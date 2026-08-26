Le dritte per un fine settimana perfetto nella capitale britannica: dove dormire, mangiare e come vivere la città tra skyline e rituali tipicamente british

Londra è una città che non si visita, si attraversa. Cambia ritmo a ogni quartiere, alterna storia e contemporaneità, silenzi eleganti ed energia notturna.

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Per viverla durante un weekend non serve necessariamente provare a vedere tutto. Anzi, spesso è vero il contrario. Bastano pochi indirizzi giusti per costruire un fine settimana memorabile, alternando hotel di charme, rooftop con vista, ristoranti, momenti di benessere e qualche pausa da concedersi senza guardare l'orologio.

Ecco allora una selezione di luoghi dove mangiare, bere, dormire e prendersi cura di sé, per scoprire Londra seguendo semplicemente il ritmo della città.

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(Continua sotto la foto)

Dove dormire

11 Cadogan Gardens – Relais & Chateaux

Per chi cerca charme e atmosfera british

Nel cuore di Chelsea, tra Sloane Square e Knightsbridge, questo palazzo vittoriano è la scelta ideale per chi immagina Londra come nei film. Camere eleganti, dettagli classici, silenzio e discrezione: qui si vive un lusso intimo, quasi domestico.

Perfetto per:

– weekend romantici

– soggiorni rilassati

– chi ama l’estetica tradizionale inglese

Il giardino privato e il rituale dell’afternoon tea completano un’esperienza senza tempo.

ME London

Per chi ama design, nightlife e centralità

Totalmente diverso il ME London, pensato per chi vuole vivere la città in modo più dinamico. Architettura contemporanea, interni scenografici e un’anima creativa lo rendono uno degli hotel più iconici del momento.

Perfetto per:

– viaggi con amici

– amanti del design

– chi vuole uscire la sera senza spostarsi troppo

Il rooftop è uno dei punti di ritrovo più vivaci di Londra.

Coccole e benessere

Manicure

A Londra anche la manicure diventa parte del viaggio da Duck & File. Uno dei nail bar più amati della città, tra Mayfair e Islington. Qui manicure e pedicure si accompagnano a cocktail e un’atmosfera rilassata.

Perfetto per una pausa tra shopping e musei, o semplicemente per concedersi un momento leggero e divertente.

Massaggio con vista

A due passi dalle boutique di Sloane Street, il Jumeirah Carlton Tower è da sempre un punto di riferimento elegante nel cuore di Knightsbridge. Qui il benessere si vive in altezza: al Peak Fitness Club & Spa lo sguardo si apre sullo skyline di Londra, mentre corpo e mente intraprendono un percorso rigenerante e su misura.

Il viaggio continua nella raffinata Talise Spa, dove design sofisticato e trattamenti olistici si fondono con strutture d’eccellenza: piscina coperta di 20 metri con jacuzzi, sauna all’Himalayan salt e bagno turco, oltre a cinque cabine dedicate ai trattamenti. Un rifugio urbano perfetto per staccare dal ritmo frenetico della città.

Tra le esperienze signature, The Queen di Omorovicza, un trattamento viso intensivo. Protagonista è il prezioso Queen Oil, un elisir ricco di Omega 3 e 6 e attivi antiossidanti che combatte disidratazione e perdita di elasticità. Il massaggio facciale ungherese tonifica e rassoda, mentre ingredienti lenitivi come calendula, semi di lino e borragine nutrono in profondità, lasciando la pelle più compatta, luminosa e protetta.

Aperitivo e drink con vista su Londra

Brooklands Bar at The Peninsula London

Elegante e contemporaneo, perfetto per iniziare la serata con stile. Cocktail curati e atmosfera sofisticata.

Radio Rooftop Bar

Uno dei rooftop più iconici della città, con vista su The Shard, St Paul’s Cathedral, London Eye e Big Ben.

Al tramonto è perfetto per un drink, la sera si anima con DJ set e atmosfera vivace.

Il ritmo giusto

Londra non è fatta per essere vissuta di corsa. O almeno, non soltanto. È una città che invita continuamente a fare qualcosa, vedere qualcosa, provare il nuovo indirizzo di cui tutti parlano, ma che sa regalare il meglio di sé anche quando si decide di rallentare.

Il segreto è alternare momenti pieni, un pranzo scenografico, un rooftop, a pause più intime: un tè, una manicure, una passeggiata senza meta.

È in questo equilibrio che il weekend a Londra prende forma. Non nella quantità di cose viste o di indirizzi spuntati da una lista, ma nella sensazione di aver vissuto davvero la città, seguendone l'energia senza lasciarsi travolgere.