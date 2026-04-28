Tra marzo e maggio 2026 il Lago di Garda si trasforma in una destinazione perfetta per chi cerca un’esperienza slow, tra natura, cultura e relax.

Tra marzo e maggio 2026 il Lago di Garda entra nella sua fase migliore: colline verdi, limonaie in fiore, giornate lunghe e ancora niente folla da alta stagione. Le temperature miti permettono di stare all’aperto tutto il giorno, passando dalle passeggiate vista lago agli aperitivi in piazzetta senza cambi d’outfit drastici.

Se state organizzando un weekend o un ponte, la primavera sul Lago di Garda è l’alleato perfetto: unisce natura, cultura ed eventi in poche decine di chilometri. Trekking facili, giardini spettacolari, borghi romantici e un calendario di appuntamenti 2026 fittissimo vi permettono di costruire un itinerario diverso ogni giorno, senza mai rinunciare alla vista sull’acqua.

Perché scegliere proprio la primavera sul Lago di Garda

In primavera i borghi gardesani respirano ancora. Si trova parcheggio, si entra nei ristoranti senza prenotare con settimane di anticipo e si passeggia nei centri storici senza slalom tra ombrelloni e teli mare. Anche gli hotel giocano a vostro favore, con tariffe più morbide rispetto ad agosto e spesso pacchetti dedicati ai weekend di fioritura. È la stagione ideale per chi ama un turismo lento: si può partire con una camminata al mattino, regalarsi una visita culturale nel pomeriggio e chiudere la giornata con un aperitivo sul lungolago, quando la luce dorata tra le 17 e le 19 trasforma il lago in un enorme specchio fotogenico.

Natura e panorami: trekking facili e punti “wow”

Per chi ama muoversi, la primavera sul Lago di Garda offre percorsi panoramici ma alla portata di tutti. Il Sentiero del Ponale, che collega Riva del Garda alla valle di Ledro, è un classico: due ore circa di camminata facile, scavata nella roccia e sempre affacciata sull’acqua. Dal centro di Limone parte invece il Sentiero del Sole, tra uliveti, antiche limonaie e resti della Grande Guerra; con una breve deviazione si raggiunge la Cascata di Sopino, angolo freschissimo ideale per una pausa foto e snack.

Chi cerca il brivido può puntare sul Ponte Tibetano di Torri del Benaco: 34 metri di passerella sospesa fino a 45 metri sopra le gole di San Gervasio. Ancora più scenografica la Strada della Forra, la celebre strada scavata nella roccia che porta alla Terrazza del Brivido di Tremosine, balcone letteralmente sospeso sul blu, amato da Winston Churchill e da James Bond. Per riprendersi dall’adrenalina, bastano una gita in barca da Sirmione o una passeggiata slow sui lungolaghi eleganti di Salò e Gardone Riviera.

Cultura, giardini e limonaie: il lato soft del Garda

Se vi piace infilare un po’ di cultura tra una passeggiata e l’altra, il Garda non delude. A Gardone Riviera il Vittoriale degli Italiani è un piccolo universo: casa-museo di Gabriele D’Annunzio, parco monumentale, nave incastonata sulla collina. Dal 20 al 23 maggio 2026 diventa anche palcoscenico del Festival della Bellezza, con incontri tra filosofia, letteratura e musica. A Sirmione le Grotte di Catullo mostrano i resti di una grandiosa villa romana affacciata sul lago, circondata da ulivi. Chi ama le atmosfere medioevali può scegliere tra la Rocca di Lonato e la Torre di San Martino della Battaglia, entrambe con panorama aperto sulle colline moreniche.

La primavera sul Lago di Garda è anche stagione di giardini. Il Parco Giardino Sigurtà esplode tra marzo e aprile con la celebre Tulipanomania: oltre un milione di tulipani che colorano prati e viali. A Gardone Riviera il Giardino Botanico André Heller mescola piante esotiche, ninfee e sculture in un percorso quasi zen. A Limone la Limonaia del Castèl permette di camminare tra antiche strutture in pietra e decine di varietà di agrumi, con il lago come sfondo. Chi sogna relax totale può chiudere la giornata al Parco Termale del Garda, immerso in un grande parco alberato, tra vasche di acqua calda e silenzio.

Eventi di primavera 2026 da segnare in agenda

Dal 21 marzo al 23 maggio molte limonaie del Garda sono visitabili con aperture speciali: alla Limonaia del Castèl potete scoprire da vicino decine di varietà di limoni e cedri, spesso con piccole degustazioni. Il 18 e 19 aprile Gargnano ospita i Giardini d’Agrumi, due giornate dedicate alle limonaie storiche tra visite guidate, allestimenti floreali e percorsi nei giardini privati. In coda alla stagione, il 3 giugno, la serata Limonaia sotto le stelle accende ancora la Limonaia del Castèl con musica dal vivo e sapori al limone, perfetta per chiudere il vostro tour agrumato.

Maggio è il mese più ricco per gli eventi di primavera sul Lago di Garda. Dal 10 al 12 maggio Padenghe sul Garda si riempie di fiori con Padenghe Verde, expo botanica diffusa tra vicoli e piazze. Dal 22 al 24 maggio, nel castello di Moniga del Garda, Valtènesi in Rosa porta in degustazione decine di rosé vista lago. A giugno arrivano gli appuntamenti per chi ama motori e musica: dal 9 al 13 giugno la storica 1000 Miglia sfila lungo le strade gardesane e il 12 e 13 giugno Torbole vibra con l’Horizon Lake Garda Music Festival, due giorni di musica in riva al lago.