eclettico dell’epoca.

L’architettura mescola richiami neobarocchi e dettagli liberty, con grandi finestre verso l’acqua, logge e una scalinata che scende al giardino. Il parco romantico all’inglese, quasi bicentenario, è un altro personaggio: prati che degradano dolcemente verso il lago, alberi monumentali, scorci perfetti per conversazioni sussurrate e accordi non proprio legali.

Qui la produzione ha fatto un passo in più. Per The Gentlemen 2 è stato costruito un pontile provvisorio davanti alla darsena, così da moltiplicare gli arrivi in motoscafo che vedete sullo schermo. Nelle scene ambientate a casa di Bella si riconoscono la facciata chiara che si specchia nell’acqua, il prato che taglia la visuale e, sullo sfondo, le isole del lago. Non stupisce che la combinazione «villa Rusconi Clerici The Gentlemen 2» sia già tra le ricerche più digitate dagli appassionati.

Per chi vuole “spiare” la villa senza disturbare, il punto migliore è proprio il lungolago di Pallanza: dal tratto tra Piazza Garibaldi e il Grand Hotel la prospettiva sulla casa di Bella è praticamente quella delle inquadrature della serie.

Gli altri luoghi di The Gentlemen 2 sul Lago Maggiore (e un mini‑tour da fan)

Pochi minuti a piedi dalla villa e si arriva al Grand Hotel Majestic, aperto nel 1870 sul promontorio di Pallanza. Nella serie diventa il “Grand Hotel” dove si svolge un fastoso matrimonio e diverse scene mondane. Nella realtà è un albergo Belle Époque con interni alla francese, parquet, lampadari e un giardino che scende all’acqua, con vista privilegiata sulle Isole Borromee.

Sempre a Pallanza, la Chiesa di San Leonardo del XVI secolo è l’altra star delle riprese. Colonne in granito rosa di Baveno, altari seicenteschi, un campanile di circa 65 metri e, soprattutto, una scalinata scenografica che dalla piazza sale verso l’ingresso. Nella stagione 2 diventa la cornice del matrimonio legato alla trama italiana, addobbata dalla troupe con fiori e ulivi.

Il resto lo fanno Piazza Garibaldi, cuore del quartiere, il porto con la statua di San Dazio, i portici e i caffè affacciati sull’acqua. Le barche che nella fiction trasportano aristocratici e malavitosi qui imbarcano ogni giorno turisti diretti a Stresa o alle isole.

Se avete voglia di un giorno da fan, l’itinerario è semplice. Al mattino passeggiata sul lungolago di Pallanza, da Piazza Garibaldi verso Via Vittorio Veneto: lungo il percorso cogliete le stesse prospettive sulla villa di Bella che compaiono nei primi episodi. Sosta caffè con vista al Grand Hotel Majestic, anche solo al bar.

Nel pomeriggio si sale alla Chiesa di San Leonardo, per rivedere dal vivo la scalinata che fa da sfondo al matrimonio. Poi, di nuovo giù verso l’acqua per un aperitivo al tramonto. Infine, battello serale verso Stresa: le luci sulle Isole Borromee sono le stesse che, nella serie, fanno da cornice agli accordi più pericolosi di Eddie e dei suoi nuovi alleati italiani. Un modo diverso, e molto poco innocente, di guardare uno dei laghi più eleganti d’Italia.