La discussione divide da anni le case italiane: sportello della lavatrice aperto o chiuso dopo il bucato? Gli esperti (e i produttori) hanno una risposta più netta di quanto sembri.

Dopo un ciclo di lavaggio, la tentazione è forte: richiudere lo sportello della lavatrice, sistemare il bucato e dimenticare tutto fino al prossimo giro. Un gesto automatico, quasi di ordine domestico.

Il problema è che questo automatismo non piace affatto alla lavatrice. Dentro il cestello restano acqua, umidità e residui di detersivo. Se lo sportello viene chiuso subito, quell’ambiente tiepido e bagnato diventa il luogo ideale per muffe, batteri e, molto presto, cattivi odori sui capi appena lavati.

Perché lo sportello della lavatrice non è un dettaglio

Dietro al dilemma "sportello della lavatrice aperto o chiuso dopo il bucato" c’è una questione igienica serissima. La guarnizione in gomma dell’oblò trattiene goccioline di acqua e piccoli residui di sporco. Se l’aria non circola, la superficie resta bagnata per ore.

Con il tempo si formano le classiche macchie scure di muffa, l’odore di umido nel cestello e quel profumo di detersivo che sparisce all’improvviso dal bucato. Risultato: siete costretti a rilavare i capi, consumando più acqua, energia e tempo.

Gli esperti di manutenzione degli elettrodomestici lo ripetono da anni: la gestione dell’oblò incide sulla durata della lavatrice. Una guarnizione sempre umida si rovina più in fretta, può deformarsi e, nei casi peggiori, iniziare a perdere acqua durante i lavaggi.

C’è poi un tema di ambiente domestico. Molte lavatrici italiane vivono in bagni piccoli o nicchie poco ventilate. In questi spazi l’umidità ristagna più facilmente e chiudere subito lo sportello significa "sigillare" dentro tutta la condensa del ciclo appena concluso.

Sportello della lavatrice aperto o chiuso? La risposta degli esperti

La regola generale: prima aperto, poi socchiuso

La linea guida è chiara: dopo il bucato lo sportello non va chiuso subito. Prima fase: aprirlo bene, svuotare del tutto il cestello, controllare che non restino calzini o piccoli capi nascosti nella guarnizione.

Secondo molti tecnici di assistenza, è utile passare rapidamente un panno asciutto lungo la guarnizione e sul vetro dell’oblò, per eliminare l’acqua più evidente. Poi si lascia sportello e cassetto del detersivo aperti, in modo che l’umidità possa evaporare.

Alcuni produttori, nei manuali d’uso ufficiali, lo scrivono nero su bianco: consiliano di lasciare lo sportello leggermente aperto quando la lavatrice non è in funzione per prevenire la formazione di cattivi odori e muffe interne.

Per quanto tempo tenerlo aperto

Qui entra in gioco la vostra casa. In un bagno con finestra e buon ricambio d’aria, possono bastare 30-60 minuti con oblò e cassetto ben aperti, magari con la finestra socchiusa.

Se invece la lavatrice è in un ambiente cieco o molto umido, gli esperti suggeriscono di allungare i tempi: un paio d’ore, o anche tutta la notte se lavate la sera. In pratica: finché, toccando la guarnizione, la sentite asciutta.

Una volta che interno e gomma non sono più umidi, lo sportello può essere lasciato solo socchiuso. Bastano pochi centimetri per garantire un minimo di aerazione senza occupare mezzo bagno.

Quando è meglio chiuderlo del tutto

Ci sono casi in cui, dopo l’asciugatura interna, ha senso chiudere l’oblò. Per esempio se in casa ci sono bambini piccoli o animali curiosi che potrebbero infilarsi nel cestello, o se lo sportello sporge in un corridoio stretto diventando un ostacolo.

Un trucco pratico è il "compromesso intelligente": inserire un panno ripiegato tra sportello e cornice o usare l’apposito gancio di alcuni modelli per tenerlo socchiuso di pochi centimetri. Così la lavatrice respira, ma la porta non resta spalancata.

Routine post-bucato in 3 mosse (meno di 2 minuti)

1. Svuotare subito il cestello

Niente soste infinite nel cestello. I capi bagnati lasciati dentro contribuiscono all’umidità interna e prendono velocemente odore di chiuso. Appena finisce il programma, tirateli fuori tutti.

2. Asciugare guarnizione e vetro

Con un panno morbido passate la guarnizione in gomma, soprattutto nella piega interna dove si accumulano acqua e piccoli residui. Una passata veloce anche sul vetro aiuta a ridurre la condensa.

3. Lasciare sportello e cassetto aperti

Tenete aperti oblò e cassetto detersivo per almeno mezz’ora, meglio se più a lungo. Se possibile arieggiate la stanza aprendo una finestra. Solo quando tutto è asciutto potete decidere se chiudere o lasciare lo sportello appena socchiuso, in base alle esigenze di spazio e sicurezza della vostra casa.