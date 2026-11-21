Se vi svegliate con la gola secca e la testa pesante, il problema forse non è l'influenza, ma i termosifoni accesi di notte e l'aria troppo secca.

Secondo il Ministero della Salute, il microclima domestico influisce direttamente su vie respiratorie e qualità del sonno. Temperature troppo alte e umidità troppo bassa irritano le mucose, favoriscono infezioni e disturbano il riposo, soprattutto nei mesi invernali. Quando si alza il riscaldamento a radiatori, l'aria della camera da letto si scalda in fretta, ma perde acqua: l'umidità relativa può scendere sotto il 40 per cento, cioè al di sotto della soglia consigliata dalle principali organizzazioni sanitarie internazionali.

A luci spente, mentre provate a addormentarvi, i termosifoni continuano a lavorare. Dopo qualche ora la stanza è calda, l'aria è ferma, vi svegliate con il naso tappato e magari con una tosse secca che al mattino sembra comparsa dal nulla. Nelle case ben isolate, se i termosifoni restano accesi tutta la notte, è facile superare i 21-22 gradi in camera da letto: un ambiente poco amico delle vie respiratorie e del vostro sonno profondo.

Perché i termosifoni accesi di notte seccano l'aria

Quando si scalda l'aria senza aggiungere umidità, l'umidità relativa cala. Il risultato è una sensazione di secchezza che molti conoscono bene: labbra screpolate, gola che brucia, pelle che tira. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le indicazioni del Ministero della Salute, negli ambienti chiusi l'umidità ideale dovrebbe restare tra il 40 e il 50 per cento. Con i termosifoni alti per ore, soprattutto di notte e con finestre ben sigillate, è facile scendere molto sotto questi valori.

Diversi studi sul sonno indicano che la maggior parte delle persone dorme meglio con una temperatura in camera intorno ai 18-20 gradi. Tenere i termosifoni accesi tutta la notte a 21-22 gradi o più non offre reali vantaggi di comfort, ma aumenta la dispersione di acqua dalle superfici e dalle nostre mucose. L'aria diventa più secca, più densa di polveri e anidride carbonica, e il sistema respiratorio deve fare un doppio lavoro.

Vie respiratorie e aria secca: cosa succede davvero

Le vie respiratorie sono rivestite da una mucosa sottile, ricca di acqua, che funziona come un filtro: intrappola polveri, virus e batteri, e grazie alle ciglia li spinge verso l'esterno. Quando l'aria è troppo secca, questa pellicola si disidrata, il muco diventa più denso e le ciglia si muovono peggio. Il risultato può essere naso chiuso, bruciore alla gola, tosse secca, tendenza a riniti e sinusiti, soprattutto in chi è già predisposto.

L'aria secca è particolarmente fastidiosa per chi soffre di allergie respiratorie o asma, per i bambini piccoli e per gli anziani. In questi gruppi le mucose sono più sensibili e le vie respiratorie tendono a reagire con infiammazione, broncospasmo, tosse prolungata. Non stupisce che molti riferiscano gola secca o mal di gola al risveglio nei periodi in cui il riscaldamento resta acceso tutta la notte, o un peggioramento di russamento e apnee notturne.

Caldo, aria secca e qualità del sonno

Per addormentarsi bene il corpo ha bisogno di abbassare leggermente la propria temperatura interna. Una stanza troppo calda ostacola questo processo e costringe l'organismo a disperdere calore con sudorazione e vasodilatazione cutanea. Se sommiamo il caldo eccessivo all'aria secca, il quadro è chiaro: ci si addormenta con fatica, ci si sveglia spesso per il bisogno di bere o per un colpo di tosse, e al mattino il sonno appare poco ristoratore.

Nel tempo, questo schema si traduce in stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione, mal di testa mattutini. Secondo gli esperti di medicina del sonno, un ambiente troppo caldo e secco può anche ridurre le difese dell'apparato respiratorio, facilitando raffreddori e bronchiti. Non è un dettaglio estetico: gestire bene i termosifoni di notte significa proteggere sia il respiro sia la capacità del cervello di recuperare davvero durante le ore notturne.

Come usare i termosifoni di notte senza rovinare respiro e sonno

Il primo passo è la temperatura. Di notte molti adulti stanno bene con 16-18 gradi, mentre per bambini piccoli e anziani possono andare meglio 18-19, da valutare con il medico. L'importante è evitare i 21-22 gradi stabili per ore. Se l'impianto lo consente, conviene programmare un lieve abbassamento dei termosifoni nelle ore centrali del sonno, per limitare sia il caldo sia la secchezza.

Secondo il Ministero della Salute, in inverno l'umidità non dovrebbe scendere sotto il 40 per cento: un igrometro in camera vi aiuta a verificarlo. Se è bassa, potete usare umidificatori a vapore freddo o panni umidi e ciotole d'acqua vicino ai termosifoni, ricordando di pulirli spesso. Aerare per pochi minuti al giorno riduce polveri e anidride carbonica. In caso di riniti, sinusiti o asma, sono utili i lavaggi nasali salini e, se i disturbi continuano, il parere di otorinolaringoiatra o specialista del sonno.