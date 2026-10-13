Tra una call e un esame, lo stress dilaga: ora uno studio su Nutrients punta i riflettori su una barretta ai datteri anti-stress dal potenziale interessante.

Trenta studentesse, tra i 18 e i 28 anni, quattro settimane di prova e una protagonista insospettabile: una barretta ai datteri. Non quella che si trova a caso al supermercato, ma una formulazione studiata per sostenere il corpo nei periodi di tensione.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica Nutrients, ha confrontato una barretta fortificata con nutrienti “amici del sistema nervoso” con una barretta identica nell’aspetto ma senza questi attivi. Obiettivo: capire se uno snack anti-stress può davvero alleggerire la mente nel pieno di esami, scadenze e notti corte.

Barretta ai datteri anti-stress: cosa ha scoperto lo studio

Lo scenario è molto familiare: vita frenetica, studio intenso, poco sonno. Proprio per questo i ricercatori hanno scelto come volontarie studentesse universitarie sane, ma esposte a un carico mentale importante.

Ogni giorno, per 4 settimane, un gruppo ha assunto una barretta ai datteriarricchita con magnesio, vitamina C, inulina ed estratto di semi d'uva. L’altro gruppo ha ricevuto una barretta esteticamente identica e con lo stesso gusto, ma priva di questi nutrienti chiave, cioè un placebo vero e proprio.

Sono stati misurati due parametri. Il primo è lo stress percepito, valutato con un questionario psicologico validato, compilato prima e dopo il mese di prova. Il secondo è il cortisolo salivare mattutino, l’ormone che il nostro corpo produce in risposta allo stress, analizzato con un semplice prelievo di saliva al risveglio.

Risultato: nel gruppo che mangiava la barretta fortificata lo stress percepito è calato in modo netto e considerato statisticamente significativo. Nel gruppo placebo, invece, i livelli sono rimasti praticamente uguali. Sul piano soggettivo le ragazze riferivano di sentirsi più calme e meno sopraffatte.

Sul cortisolo il quadro è più cauto. Nel gruppo “attivo” si è vista una tendenza alla diminuzione dei valori mattutini, ma con numeri troppo piccoli per parlare di prova definitiva. Gli autori stessi definiscono lo studio “pilota” e chiedono conferme su campioni più ampi.

Tradotto: lo snack non è una bacchetta magica, ma i primi segnali vanno nella direzione giusta, soprattutto su come vi sentite nel quotidiano.

Perché i datteri (e i loro compagni di squadra) aiutano a rilassarvi

La barretta dello studio non è un dolcetto qualsiasi. È un alimento funzionale in cui ogni ingrediente è stato scelto con un ruolo preciso sul fronte stress.

Il magnesio (240 mg per barretta) è il minerale simbolo del rilassamento: contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e aiuta a ridurre stanchezza e affaticamento. Quando i livelli sono bassi, irritabilità e tensione muscolare tendono a peggiorare.

La vitamina C (300 mg) è un potente antiossidante. Sostiene le difese immunitarie e partecipa alla regolazione della risposta allo stress, anche contrastando lo stress ossidativo che si accumula nei periodi in cui tirate troppo la corda.

L’inulina (1000 mg) è una fibra prebiotica derivata dalla cicoria che nutre il microbiota intestinale. Oggi sappiamo che l’asse intestino-cervello ha un ruolo chiave nel tono dell’umore: un intestino in equilibrio manda segnali più “sereni” al sistema nervoso centrale.

L’estratto di semi d’uva (100 mg) è ricco di polifenoli antiossidanti e antinfiammatori. Aiuta a proteggere le cellule, comprese quelle nervose, dalle conseguenze dello stress prolungato.

E i datteri? Fanno da base naturale e golosa. Apportano zuccheri semplici che danno energia rapida, ma anche fibre, potassio, una quota di magnesio e antiossidanti. I nutrizionisti li considerano uno snack utile nei momenti di stanchezza, a patto di non esagerare: la porzione indicativa è di 2-3 frutti al giorno, al posto di altri dolci.

Insieme questi elementi creano un “pacchetto” che lavora su più fronti: sistema nervoso, intestino, difese antiossidanti e risposta ormonale allo stress. Da qui l’idea di una barretta ai datteri anti-stress come alleata strategica nelle giornate più dense.

Come inserirla (o replicarla) nella routine senza trasformarla in un peccato di gola

Lo studio ha previsto una barretta al giorno, per un mese, come spezzafame. Nella vita reale, la collocazione più intelligente è a metà mattina o a metà pomeriggio, quando iniziano i cali di energia e la **fame emotiva** bussa alla porta.

L’ideale è usarla al posto di brioche, biscotti o snack ultraprocessati, non in aggiunta. Così gli zuccheri dei datteri si bilanciano con fibre, grassi buoni e micronutrienti rilassanti, senza far schizzare la giornata calorica.

Se non trovate una formulazione simile in commercio o preferite il fai-da-te, potete ispirarvi alla logica dello studio. Una proposta semplice: frullate 3-4 datteri morbidi con circa 30 g di mandorle e 1 cucchiaio di cacao amaro, fino a ottenere un impasto modellabile. Formate delle piccole barrette o palline e conservatele in frigo.

Per avvicinarvi alla quota di vitamina C, abbinate lo snack a 2 kiwi o a un bicchiere di spremuta d’arancia. Per aggiungere una nota “prebiotica”, potete inserire un cucchiaino di farina di radice di cicoria nell’impasto, se il vostro intestino la tollera bene.

Questa versione casalinga non replica esattamente la barretta studiata su Nutrients, ma riprende l’idea di fondo: datteri per l’energia, frutta secca per magnesio e grassi buoni, cacao e frutta fresca per polifenoli e vitamina C.

Attenzione però ai limiti. Chi ha diabete, insulino-resistenza o segue diete ipocaloriche strette deve confrontarsi con il medico o il nutrizionista prima di inserire snack concentrati di zuccheri, anche se naturali. La barretta anti-stressnon sostituisce farmaci né percorsi psicologici in caso di ansia importante o disturbi dell’umore.

Per tutte le altre, può diventare un piccolo rituale quotidiano: una pausa consapevole, lontano dallo schermo, in cui respirare, sgranocchiare qualcosa di studiato per il benessere e dare al corpo il messaggio che è consentito rallentare. Il resto, ovviamente, lo fanno sonno decente, movimento e quell’arte difficilissima chiamata “dire no” agli impegni di troppo.