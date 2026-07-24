Masticare lentamente non è solo una buona abitudine: può favorire la sazietà, migliorare la digestione, ridurre il gonfiore e contribuire a un migliore controllo della glicemia. Ecco cosa dice la scienza sulla regola delle 30 masticazioni e come metterla in pratica ogni giorno.

Tra un’e-mail e una riunione, spesso il pranzo si riduce a pochi bocconi divorati davanti al computer. Due morsi al panino, un sorso di caffè, e via. In questo contesto la regola delle 30 masticazioni sembra quasi una provocazione: contare fino a 30 per ogni boccone, davvero?

Questa micro-abitudine, però, sta conquistando spazio tra chi vuole sentirsi più sazio, digerire meglio e magari tenere a bada il gonfiore. L’idea è semplice: rallentare, masticare di più, lasciare al corpo il tempo di fare il suo lavoro. E la scienza, su questo punto, è molto più d’accordo di quanto pensiate.

Perché la prima digestione avviene in bocca

La masticazione è la prima vera fase della digestione. Quando sminuzzate il cibo, aumentate la superficie su cui agiranno gli enzimi digestivi lungo il tratto gastrointestinale. Nel frattempo la saliva entra in gioco: contiene, tra gli altri, l’amilasi salivare, che comincia a “spezzare” gli amidi già in bocca. Si stima che una parte non trascurabile della digestione avvenga proprio qui, molto prima che il cibo arrivi nello stomaco.

Più il boccone è ben masticato e impregnato di saliva, meno lavoro pesante spetta allo stomaco. Se invece inghiottite pezzi grandi e poco lavorati, lo stomaco deve compensare producendo più acido e rimescolando di più. Risultato possibile: sensazione di pesantezza, gonfiore, meteorismo, talvolta bruciore. Anche l’intestino può risentirne, perché i frammenti troppo grossi tendono a fermentare di più, alterando l’equilibrio del microbiota e favorendo gas e pancia tesa.

Masticare con calma, inoltre, “accende” quella che i fisiologi chiamano fase cefalica della digestione: attraverso segnali nervosi, il solo atto di masticare prepara stomaco, pancreas e intestino ad accogliere il pasto. È come dare al corpo un preavviso, invece di travolgerlo con un’ondata di cibo tutto insieme.

Masticare il cibo 30 volte: numero magico o promemoria?

La famosa regola delle 30 masticazioni nasce in ambito ayurvedico e nelle teorie della “super-masticazione”, che parlano spesso di 30-50 morsi per boccone. Anche in Europa, già a inizio Novecento, alcuni medici consigliavano di masticare “almeno 32 volte”, una per ogni dente. Oggi i nutrizionisti sono più flessibili: non esiste un numero perfetto valido per tutti e per ogni alimento, ma molti indicano una forchetta tra 15 e 30 masticazioni, con l’obiettivo di arrivare a una consistenza quasi cremosa prima di deglutire.

Il punto non è il conteggio ossessivo, quanto il tempo. I segnali di sazietà impiegano circa 20-30 minuti dall’inizio del pasto per arrivare al cervello. Se in quel lasso di tempo avete già spazzolato tutto, mangerete più del necessario prima ancora di percepire di essere pieni. Secondo diversi studi, prolungare la masticazione riduce la quantità di cibo ingerita e aiuta a controllare l’introito calorico senza sentirsi “a dieta”.

Sul piano ormonale succede qualcosa di interessante: una masticazione lenta favorisce il rilascio nell’intestino di ormoni della sazietà come GLP-1 e PYY, mentre la grelina, l’ormone della fame, tende a diminuire più gradualmente. Il risultato è un senso di pienezza più stabile e duraturo. Gli stessi studi osservazionali collegano il mangiare costantemente di fretta a un maggior rischio di sovrappeso e di alterazioni metaboliche, come il diabete di tipo 2.

C’è poi il capitolo glicemia e “abbiocco” post-prandiale. Quando si mangia lentamente, il rilascio degli zuccheri nel sangue è più graduale e la risposta insulinica è meno brusca. Tradotto in pratica: meno picchi e crolli di energia nel pomeriggio, più lucidità e meno voglia irrefrenabile di dolce alle quattro.

Come allenarsi a masticare di più (senza contare per sempre)

Usare la regola delle 30 masticazioni ha senso come allenamento, non come condanna a vita. Potete considerarla una rotella di supporto per insegnare al corpo un nuovo ritmo. Una traccia pratica: per carni, cereali integrali e verdure crude mirate a 25-35 masticazioni; per pasta, riso, legumi e verdure cotte 20-30 possono bastare; per cibi morbidi e cremosi (purea, dolci al cucchiaio, yogurt) restate comunque sulle 15-20 masticazioni, ricordandovi che anche ciò che “si scioglie in bocca” va masticato.

L’obiettivo finale è qualitativo: il boccone dovrebbe diventare morbido, quasi omogeneo, e la deglutizione dovrebbe arrivare spontaneamente, senza la sensazione di “spingere giù” il cibo. Se vi accorgete che inghiottite ancora pezzi riconoscibili, probabilmente potete concedervi qualche morso in più.

Per trasformare tutto questo in abitudine, può essere utile una piccola sfida di sette giorni. Scegliete un pasto al giorno (ad esempio la cena) e dedicatevi alla masticazione lenta: niente televisione o smartphone sul tavolo, posate appoggiate tra un boccone e l’altro, qualche respiro profondo. Se vi aiuta, potete impostare un semplice timer puntato sui 20 minuti, come promemoria per non correre.

Funziona anche nei contesti “difficili”. Al bar, invece di addentare il panino in quattro morsi, tagliatelo in pezzi più piccoli e concentratevi sul primo, arrivando davvero a 20-30 masticazioni. In ufficio, provate a ritagliarvi almeno gli ultimi cinque minuti di pausa pranzo senza computer acceso. A casa, potete trasformare il tutto in un gioco con i bambini, invitandoli a contare insieme le masticazioni del primo boccone.

Ci sono, però, situazioni in cui la regola delle 30 masticazioni va presa con molta prudenza. Chi ha problemi dentali, dolori alla mandibola, protesi recenti, oppure disturbi della deglutizione, dovrebbe parlarne con il proprio medico o con un logopedista prima di forzare la masticazione. Anche chi ha o ha avuto disturbi del comportamento alimentarepuò vivere il conteggio delle masticazioni in modo troppo rigido: in questi casi, meglio evitare qualsiasi pratica che rischi di alimentare l’ossessione e confrontarsi con uno specialista.

Per tutte le altre, sperimentare una masticazione più lenta è un gesto semplice, a costo zero, che può cambiare il modo in cui vi sentite dopo i pasti. Provare per qualche giorno a masticare quasi 30 volte ogni boccone significa dare al corpo tempo, attenzione e ascolto. E spesso bastano queste tre cose per scoprire che vi saziate con meno, digerite meglio e vi sentite più leggere per tutto il resto della giornata.