Tra natura, benessere e cucina gourmet: ecco perché una vacanza estiva nelle Alpi austriache potrebbe sorprendervi più del soggiorno al mare

Lo ammetto: per me l'estate è sempre stata una questione di mare.

Non importava dove. Poteva essere una famosa spiaggia italiana, una località super affollata in Spagna o una piccola isola dispersa in Grecia. O, perché no, una destinazione tropicale dall'altra parte del mondo. Nella mia testa, l'idea stessa di vacanza estiva era fatta di costumi da bagno, salsedine e giornate scandite dal rumore delle onde.

La montagna apparteneva a un'altra stagione. All'inverno, alla neve, agli sci.

Ma poi, negli ultimi anni, qualcosa è cambiato.

Forse perché le estati sono diventate sempre più torride. O forse perché abbiamo iniziato a cercare nelle vacanze qualcosa di diverso dalla semplice evasione: dopo tutto l'inverno trascorso a vivere connessi e sempre reperibili, il vero lusso è diventato la quiete.

Così, quando sono partita per Großarl, una valle alpina nel cuore dell'Austria a poco più di un'ora da Salisburgo, non immaginavo che sarei tornata a casa con una convinzione completamente nuova: la montagna, d'estate, potrebbe essere una delle migliori destinazioni possibili.

Qui non ci sono spiagge affollate e ombrelloni uno addosso all'altro. Ci sono prati verdi che sembrano dipinti, sentieri che attraversano pascoli e malghe, torrenti cristallini e montagne il cui colore cambia a ogni ora del giorno, in base all'intensità della luce del sole.

Ed è qui, nel mezzo di questo paesaggio quasi da film, che sorge Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort, un hotel che rappresenta perfettamente il nuovo modo di vivere la montagna contemporanea: autentica, elegante, immersiva e profondamente rigenerante.

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Perché la montagna d'estate fa (davvero) bene

Chi è abituato a scegliere il mare potrebbe pensare che la montagna sia una rinuncia. In realtà succede l'esatto contrario.

La prima cosa che si nota arrivando a Großarl è la temperatura. Anche nelle giornate più soleggiate, l'aria resta piacevole, fresca e sempre respirabile. Non c'è quella sensazione di affaticamento che spesso accompagna le vacanze estive nelle città o nelle località costiere più affollate.

Ma il beneficio più grande è probabilmente mentale; perché c'è qualcosa di profondamente rigenerante nell'aria di montagna.

Se, infatti, il mare invita a socializzare, la montagna sembra invece favorire l'ascolto. Della natura, ma sopratutto di sé stessi e del proprio corpo.

Non è un caso che sempre più persone scelgano le Alpi come rifugio estivo per staccare davvero la spina. Camminare nei boschi, osservare il paesaggio, ascoltare il suono dei torrenti o semplicemente sedersi su una terrazza affacciata sul maestoso profilo delle Alpi austriache crea come una sorta di super boost mentale, una ricarica di energia.

Großarl, una delle vallate più belle dell'Austria

Sia le Dolomiti che la zona del Tirolo sono ormai delle destinazioni note a tutti i viaggiatori (tanto italiani quanto stranieri). La valle di Großarl, invece, rimane ancora una piccola gemma relativamente poco conosciuta.

Situata nella regione del Salisburghese, questa zona viene spesso chiamata "Valle degli Alpeggi" grazie alle oltre quaranta malghe raggiungibili a piedi lungo la rete di sentieri.

La sensazione è quella di entrare in un'Austria autentica, lontana dalle località più turistiche.

La posizione è ideale anche per chi desidera esplorare il territorio: Salisburgo, la città Natale di Mozart, è a un'ora di distanza in auto, così come numerosi laghi alpini e alcune delle aree naturalistiche più belle del Paee.

Escursioni, e-bike e tutte le attività da provare

Uno degli aspetti più sorprendenti di una vacanza estiva in montagna è la quantità di esperienze che si possono vivere.

Questa valle offre infatti oltre 400 chilometri di percorsi escursionistici che attraversano prati, foreste, cascate e punti panoramici spettacolari. Alcuni itinerari conducono a laghi alpini nascosti, altri a rifugi dove assaggiare specialità locali o semplicemente fermarsi ad ammirare il paesaggio.

Chi preferisce attività più dinamiche può esplorare la zona in e-bike, una delle modalità più piacevoli per muoversi tra le montagne senza affrontare sforzi eccessivi.

E poi ci sono le esperienze più semplici e forse più preziose: leggere un libro su una terrazza panoramica, fare un picnic in quota, osservare il tramonto dietro le cime alpine o semplicemente essere presenti con se stessi, anche in silenzio.

Un lusso che oggi vale più di qualsiasi altra cosa.

Das Edelweiss: il resort che ha reinventato il lusso alpino

Ci sono hotel che offrono una bella vista sulle montagne. E poi ci sono luoghi che sembrano nati dalle montagne stesse. Das Edelweiss Salzburg Mountain Resort appartiene decisamente alla seconda categoria.

Situato proprio nel cuore della valle di Großarl, questo resort cinque stelle è oggi considerato una delle strutture più prestigiose dell'intero arco alpino austriaco.

La sua storia, però, nasce in modo sorprendentemente semplice: nel 1979 era una piccola pensione di appena 14 camere gestita dalla famiglia Hettegger. Oggi, dopo oltre quarant'anni e tre generazioni, è diventato un vero e proprio resort di destinazione, senza però perdere quell'atmosfera autentica e familiare che continua a distinguerlo.

La sensazione che si prova entrando nella grande Alpinlounge è proprio questa: quella di essere ospiti in una casa di montagna straordinariamente elegante, dove ogni dettaglio è stato pensato con cura. Karin e Peter Hettegger, che oggi guidano la struttura, hanno seguito personalmente l'evoluzione del resort, trasformandolo in un luogo dove design contemporaneo e tradizione alpina convivono in perfetto equilibrio.

Il risultato è un ambiente sofisticato ma mai ostentato. Legno, pietra naturale e tessuti dai colori caldi dialogano continuamente con il paesaggio esterno. Le enormi vetrate sembrano cancellare il confine tra interno ed esterno, permettendo alle montagne di entrare letteralmente negli spazi comuni e nelle camere.

E che camere.

Le suite, molte delle quali pensate per famiglie, sono ampie, luminose e caratterizzate da un'estetica alpina contemporanea fatta di colori naturali e materiali locali. Alcune dispongono di spa private, altre di terrazze panoramiche affacciate sulle vette della valle. L'impressione è quella di un lusso discreto, fatto più di comfort e attenzione ai dettagli che di eccessi.

Ma ciò che, forse, colpisce maggiormente, è la capacità del resort di essere contemporaneamente una destinazione per coppie in cerca di relax, famiglie con bambini e viaggiatori amanti dello sport. Mentre gli adulti si concedono qualche ora nella spa adults only, i più piccoli possono divertirsi tra pareti da arrampicata, percorsi a tema, cinema, aree gioco e tante attività organizzate. E il tutto convive armoniosamente, senza che nessuno abbia mai la sensazione di invadere lo spazio dell'altro.

Spa, cucina gourmet e tutto quello che serve per non voler più partire

Se la natura rappresenta l'anima della destinazione, Das Edelweiss è il luogo in cui il benessere trova la sua massima espressione. E il fiore all'occhiello dell'hotel è, senza alcun dubbio, la spa.

Il resort ospita infatti una spettacolare Mountain Spa di 7 mila metri quadrati distribuita su più livelli, con aree separate per famiglie e adulti, piscine interne ed esterne riscaldate, saune panoramiche, zone relax sospese sulle montagne e una proposta di trattamenti da fare invidia a qualsiasi centro benessere delle grandi città; rendendo così Das Edelweiss una vera e propria destinazione wellness a sé stante.

Perché, diciamoci la verità, nuotare in una piscina riscaldata mentre si osservano le montagne è una di quelle esperienze che da sole valgono il viaggio.

Dulcis in fundo, un altro aspetto che sorprende almeno tanto quanto il paesaggio, è la proposta gastronomica di Das Edelweiss. Chi pensa che in Austria non si mangi benissimo deve infatti ricredersi. Perché qui il cibo non è semplicemente un servizio dell'hotel, ma una parte fondamentale dell'esperienza.

La filosofia è chiara: valorizzare il territorio alpino senza rinunciare a creatività e contaminazioni internazionali. Un equilibrio che si percepisce fin dalla colazione, probabilmente una delle più ricche che abbia mai visto in un hotel di montagna.

Durante il soggiorno si scopre che Das Edelweiss offre un vero e proprio percorso gastronomico. Il cuore dell'offerta è il ristorante gourmet Sirloin Grill & Dine, dove la cucina alpina incontra tecniche contemporanee e ingredienti selezionati con estrema attenzione. Molti prodotti arrivano direttamente dalla valle e dalle attività della stessa famiglia Hettegger, che da generazioni gestisce anche una storica macelleria locale. Un legame con il territorio che si ritrova in ogni piatto.

Accanto alla proposta fine dining convivono esperienze completamente diverse ma ugualmente curate. C'è il ristorante dedicato alla tradizione austriaca, dove assaggiare i grandi classici della cucina locale reinterpretati in chiave moderna, e c'è il sorprendente Sakura, elegante sushi bar.

A rendere ancora più speciale l'esperienza contribuisce la straordinaria cantina del resort, che custodisce oltre 30.000 bottiglie e più di 1.500 etichette provenienti da tutto il mondo. Un paradiso per appassionati e intenditori, dove ogni cena può trasformarsi in un viaggio enologico guidato da sommelier esperti.

È forse proprio questo il vero lusso di Das Edelweiss: riuscire a far convivere lusso, natura, sport, relax e autenticità senza che nessuno di questi elementi prevalga sugli altri.

Ed è forse questo il motivo per cui, tornando a casa, mi sono ritrovata a pensare una cosa che fino a poco tempo fa avrei considerato impossibile: forse la vacanza perfetta per l'estate non è necessariamente al mare. Forse è tra le montagne.