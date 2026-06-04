Sei giorni di cinema, serie e musica trasformano la città in un set a cielo aperto: ecco il programma del Milano Film Fest 2026

Dal 4 al 9 giugno 2026 Milano diventa un set a cielo aperto: sei giorni, oltre 120 film e ben 247 appuntamenti tra proiezioni, talk, musica e visite guidate. La seconda edizione del Milano Film Fest punta in alto e vuole competere con le grandi rassegne di Roma e Torino.

Tra Piccolo Teatro Strehler, Anteo Palazzo del Cinema, Casa degli Artisti, Casa di Quartiere Garibaldi e le arene nei quartieri, il rischio è uno solo: perdersi. Qui trovate la bussola con gli appuntamenti davvero da non lasciare scappare.

Informazioni base: come funziona il Milano Film Fest 2026

Direzione artistica di Claudio Santamaria, idea chiara: un festival diffuso che mescola cinema, serie TV, musica, fotografia, moda e design. Non solo anteprime, ma anche backstage, masterclass e incontri con chi il cinema lo fa ogni giorno.

Il cuore del “distretto cinema” è tra Piccolo Teatro Strehler e Anteo, affiancati da Casa degli Artisti e Casa di Quartiere Garibaldi. Con il progetto Scintille, però, lo schermo arriva anche in cortili, giardini, scuole e fino al Carcere di Bollate, toccando tutti i nove municipi.

Capitolo biglietti: molte iniziative sono gratuite, soprattutto Visioni di Pace, Scintille e diversi talk. Le proiezioni a pagamento costano in genere tra 6 e 8 euro. Gli abbonamenti per 12 proiezioni sui sei giorni oscillano intorno ai 25-40 euro. Tutto passa dalla piattaforma DICE, da scaricare e usare con un minimo di anticipo.

Per chi ama le competizioni, ci sono 10 lungometraggi internazionali in gara per il Miglior Film (premio da 5.000 euro) e 20 corti per il Miglior Cortometraggio (2.500 euro). In giuria, volti notissimi come Valeria Bruni Tedeschi, Vinicio Marchioni, Anna Ferzetti, Margherita Vicario, Eduardo Scarpetta.

Il programma giorno per giorno: cosa non perdere

4 giugno – Apertura col mito di De Sica

Sul sagrato del Piccolo il festival si accende già dal tardo pomeriggio con red carpet e musica. Alle 21.30 tocca a Vinicio Capossela con Sotto il bosco di latte - il cinema al buio di Dylan Thomas, concerto-spettacolo perfetto per entrare nel mood. Alle 21.45, all’Anteo, proiezione inaugurale del documentario Vittorio De Sica – La vita in scena di Francesco Zippel, prodotto esecutivamente da Wes Anderson. In sala c’è il regista: ideale per chi vuole un’apertura “da cinefili veri”.

5 giugno – Julian Schnabel, moda e design

Alle 11.30 al CAM Garibaldi, l’incontro Il bello del cinema! Tra Moda, Arte e Design racconta come costumi, scenografie e linguaggi visivi costruiscono lo stile di un film. Nel pomeriggio, al Piccolo, Julian Schnabel presenta il suo nuovo film In the Hand of Dante e tiene una masterclass insieme a Valeria Golino e Claudio Santamaria. Per la serie “Che cos’è il cinema”, al Piccolo arriva anche Valeria Bruni Tedeschi. In serata, al Carcere di Bollate, Scintille propone Diamanti di Ferzan Ozpetek introdotto da Anna Ferzetti: esperienza forte, anche simbolicamente.

6 giugno – Dentro La Legge di Lidia Poët e cori improvvisati

Alle 18.30, alla Casa degli Artisti, l’incontro Costruire un’epoca: La magia visiva de La Legge di Lidia Poët mostra come nasce l’estetica di una serie di successo tra ricerca storica, fotografia e costumi. All’Anteo, per il ciclo “Che cos’è il cinema”, è protagonista Giorgio Diritti. La sera sul sagrato del Piccolo arriva Hardkoro, coro pop-up che trasforma il pubblico in un grande ensemble: perfetto se volete qualcosa di partecipativo oltre alla sala buia.

7 giugno – Maurizio Nichetti e Milano versione set

Giornata ideale per chi ama la storia del cinema italiano. Continuano le visite guidate di Milano & il Cinema, che partono da piazza Duomo e si chiudono all’Anteo tra proiezioni di classici e talk sui film girati in città. Alle 18.30, sempre all’Anteo, Maurizio Nichetti si interroga su “che cos’è il cinema” ripercorrendo le sue immagini del cuore: occasione rara per ascoltare uno dei registi più originali degli ultimi decenni.

8 giugno – Cinema che cura e la serata Toscani

Dalle 10, all’Ospedale Niguarda, Medicinema organizza un convegno sulla cineterapia: l’associazione lavora da anni per usare il cinema come supporto nei percorsi di cura e riabilitazione. Nel tardo pomeriggio l’Anteo ospita Oliviero Toscani. Chi mi ama mi segua di Fabrizio Spucches, seguito da una conversazione con ospiti come Paolo Crepet e Nicolas Ballario. Sul sagrato del Piccolo, in serata, si registra dal vivo “Tintoria Live”, il podcast comico di Daniele Tinti e Stefano Rapone, con Santamaria sul palco.

9 giugno – Finale con Pablo Trincia e Mauro Pagani

L’ultimo giorno chiude il ciclo “Che cos’è il cinema” con Pablo Trincia all’Anteo. Nel frattempo Scintille porta le ultime proiezioni gratuite nei quartieri. Alle 20.30, al Carcere di Bollate, arriva il documentario Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco, che parte da una sorprendente perdita di memoria del musicista per attraversare decenni di cultura italiana. Chiusura intensa e fuori dagli schemi.

Sezioni speciali, eventi gratis e consigli pratici

Se volete vivere il festival spendendo poco, segnatevi tre parole: Visioni di Pace. La sezione, sostenuta dall’Unione Buddhista Italiana e dalla startup Trending Peace, propone film su impegno sociale, ecologia e solidarietà, tutti a ingresso gratuito.

Scintille è l’altra chiave per godersi il Milano Film Fest 2026 senza aprire troppo il portafoglio: 24 spazi distribuiti nei nove municipi, proiezioni gratuite dalle 21.30, dalle piazze di periferia alla sala Fuoricinema di Bollate. Un modo diverso per guardare film e allo stesso tempo esplorare la città.

Per chi viene con i bambini c’è il Kids District, con laboratori, proiezioni pensate per i più piccoli e attività creative nel weekend. I cinefili duri e puri, invece, dovrebbero tenere d’occhio il concorso lungometraggi e corti e le giurie stellari: è qui che spesso si scoprono i titoli di cui parleremo nei prossimi mesi.

Organizzazione pratica: se avete solo una sera, costruite una “combo” zona per zona. Per esempio, 4 giugno aperitivo in Brera, Capossela al Piccolo e poi corsa all’Anteo per De Sica; oppure 6 giugno Lidia Poët alla Casa degli Artisti e Hardkoro sul sagrato. Se puntate a più giorni, l’abbonamento da 12 proiezioni via DICE è la scelta più furba. Programma alla mano e un po’ di anticipo sulle prenotazioni: il resto lo fa l’energia della città.

Per maggiori informazioni, visitare il sito web