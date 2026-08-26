Dalle sneakers alle pumps più eleganti: pronte a scoprire i modelli delle nuove collezioni FW26 da aggiungere subito alla shopping list?

L’estate è ai titoli di coda, per qualcuno le ferie sono già un ricordo lontano e settembre è praticamente dietro l’angolo: questo cosa significa? Che è arrivato il momento di andare oltre, di iniziare ad adocchiare i prossimi trend da seguire e di prepararsi al cambio di stagione.

E se c’è un accessorio da cui partire per giocare un po’ d’anticipo e dare una rinfrescata al guardaroba sono senza dubbio le scarpe.

Già da qualche settimana, grandi e piccoli brand hanno cominciato a svelare i modelli che ci accompagneranno per tutto l’autunno. E tra grandi ritorni, qualche new entry e nuove tendenze da cavalcare, le opzioni tra cui scegliere sono tantissime.

Su quali scarpe delle nuove collezioni mettere subito gli occhi per arrivare preparate all’arrivo della nuova stagione?

***Fermi tutti! I vestiti più belli delle nuove collezioni sono già qui***

Anche se l’estate è agli sgoccioli questo non vuol dire che dobbiamo definitivamente dire addio ai sandali, da sfoggiare a piedi nudi nelle belle giornate di sole e da sfruttare poi con i calzini a vista anche in autunno inoltrato.

Per il ritorno alla solita routine, spazio a mocassini e ballerine, da alternare a mules e slingback con il tacco basso: la scelta giusta per coniugare comfort e stile nello stesso look.

Se nel tempo libero un paio di sneakers nuove di zecca non possono mancare, di sera o nelle occasioni speciali ci pensano le pumps con il tacco vertiginoso, in pelle liscia o in vernice, a trasformare anche le mise più basic in outfit “effetto wow”.

E non dimenticate di mettere in wishlist anche i primi stivali e stivaletti: nei prossimi mesi saranno i nostri più grandi alleati e avere a disposizione sin da ora almeno un paio di modelli da tirare fuori dalla scarpiera all’occorrenza, può rivelarsi una strategia vincente.

Ma ecco nel dettaglio le scarpe delle nuove collezioni FW26 da tenere d’occhio.

Scarpe delle nuove collezioni: i modelli da puntare per l'autunno

MALONE SOULIERS Pumps in vernice con il tacco sottile

Credits: malonesouliers.com

G.H. BASS Mocassini in pelle nera

Credits: ghbass-eu.com

FABI SHOES Sandali in camoscio con il cinturino alla caviglia

Credits: fabishoes.it

ADIDAS Sneakers Samba dai motivi animalier

Credits: adidas.it

PARFOIS Ballerine in pelle color giallo burro

Credits: parfois.com

UNISA Stivali alti con il tacco largo

Credits: unisa-europa.com

GIOSEPPO Décolleté con dettaglio gioiello

Credits: gioseppo.com

MANGO Stivaletti in pelle con il tacco largo

Credits: shop.mango.com

COCCINELLE Décolleté in pelle rossa

Credits: coccinelle.com

ZARA Mules con il fiocco

Credits: zara.com

OVYÉ Stivaletti marroni con il tacco sottile

Credits: courtesy of press office

MARCO TOZZI Slingback a stampa cocco

Credits: marcotozzi.com

FRAU Ballerine in pelle con il cinturino

Credits: frau.it

STEVE MADDEN Stivaletti con il tacco verde oliva

Credits: stevemadden.it

JEFFREY CAMPBELL Mules a pois con il tacco

Credits: jeffreycampbellshoes.com

TOSCA BLU Décolleté dai motivi animalier

Credits: courtesy of press office

Foto in apertura: GettyImage