Le gambe gonfie dopo un viaggio non sono solo un fastidio estivo: possono dipendere da una circolazione rallentata. Ecco perché calze a compressione e gel defaticante rappresentano una combinazione efficace per ridurre gonfiore, pesantezza e favorire il ritorno venoso durante voli e lunghi spostamenti.

Ogni estate succede uguale: atterrate o scendete dall’auto dopo ore di viaggio e vi ritrovate con gambe gonfie, caviglie a “salsicciotto” e sandali che stringono. Non è solo una questione estetica: la circolazione venosa sta mandando un messaggio chiaro.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i viaggi oltre le quattro ore aumentano il rischio di trombosi venosa profonda nelle persone predisposte. Senza arrivare ai casi estremi, gonfiore, pesantezza e formicolii possono rovinarvi le prime ore di vacanza. La buona notizia: una combo molto semplice - calze a compressione + gel freddo defaticante - può cambiare completamente il copione.

Perché in viaggio gambe e caviglie si gonfiano di più

Quando restate sedute per ore, la pompa muscolare del polpaccio lavora poco e il ritorno venoso rallenta. Il sangue fatica a tornare verso il cuore, i liquidi ristagnano e arriva l’edema, cioè il gonfiore.

In aereo si aggiungono aria secca e pressione di cabina ridotta, che favoriscono disidratazione e stasi. In auto o in treno il problema è la posizione quasi immobile, spesso con le ginocchia piegate a 90 gradi. Il caldo estivo dilata le vene, l’aria condizionata fa percepire meno la sete: bevete poco, il sangue diventa più denso, la circolazione ringrazia poco.

Chi ha insufficienza venosa, varici, sovrappeso, assume contraccettivi orali o è in gravidanza è più vulnerabile. Per loro il viaggio è davvero uno “stress test” per le vene.

Fase 1: calze a compressione estive, il salvagambe da mettere in valigia

Le calze a compressione graduata non sono più quelle beige tristissime della nonna. Esistono modelli estivi, leggeri e traspiranti, pensati proprio per viaggi lunghi. La compressione graduata significa che la pressione è maggiore alla caviglia e diminuisce risalendo verso il polpaccio: così si aiuta il ritorno venoso.

Per un viaggio, di solito bastano calze “riposanti” o a compressione leggera-media (circa 15-20 o 20-30 mmHg), mentre i modelli medicali più forti vanno scelti con il medico. Le Danish Endurance, ad esempio, offrono una compressione decisa 21-26 mmHg, testata, con tessuti traspiranti e una quota di poliammide riciclata: interessanti se affrontate voli intercontinentali o giornate infinite in piedi.

Dettaglio cruciale: la taglia. Dimenticate “S, M, L” a caso. Va misurata la circonferenza del polpaccio e seguita la tabella del produttore, altrimenti comprimono poco o troppo. Indossatele al mattino o prima di partire, quando le gambe sono ancora sgonfie, e tenetele per tutta la durata del viaggio e per le prime ore all’arrivo, soprattutto dopo un volo lungo.

Fase 2: gel e creme effetto freddo, il pronto soccorso appena arrivate

All’arrivo in hotel scatta la seconda mossa della combo: il gel defaticante o la crema defaticante effetto freddo. Non è solo “che bello, che fresco”. Il massaggio dal basso verso l’alto aiuta il microcircolo e favorisce il drenaggio dei liquidi.

Questi prodotti spesso contengono mentolo e derivati della menta per l’effetto criogenico, più attivi venotonici come diosmina, escina, ippocastano, vite rossa o centella asiatica, utili a sostenere la circolazione superficiale. Secondo gli esperti di benessere vascolare, il gesto regolare conta quasi quanto la formula.

Dulac Dinaven Crema Gambe punta proprio su questo mix: diosmina, escina, ippocastano, vite rossa e mentolo, con una texture cremosa che permette un massaggio più lento e profondo, ideale la sera dopo il viaggio o dopo giornate con tanti passi. Il formato da 100 ml è perfetto per il bagaglio a mano.

Se preferite qualcosa di ultra rapido e asciutto, Somatoline Defaticante Gambe è un gel fresco con aloe, menta e centella asiatica, che si assorbe in fretta senza ungere. Ottimo da usare poco prima di uscire per la passeggiata serale: gambe leggere, niente pelle appiccicosa.

Un trucco furbo: se avete un minibar, tenete il gel in frigo. L’effetto “ghiaccio” sulle caviglie a fine giornata vale più di tante spa.

Come combinare calze e gel per evitare gambe gonfie in viaggio

La combo funziona davvero se la organizzate in tre momenti.

Prima di partire, nelle 24-48 ore precedenti, aiuta bere regolarmente, ridurre un po’ il sale e non esagerare con alcol e cibi molto salati. Se il medico lo ha suggerito, potete iniziare un integratore con diosmina o esperidina. Il giorno del viaggio indossate le calze a compressione prima di uscire di casa. Evitate di spalmare creme grasse sotto: possono rovinare l’aderenza del tessuto e irritare la pelle.

Durante il viaggio, anche sedute, attivate la famosa pompa del polpaccio: ogni ora fate 20 flessioni delle caviglie, disegnate cerchi con i piedi, contraete e rilassate i glutei. In aereo, se possibile, scegliete il posto corridoio e alzatevi spesso. In auto, programmate una pausa ogni due ore per due passi e qualche piccolo stretching.

All’arrivo, prima tentazione: buttarsi sul letto. Meglio un “reset gambe” di 15 minuti. Doccia tiepida-fresca, dirigendo il getto dall’avampiede verso l’inguine; poi 10 minuti con le gambe al muro a 90 gradi. Subito dopo, applicate il gel freddo: se dovete uscire, meglio una formula rapida tipo Somatoline; la sera, per un rituale rilassante, una crema più corposa come Dulac Dinaven.

Tre routine gambe leggere per volo, auto e city break

Per un volo intercontinentale: calze a compressione media come le Danish Endurance, posto corridoio se potete, movimenti ogni ora, acqua a piccoli sorsi. All’atterraggio, protocollo doccia + gambe al muro + gel freddo, poi una passeggiata di 10-15 minuti per “sciogliere” i polpacci.

Per un on the road in auto o camper: calze riposanti, niente jeans super stretti, pause programmate con qualche passo e rotazioni di caviglia. Nel bagaglio a mano uno spray freddo o un gel pratico per un rapido massaggio durante le soste e una crema defaticante la sera.

Per un city break con migliaia di passi: calze estive sottili sotto i pantaloni dal mattino e gel rinfrescante a metà giornata, magari riportato in un mini flacone. La sera, doccia fresca alternata e massaggio lento con crema venotonica prima di infilarsi tra le lenzuola.

Quando il gonfiore è un campanello d’allarme

Se una sola gamba si gonfia di colpo, è calda, arrossata e dolorante, oppure se al gonfiore si associano fiato corto o dolore al torace, non aspettate: niente fai da te con gel e calze, ma medico o pronto soccorso subito. Potrebbe trattarsi di una trombosi venosa profonda o di una complicanza che richiede cure urgenti.

Se invece le gambe sono spesso gonfie anche lontano dai viaggi, conviene parlarne con il medico di base, che potrà indirizzarvi a un angiologo o a un fisioterapista esperto in linfodrenaggio manuale. La combo calze + gel resta un’alleata preziosa, ma dentro un piano più ampio di prevenzione e cura.