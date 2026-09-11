L'autunno arriva con tutta la sua bellezza ma anche con "acciacco": ecco 5 gesti quotidiani per trasformarlo nella stagione più "gentile" per corpo e mente.

In Italia l'autunno, che per la meteorologia va dal 1° settembre al 30 novembre, porta giornate più corte, umidità in aumento e un cambio netto di ritmo. In questo periodo circa il 20% della popolazione sperimenta cali di energia, sonno irregolare e umore più basso del solito.

La causa è un intreccio di fattori: meno luce, sbalzi di temperatura, modifiche dei livelli di melatonina e serotonina, nuove routine tra lavoro, rientro a scuola, impegni familiari. Il risultato è quella tipica “stanchezza da cambio di stagione” che conoscete benissimo. Per affrontare l’autunno con più equilibrio vi proponiamo cinque consigli concreti, alla portata di una settimana normale, non di un ritiro benessere in montagna.

1. Nutrirsi e idratarsi in autunno

Consiglio 1: mettete l’autunno nel piatto. Il cambio di stagione mette alla prova metabolismo, sistema immunitario e persino il microbiota intestinale, che ama fibre e cibi poco raffinati. Via libera a verdure di stagione come zucca, cavolfiore, broccoli, cavolo nero, spinaci, radicchio, finocchi, porri. Aggiungete frutta come mele, pere, uva, melograno, kiwi, cachi, fichi e castagne.

La vitamina C (agrumi, kiwi, cavoli) sostiene le difese, mentre gli omega 3 di pesce azzurro e noci aiutano cuore e cervello. Legumi e cereali integrali nutrono il microbiota e mantengono stabile la glicemia, evitando crolli di energia nel pomeriggio.

Un esempio di giornata “tipo”? Colazione con yogurt o bevanda vegetale e fiocchi d’avena, più una manciata di frutta secca. A pranzo zuppa di legumi con verdure e pane integrale. A cena vellutata di zucca, pesce azzurro al forno e contorno di cavolo nero saltato in padella.

Consiglio 2: curate l’idratazione anche se non avete sete. Con il fresco si tende a bere meno, ma acqua e liquidi restano essenziali per digestione, concentrazione e buon funzionamento del sistema immunitario. Puntate, salvo indicazioni diverse del medico, ad almeno 6-8 bicchieri di acqua al giorno, distribuiti nella giornata.

Le tisane sono l’alleata perfetta: zenzero e limone dopo pranzo per la digestione, camomilla o tiglio la sera, finocchio per chi soffre di gonfiore. Trasformare la “tisana delle 16” in un piccolo rituale fisso aiuta anche a staccare mentalmente dal lavoro.

2. Movimento, luce naturale e aria aperta

La riduzione delle ore di luce modifica il ritmo circadiano e la produzione di melatonina, con effetto diretto su sonno e reattività. In alcune persone predisposte questo contribuisce al cosiddetto disturbo affettivo stagionale, con umore più cupo e voglia di chiudersi in casa.

Consiglio 3: muovete il corpo e cercate la luce ogni giorno. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per gli adulti sono raccomandati almeno 150 minuti a settimana di attività fisica regolare di intensità moderata. Tradotto: una camminata veloce di 30 minuti cinque giorni su sette, più i tanti piccoli spostamenti quotidiani.

Se lavorate in ufficio, provate a trasformare parte della pausa pranzo in una camminata all’aperto, anche solo intorno all’isolato, nelle ore più luminose. Nel weekend puntate su parchi, boschi, mare d’autunno: il contatto con la natura abbassa lo stress percepito e ricarica l’energia.

Per la vitamina D bastano pochi minuti al giorno di luce solare diretta su viso e mani, quando possibile. L’alimentazione copre solo una parte del fabbisogno: se sospettate una carenza o valutate un’integrazione, soprattutto nei “mesi con la R”, parlatene con il vostro medico invece di affidarvi al fai da te.

Piano B nei giorni di pioggia: allenamenti brevi in casa, yoga, esercizi a corpo libero durante la serie tv. L’importante è non sospendere del tutto il movimento solo perché fuori è grigio.

3. Sonno, umore e organizzazione della routine

Con le giornate più corte il cervello riceve meno luce, produce melatonina in orari diversi e il sonno può diventare superficiale o irregolare. Questo si riflette su concentrazione, fame nervosa e umore.

Consiglio 4: proteggete il ritmo sonno-veglia. Cercate di mantenere orari simili tutti i giorni, anche nel weekend. Un’ora prima di dormire spegnete o allontanate smartphone e computer, abbassate le luci, scegliete attività calme: un libro leggero, qualche esercizio di respirazione, stretching dolce. In camera puntate su buio, silenzio e temperatura non troppo alta.

Sul fronte alimentazione aiuta inserire cibi ricchi di magnesio e vitamine del gruppo B, che partecipano alla regolazione del sistema nervoso: legumi, cereali integrali, semi oleosi, frutta secca, cacao amaro. Se i pensieri girano in tondo, tenere sul comodino un quaderno dove “parcheggiare” liste e preoccupazioni può alleggerire la testa.

Consiglio 5: riorganizzate la routine per rendere l’autunno più leggero. Una volta a settimana ritagliatevi mezz’ora per pianificare pasti, attività fisica e momenti per voi. Anche un decluttering di armadio e scrivania aiuta il cervello a percepire più ordine e meno caos.

Non dimenticate l’aria: aprire le finestre almeno due o tre volte al giorno riduce l’accumulo di anidride carbonica negli ambienti chiusi, collegato a sonnolenza e mal di testa. Inserite piccole “pause rigeneranti” di cinque minuti tra una call e l’altra: una tisana, qualche passo sul balcone, due respiri profondi affacciate alla finestra.

Infine, un trucco semplice per l’umore: scegliete ogni giorno una “cosa bella d’autunno” da annotare, che sia un tramonto arancione, un piatto di castagne o una serata sul divano. E partite da un solo cambiamento tra questi cinque: quello che vi sembra più facile da introdurre già questa settimana. Le altre buone abitudini seguiranno a ruota.

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