È preferibile bere l'acqua calda al mattino o alla sera? L'orario giusto, secondo l'immunologo, può aiutare l'intestino e il metabolismo.

Il bicchiere di acqua calda è diventato un piccolo rito: c’è chi lo beve appena sveglio, chi lo tiene sul comodino la sera. Non è solo una fissazione da social: molte di voi lo fanno da anni, magari consigliate dalla nonna o dall’estetista. Ma cosa dice la medicina, e soprattutto: è meglio al mattino o alla sera?

L’immunologo Mauro Minelli, docente di Nutrizione clinica all’università Lum Giuseppe Degennaro, lo riassume così: «Non siamo di fronte a una pozione miracolosa, ma a un efficace supporto per il nostro equilibrio interno». Il trucco, più che l’orario in sé, è capire che cosa volete ottenere: intestino più regolare, digestione più leggera, sonno migliore, gestione del peso o semplice relax.

Perché proprio acqua calda (e non ghiacciata)

L’idea di bere qualcosa di caldo appena svegli o prima di dormire esiste da secoli, dalla medicina cinese all’ayurveda. Oggi la si è ribattezzata “routine detox”, ma la base è molto meno esotica: idratazione e calore.

L’acqua tiepida è più gentile con le mucose gastriche rispetto a quella gelata, che può provocare una sorta di “shock termico” allo stomaco. Il calore, inoltre, induce una leggera termogenesi: il corpo, per riportarsi alla sua temperatura, consuma un po’ di energia. Nulla che faccia dimagrire da solo, ma abbastanza da dare quella sensazione di “accensione” mattutina o di distensione serale.

Acqua calda al mattino: intestino e metabolismo

Dopo ore di digiuno notturno, l’organismo è disidratato. Un bicchiere di acqua tiepida a digiuno funziona, come dice Minelli, da vero e proprio “starter per l’organismo”: rimette in circolo i liquidi, prepara stomaco e intestino al cibo, sveglia dolcemente il metabolismo.

Sul fronte intestino, il calore stimola la peristalsi, cioè quei movimenti ritmici che fanno avanzare il contenuto intestinale. Per molte persone con intestino pigro o stipsi funzionale, bere caldo appena sveglie aiuta a rendere più regolare l’evacuazione. Non è un lassativo, ma un piccolo aiuto di “meccanica” interna, soprattutto se il gesto diventa quotidiano.

Come farlo in pratica? Un bicchiere da 150-200 ml appena alzate, prima di caffè e colazione, bevuto a piccoli sorsi. La temperatura ideale è “gradevolmente calda”: dovreste poter tenere l’acqua in bocca senza bruciarvi. Superare i 60-65°C, avverte Minelli, significa esporre esofago e mucosa orale a un rischio inutile. Anche l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha segnalato che il consumo abituale di bevande troppo calde può danneggiare l’esofago.

Acqua calda la sera: digestione e relax

Se il mattino serve ad “accendere”, la sera l’acqua calda diventa strumento di gestione e recupero. Bevuta dopo cena, aiuta meccanicamente la digestione dei grassi: li mantiene in uno stato più fluido, facilitando il lavoro degli enzimi. Non “scioglie” il grasso, ma rende un po’ meno faticosa la digestione di pasti ricchi.

C’è poi l’effetto relax. Il calore ha una nota azione vasodilatatrice: dilata i vasi, rilassa la muscolatura liscia (anche quella dell’apparato digerente) e invia al sistema nervoso un messaggio di distensione. Risultato? Per molte persone, livelli di stress percepito più bassi e una preparazione migliore al sonno.

Il timing furbo: circa 30-60 minuti dopo cena, non proprio a ridosso di quando andate a letto, per non dovervi alzare mille volte la notte a fare pipì. Chi soffre di reflusso importante, però, dovrebbe parlarne con il proprio medico: grandi volumi di liquidi serali, caldi o freddi, possono peggiorare il bruciore.

Mattino o sera? Miti, sicurezza e come scegliere

La risposta secca alla domanda “meglio al mattino o alla sera?” è: dipende da voi.

- Se il problema principale è l’intestino pigro, la priorità va al bicchiere del mattino a digiuno.

- Se vi sentite sempre appesantite dopo cena o fate fatica a “staccare” la testa, può essere più utile il rito serale.

- Se state bene e volete solo una routine di benessere, un bicchiere tiepido al mattino e uno la sera sono più che sufficienti.

Su dimagrimento e detox serve però fare pulizia. L’acqua calda non è un brucia-grassi diretto: può aumentare un po’ il senso di sazietà e aiutarvi a ridurre il consumo di bevande zuccherate, e qui si gioca il vero vantaggio sulla linea. Allo stesso modo, non “depura il fegato”: quell’organo sa fare il suo lavoro da solo. Può invece sostenere l’attività dei reni migliorando la filtrazione dei liquidi, come ricordano molti nutrizionisti.

Capitolo sicurezza. Nessuna bevanda dovrebbe essere così calda da costringervi a sputarla subito: è il segnale che state superando quella soglia di 60-65°C che non fa bene all’esofago. Meglio scaldare acqua fredda del rubinetto (potabile) o in bottiglia, anziché usare direttamente l’acqua calda del rubinetto, che può veicolare metalli o batteri in alcune situazioni.

Infine, la qualità dell’acqua. Secondo dati citati da Adnkronos, ciascuno di noi ingerirebbe in media circa 5 grammi di plastica a settimana, soprattutto attraverso ciò che beve, e circa il 30% degli italiani non si fida della rete idrica. Vale quindi la pena informarsi sulla qualità dell’acquedotto della propria zona e, se necessario, valutare filtri domestici seri o acqua confezionata, senza farsi prendere da allarmismi.

Chi deve fare un po’ più attenzione? Chi soffre di reflusso, esofagite, ulcera, chi ha insufficienza renale o sintomi intestinali importanti (dolore forte, sangue nelle feci, dimagrimento improvviso) non dovrebbe affidarsi al solo bicchiere caldo, ma rivolgersi al medico. Per tutte le altre, “riscoprire l’acqua calda” può diventare un gesto semplice, a costo zero, che accompagna una dieta equilibrata e uno stile di vita sensato.