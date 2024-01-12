Per chi cerca il relax, per chi ama la natura, e per chi vuole sciare: 10 hotel perfetti per un weekend romantico in montagna

Weekend romantico in montagna? Dall’Alto Adige alla Valle d’Aosta, passando per Lombardia e Veneto, ecco 10 hotel perfetti per una vacanza sulla neve ad alto tasso di romanticismo.

Ce n’è per tutti i gusti: per la coppia che ama l’architettura, per quella che preferisce il design e anche per chi ama gastronomia e buon vino. E ancora: ci sono strutture immerse nella natura, altre dove la Spa è da sogno, altre ancora per chi adora leggere o per chi non vuole rinunciare al fitness e propongono addirittura una palestra panoramica. Infine non mancano soluzioni per chi viaggia con figli.

Ecco quindi dieci hotel da non perdere nel nord Italia per un weekend romantico in montagna.

Weekend romantico in montagna: 10 hotel che fanno per voi

Qc Terme Bagni Vecchi (Bormio, Sondrio)

È una struttura a 4 stelle immersa nella bellezza del Parco Nazionale dello Stelvio e offre un soggiorno dedicato al benessere con vista mozzafiato sulle Alpi. Un resort romantico dal design alpino. Le camere più adatte per una coppia sono le “Romantic Classic”. Per le coppie che amano le Spa è una soluzione perfetta.

Amonti & Lunaris Wellnessresort (Cadipietra, Bolzano)

È la struttura perfetta per le coppie appassionati di sci, snowboard e sport sulla neve. L’hotel, infatti, si trova accanto alle piste che si snodano per oltre 86 chilometri. E al ritorno ci si può rilassare nei 6mila metri quadrati di Spa: i trattamenti di coppia sono romanticissimi.

Hotel Cervino (Cervinia, Aosta)

Lungo le pendici della Gran Becca, a 2050 metri, questo hotel è perfetto per le coppie che amano l’architettura: la sua struttura architettonica si fonde armoniosamente con il paesaggio ed è costruita in vetro e legno ecocompatibili. Questo significa che da ogni angolo dell’hotel si può godere di una vista spettacolare: dalla Spa, dalle camere e dal ristorante che propone piatti tradizionali della cucina valdostata rivisitati in chiave moderna.

La Perla (Corvara in Badia, Bolzano)

È uno degli hotel per le coppie che amano mangiare e bene bere. La Stüa de Michil ha una stella Michelin e la cantina ha riconosciuti diversi riconoscimenti. Di più. Dopo la ristrutturazione del quarto e del quinto piano la struttura ha lanciato nuove suite con dettagli in legno, realizzati a mano da artigiani locali. Si trova direttamente sulle piste, per gli innamorati che apprezzano anche lo sport (oltre al cibo).

Faloria Mountain Spa Resort (Cortina d’Ampezzo, Belluno)

Con la sua atmosfera elegante ed essenziale, questo hotel a cinque stelle tra tra il Monte Faloria e il mitico trampolino olimpionico del 1956 è la destinazione perfetta per un soggiorno di coppia sulla neve. Le suite, tutte in larice, sono le stanze più romantiche. La Spa è grande mille metri quadrati, ma con angolini intimi. È un hotel pet-friendly, per le coppie che non si separano dal proprio animale.

Wellnesshotel Chalet Mirabell (Avelengo di Sopra, Bolzano)

Ad Avelengo, vicino a Merano, questo hotel propone vita lenta, relax nella Spa e tramonti da urlo. È la struttura perfetta per chi cerca pasti gourmet, buoni e colorati, dalla colazione al pranzo. Le vere chicche sono le esperienze: una cena tête-à-tête nella stalla rustica dei lama, a base di cucina tradizionale, oppure in riva al laghetto.

Alpin Panorama Hubertus (Sorafurcia, Bolzano)

Sopra le nuvole, oltre il tetto del mondo, quest’hotel toglie il fiato. Architettura che si fonde col panorama circostante, profumo di legno, architettura sostenibile e vetrate ampissime per godere della luce del giorno sono le caratteristiche principali di questa struttura. Che è perfetta per la coppia che ama il design. C’è anche una Spa dove rilassarsi.

Seehof Nature Retreat (Naz-Sciaves, Bolzano)

Camere romanticissime in legno con vista lago, cucina del territorio, Spa immersa nella natura e boschi tutt’intorno per passeggiare mano nella mano. È l’hotel ideale per le coppie che amano leggere: c’è anche una biblioteca.

Maria Adventure Family Hotel (Nova Ponente, Bolzano)

È la struttura perfetta per la coppia che ha figli e che non vuole rinunciare a qualche momento romantico. L’hotel, infatti, ha un servizio di assistenza per bambini: molto più di un minicub. Il personale qualificato si può occupare dei piccoli a partire dagli 8 mesi. A seconda delle età, vengono proposte gite e attività. Intanto mamma e papà si rilassano nell’area benessere o sciano a Obereggen.

Tratterhof Mountain Sky Hotel (Rio di Pusteria, Bolzano)

A 1500 metri, questo hotel che si fonde armoniosamente coi monti di Fundres profuma di buono. Legno e quarzite locali arredano la struttura, posizionata strategicamente nell'area vacanze di Maranza-Rio Pusteria. D’inverno si può sciare, fare ciaspolate. È perfetta per la coppia che ama il fitness: oltre ai 4mila metri quadrati di area benessere, con tanto di infinity skypool, c’è una palestra panoramica.