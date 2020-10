View this post on Instagram

📷📅 #picoftheday 04.10.2020 ​ ​#repost @swissknight ​—————————– ​#switzerland #schweiz #suisse #svizerra #🇨🇭 #tessin #ticino #centovalli #centovalliexpress #trainbridge #bns_switzerland #swisscovery #swissspots #saband_gtos #ineedswitzerland #verliebtindieschweiz #inlovewithswitzerland #comeandSWISSit #landscape #landscapephotography #landschaft #photooftheday #swissphotooftheday #ticinomoments #trainspotting #trainspotter #trainphotography