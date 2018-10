Dal Belgio a Kyoto, passando per l'Olanda e Montreal: ecco otto città in giro per il mondo dove il foliage è bello da togliere il fiato

Se la fioritura degli alberi in primavera è uno spettacolo suggestivo, di certo non è da meno il foliage, specialmente nei parchi cittadini di tutto il mondo e nelle riserve naturali a due passi dalle metropoli: i giochi di colore - dal giallo all'arancio, passando per rosso e marrone - sono un piacere per gli occhi.

Non solo a New York, che com'è ormai risaputo è spettacolare in autunno grazie a questo fenomeno della natura.

In Italia, invece, è Bolzano (e dintorni, come il Seehof Nature Retreat a Naz) la meta sicuramente più gettonata: tra passeggiate, relax e degustazioni di vini il relax tra fitti boschi di larici e betulle è assicurato.

Così dai canali di Amsterdam e Bruges ai parchi di Oslo e Montreal, passando per i templi di Kyoto, le vie alberate di Edimburgo, i giardini botanici di Lublino e la storia di Philadelphia, ecco (altre) otto città dove scoprire il foliage.

(Continua dopo la foto)

1. Amsterdam (Olanda)

Girate tra i canali di Amsterdam per scoprire la bellezza dei colori olandesi durante l’autunno.

Per un’esperienza completa, fate un bel giro in battello e fotografate gli angoli più affascinanti.

Prendete poi una bici e pedalate dentro Vondelpark: se il tempo è clemente e non piove, arrivate fino ai mulini di Zaanse Schans, poco fuori città.

Di ritorno, concedetevi un buon pasto: Sinne, The Duchess, Brasserie Ambassade, Mr Porter Steakhouse, Anna, The Seadfood Bar, Envy, Brasserie Occo e Gard Taste Scandinavian sono indirizzi interessanti, mentre per la merenda scegliete la cioccolata di Puccini Bomboni.

Per un cocktail con vista panoramica salite al Ma’dam Sky Bar - al 19esimo piano, invece, c’è un buon ristorante.

Se avete a disposizione qualche giorno, visitate anche la graziosa Utrech, raggiungibile comodamente in treno.

2. Edimburgo (Scozia)

Edimburgo ha un fascino quasi piacevolmente decadente in autunno, grazie al foliage.

Non bisogna girare troppo per scovare i punti più belli di questo fenomeno: le vie alberate e i parchi, più o meno grandi che s’incontrano, sono una gioia per gli occhi e per la vostra macchina fotografica.

Piccole ma graziose, le camere dell’Haymarket Hub hotel sono perfette per un week end, mentre per una struttura di lusso puntate al Leonardo Royal. Le stanze del Radisson Royal Miles sono le più panoramiche della città.

Lo Stay Central è perfetto per i giovani, così come anche il Grassmarket: qui si affittano biciclette e su richiesta c’è anche il pranzo al sacco.

Per un’esperienza in un castello dormite al The Witchery by the Castle. Le stanze più cheap, infine, sono quelle dell’EasyHotel. (credit: This is Edinburgh)

3. Lublino (Polonia)

Piccolo gioiello della Polonia orientale, Lublino non è solo un’ottima meta low cost a due ore di treno da Varsavia, ma anche una città perfetta per chi ama il foliage.

Gli spot dove rimarrete affascinati sono i giardini botanici, il Castello del 1300, le rive del fiume Bystrzyca e la Krakowskie Przedmiescie, dove l’atmosfera dell’autunno porta gli abitanti a rintanarsi in bar e caffè per sorseggiare tè e cioccolate calde.

Dormite nel lussuoso hotel Ilan, nel romanticissimo hotel Alter ospitato in un palazzo del XVI secolo, nel boutique hotel Vanilla o nel minimalista hotel Grodzka 20. (credit: Polonia Travel)

4. Bruges (Belgio)

Questo gioiello delle Fiandre propone weekend romantici all’insegna del relax con la propria dolce metà.

Affittate una barca per ammirare il foliage direttamente dal fiume, oppure passeggiate lungo i canali e nelle graziose piazze.

Per completare l’opera, scegliete un ristorantino altrettanto romantico: Le Mystique e Couvert sono indirizzi raffinatissimi, ma per una cucina locale ma con stile scegliete il Reliva.

Le camere più romantiche della città ce le hanno il Grand Hotel Casselbergh, il Dukes’ Palace e il Martin’s Relais.

5. Oslo (Norvegia)

Oslo sorge in un fiordo, l’Oslofjord. Motivo per cui anche solo passeggiare per il porto e ammirare la natura circostante è qualcosa di magico durante l’autunno.

Lo spot perfetto da scoprire, a prescindere dal fatto che l’atmosfera è suggestiva anche solo camminando per i viali alberati della città, è Vigeland Park.

L’Anker hotel è per tutte le tasche, lo Scandic Vulkan è il più panoramico, lungo il fiume Akerselva, il Voksenåsen si definisce un hotel “culturale”.

Sicuramente, in collina, ha un affaccio su Oslo e sul suo foliage che lascia senza fiato, così come lo Scandic Holmenkollen Park, che ha una vista sul fiordo pazzesca.

Il Sundvolden hotel, infine, è uno degli alberghi più antichi della Norvegia. (credits: Tord Baklund per VisitOslo)

6. Montreal (Canada)

Il foliage in Quebec toglie il fiato: ci si arriva con Air Canada, la compagnia di bandiera, ma anche con Klm, Turkish Airlines, Lufthansa.

Passeggiate per la città o scoprite i colori di Mount Royal Park o di Bois-de-Liesse, ma anche dei giardini botanici e del Morgan Arboreum, una riserva naturale. Perfette per i social, poi, le foto che scatterete al porto e al Parc Jean-Drapeau.

Dormite negli esclusivi Le Centre Sheraton o Ritz-Carlton, mentre gli amanti dello stile urban e del design apprezzeranno le stanze dell’Auberge Le Pomerol e del Fairmont the Queen Elizabeth.

Panoramiche, infine, le camere dell’hotel Monville e del Mount Stephen. (credit: TourismeMontréal)

7. Philadelphia (USA)

Anche in una città di grattacieli è possibile trovare un foliage da urlo.

Dove? Presso l’Independence hall, dove potrete scoprire i dettagli della storia dell’indipendenza americana, ma anche a Fairmount Park, a Wissahickon Valley Park che si scopre in bicicletta, così come lo Schuylkill River Trail.

Chiudono la piazza e la via dedicate a Benjamin Franklin, la zona universitaria e, per una gita fuori porta, i Longwood Gardens nella Brandywine Valley.

Una chicca di Philadelphia? Il Reading Terminal Market dove provare il tipico cheese-steak, mentre se amate il pesce e i crudi l’Oyster bar è il ristorante giusto. (credit: Discover PHL)

8. Kyoto (Giappone)

In Giappone non è affascinante solo la fioritura dei ciliegi.

Avete mai visto le immagini del foliage? Semplicemente magico, specialmente presso i templi Tofuku, Nanzen, Honen, Takao e Okochi-Sanso Villa che è uno dei giardini più suggestivi della metropoli.

Poi, basta uscire di poco fuori città o anche solo andare in periferia per ammirare questo spettacolo della natura.

I prezzi di voli e strutture turistiche sono anche più bassi, tra l'altro.

L’hotel Granvia è il quattro stelle più economico della città, mentre l’Hyatt Regency è elegantissimo. Semplice ed economico è il Khaosan, una guest house per tutte le tasche. (credit: Travel Japan)