C'è un lago alpino, incastonato tra le Dolomiti, in cui l'acqua turchese riflette abeti e pareti rocciose come un piccolo Caribe di montagna: benvenute al Lago di Braies.

Ogni estate, secondo i dati raccolti dalle autorità locali, centinaia di migliaia di visitatori raggiungono i 1.500 metri del Lago di Braies, nel cuore dell'Alto Adige. Molti arrivano armati di smartphone, con in testa solo la foto del pontile di legno che ha invaso i social e le riviste di viaggio. Ma, una volta lì, scoprono un paesaggio diverso da qualsiasi filtro: acqua quasi trasparente, sfumature dal verde smeraldo al turchese, boschi di conifere che sfiorano la riva.

Secondo il portale nazionale del turismo Italia.it, questo bacino naturale lungo poco più di un chilometro e profondo oltre 35 metri è una delle icone assolute delle Dolomiti. Non solo per il colpo d'occhio, ma perché qui tutto è concentrato. La montagna verticale della Croda del Becco, il silenzio del bosco e quella luce radente che, nelle giornate calme, trasforma il lago in uno specchio quasi perfetto.

Un lago alpino dai colori caraibici

Il lago si trova nel comune di Braies, in una valle laterale dell'Alta Val Pusteria, all'interno del Parco naturale Fanes-Senes-Braies. Qui la quota - circa 1.490 metri sul livello del mare - e la roccia dolomitica chiara giocano un ruolo fondamentale nel creare quell'effetto "Caraibi" che vedete in foto. La luce si riflette sul fondale, povero di sedimenti scuri, e le particelle in sospensione diffondono soprattutto le tonalità del verde e dell'azzurro.

Nelle ore del mattino, quando l'acqua è più ferma, il risultato è uno specchio quasi irreale. La sagoma della Croda del Becco, che sfiora i 2.810 metri, si disegna in modo netto accanto alle chiome scure degli abeti. Se il cielo è limpido, compaiono sfumature turchesi da cartolina; con le nuvole, invece, il lago vira al verde profondo e l'atmosfera diventa intimissima, quasi nordica.

Intorno, una cintura continua di abeti e larici scende quasi fino all'acqua. D'estate il bosco profuma di resina, di terra umida, di erba tagliata nei prati più aperti. Sono dettagli che le foto non raccontano e che giustificano da soli il viaggio, magari rallentando il passo lungo la riva invece di correre da un punto panoramico all'altro.

Dal pontile alle passerelle nel bosco: come vivere il Lago di Braies

Il famoso pontile di legno, con le barchette ormeggiate in fila ordinata, è diventato il biglietto da visita del lago grazie anche alla serie televisiva Un passo dal cielo. Il noleggio delle barche è stagionale e molto gettonato: nelle mattine d'agosto le code possono essere lunghe, quindi meglio puntare su orari più tranquilli, come l'alba o il tardo pomeriggio. Dal pelo dell'acqua, i contrasti tra roccia bianca, bosco scuro e riflessi smeraldo sono ancora più evidenti.

Per entrare davvero nel ritmo del luogo, però, il consiglio è fare il sentiero ad anello che gira attorno al lago. Sono circa tre chilometri e mezzo, per una passeggiata di un'ora e mezza con soste. Il lato occidentale è il più semplice, quasi pianeggiante, adatto anche a famiglie con bambini e passeggini da trekking. Sul lato orientale il tracciato diventa più stretto, compaiono scalini e tratti a picco sull'acqua: niente di estremo, ma richiede scarpe vere e un minimo di attenzione.

Se vi sentite in forma, dal lago partono anche sentieri che risalgono la valle verso Malga Foresta. Altri si inerpicano verso il Rifugio Biella, porta d'ingresso dell'Alta Via n. 1 delle Dolomiti. Sono itinerari per chi ama la montagna "vera", con dislivelli importanti e tempi più lunghi. Per molte di voi, però, la scelta più felice sarà restare in riva: una panchina al margine del bosco, un libro. Il rumore dell'acqua che lambisce la ghiaia accompagna i flussi di giornata che vanno e vengono.

Turismo fotografico e natura fragile: le regole non scritte del paradiso smeraldo

Il successo del Lago di Braies ha l'altra faccia della medaglia. In alta stagione la valle viene regolamentata con chiusure della strada nelle ore centrali e accesso solo tramite navette o parcheggi prenotati. Le modalità esatte cambiano di anno in anno, quindi il passo zero è controllare i siti ufficiali del Comune di Braies. Anche quelli del trasporto pubblico altoatesino, prima di mettervi in viaggio. Programmare gli orari, in questo caso, non è solo una questione di traffico, ma di qualità dell'esperienza.

Camminando lungo la riva è facile vedere cartelli che ricordano di restare sul sentiero, non calpestare le sponde erbose, non abbandonare rifiuti. Siamo in un'area protetta, dentro un parco naturale, e ogni passo fuori traccia significa erosione, radici esposte, disturbo per la fauna. Secondo i gestori del Parco naturale Fanes-Senes-Braies, il rispetto di queste regole basilari è l'unico modo per conciliare la voglia di foto perfette con la tutela del luogo. Il bagno nel lago è sconsigliato, i droni richiedono autorizzazioni: meglio concentrarsi su silenzio, luce, respiro.