Una manciata di minuti con matite colorate e un foglio può cambiare il modo in cui il cervello gestisce lo stress quotidiano. Ecco perché questa attività funziona così bene

Quindici minuti con un foglio e qualche matita possono già abbassare lo stress percepito e migliorare l’umore: lo mostrano diversi studi su arteterapia e benessere.

La parte sorprendente è che non serve “saper disegnare”. Basta colorare. Proprio quei libri da colorare antistress che forse vi hanno fatto un po’ sorridere in libreria possono diventare il vostro salvavita tascabile nei giorni di overbooking mentale.

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Perché colorare è l’hobby antistress più semplice che esista

Colorare riduce lo stress perché vi mette dentro uno spazio già pronto. Il disegno è lì, con i suoi contorni rassicuranti, voi dovete solo scegliere i colori. Chiunque può farlo: non vi si chiede di creare qualcosa da zero, ma di entrare in uno spazio prestabilito. È un'attività dal successo è assicurato, dove c’è pochissimo margine di fallimento.

Questo elimina l’ansia da prestazione tipica degli adulti. Non state “facendo arte”, state semplicemente riempiendo delle forme, come da bambine. Eppure, il risultato finale è vostro, unico: se due persone colorano la stessa pagina, il modo in cui scelgono le tinte e riempiono gli spazi sarà completamente diverso. È una creatività con le rotelle di sicurezza.

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Cosa succede nel cervello quando ci mettiamo a colorare

Quando vi mettete a colorare, una parte della vostra attenzione si concentra su compiti piccoli e ripetitivi: seguire i bordi, decidere tra rosso o blu, fare tratti regolari. È un impegno moderato, non faticoso. Questo stato di concentrazione tranquilla, che molti psicologi chiamano “stato di flusso”, è perfetto per interrompere il rimuginio.

In pratica, la mente smette di pensare alla mail ancora da mandare, alla discussione con il capo, alla lista infinita di cose da fare. Le aree del cervello legate alla pianificazione e al controllo si calmano, l’amigdala – la centralina delle emozioni e dello stress – riceve il messaggio che può abbassare lo stato d'allarme.

Quando bastano pochi minuti: i numeri che fanno sperare

Non tutti hanno tre quarti d’ora da regalare a un mandala, lo sappiamo. La buona notizia è che diversi lavori da colorare come antistress mostrano benefici già con sessioni brevi.

Altri studi, in cui le persone coloravano ogni giorno per una settimana, hanno registrato una riduzione significativa di ansia e sintomi depressivi rispetto a chi faceva solo enigmi logici. Gli esperti parlano dei soglia dei 15 minuti come tempo minimo per percepire un cambio di marcia.

Traduzione pratica: anche se avete solo il tempo di far bollire la pasta, vale comunque la pena di aprire il vostro libro da colorare antistress.

La vostra micro‑routine salva‑stress, passo per passo

1) Preparate un mini‑kit fisso. Un libro da colorare antistress (meglio con anche disegni piccoli), cinque matite colorate al massimo, una gomma. Tenetelo dove vi serve: in cucina, in borsa, sulla scrivania.

2) Scegliete un “micro‑momento” fisso al giorno. Mentre aspettate i bambini fuori da scuola, nei dieci minuti tra una riunione e l’altra, la sera sul divano invece dello scrolling infinito al telefono.

3) Mettete un timer da 10 o 15 minuti. Sapere che c’è un inizio e una fine rassicura il cervello e vi aiuta a non sentirlo come un “tempo perso”.

4) Durante quei minuti, fate solo questo. Nessun notiziario in sottofondo, notifiche zittite, telefono lontano. Concentratevi sul tratto della matita, sul rumore sulla carta, sui colori che riempiono gli spazi.

5) Alla fine, fermatevi un istante a guardare la pagina. Non per giudicare se è “bella”, ma per registrare come vi sentite: respiro più lento, spalle meno in su, pensieri meno affollati.

Quando serve qualcosa in più dei colori

Colorare è uno strumento potente per gestire lo stress quotidiano, l’ansia leggera, il cervello in overthinking dopo giornate caotiche. Non sostituisce però un percorso con uno psicologo o uno psicoterapeuta in caso di attacchi di panico, depressione importante o traumi. In quel caso può diventare un ottimo alleato, da integrare in un trattamento professionale, magari proprio su suggerimento della persona che vi segue.

Ma come gesto quotidiano di cura di sé, pochi minuti al giorno di matite colorate sono un modo sorprendentemente semplice (e piacevole) per dirvi: oggi mi prendo una pausa, davvero.