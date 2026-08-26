A proposito di scarpe... Ecco i modelli delle nuove collezioni che ci fanno già venire voglia d’autunno!
L’estate è ai titoli di coda, per qualcuno le ferie sono già un ricordo lontano e settembre è praticamente dietro l’angolo: questo cosa significa? Che è arrivato il momento di andare oltre, di iniziare ad adocchiare i prossimi trend da seguire e di prepararsi al cambio di stagione.
E se c’è un accessorio da cui partire per giocare un po’ d’anticipo e dare una rinfrescata al guardaroba sono senza dubbio le scarpe.
Già da qualche settimana, grandi e piccoli brand hanno cominciato a svelare i modelli che ci accompagneranno per tutto l’autunno. E tra grandi ritorni, qualche new entry e nuove tendenze da cavalcare, le opzioni tra cui scegliere sono tantissime.
Su quali scarpe delle nuove collezioni mettere subito gli occhi per arrivare preparate all’arrivo della nuova stagione?
***Fermi tutti! I vestiti più belli delle nuove collezioni sono già qui***
Anche se l’estate è agli sgoccioli questo non vuol dire che dobbiamo definitivamente dire addio ai sandali, da sfoggiare a piedi nudi nelle belle giornate di sole e da sfruttare poi con i calzini a vista anche in autunno inoltrato.
Per il ritorno alla solita routine, spazio a mocassini e ballerine, da alternare a mules e slingback con il tacco basso: la scelta giusta per coniugare comfort e stile nello stesso look.
Se nel tempo libero un paio di sneakers nuove di zecca non possono mancare, di sera o nelle occasioni speciali ci pensano le pumps con il tacco vertiginoso, in pelle liscia o in vernice, a trasformare anche le mise più basic in outfit “effetto wow”.
E non dimenticate di mettere in wishlist anche i primi stivali e stivaletti: nei prossimi mesi saranno i nostri più grandi alleati e avere a disposizione sin da ora almeno un paio di modelli da tirare fuori dalla scarpiera all’occorrenza, può rivelarsi una strategia vincente.
Ma ecco nel dettaglio le scarpe delle nuove collezioni FW26 da tenere d’occhio.
Scarpe delle nuove collezioni: i modelli da puntare per l'autunno
MALONE SOULIERS Pumps in vernice con il tacco sottile
Credits: malonesouliers.com
G.H. BASS Mocassini in pelle nera
Credits: ghbass-eu.com
FABI SHOES Sandali in camoscio con il cinturino alla caviglia
Credits: fabishoes.it
ADIDAS Sneakers Samba dai motivi animalier
Credits: adidas.it
PARFOIS Ballerine in pelle color giallo burro
Credits: parfois.com
UNISA Stivali alti con il tacco largo
Credits: unisa-europa.com
GIOSEPPO Décolleté con dettaglio gioiello
Credits: gioseppo.com
MANGO Stivaletti in pelle con il tacco largo
Credits: shop.mango.com
COCCINELLE Décolleté in pelle rossa
Credits: coccinelle.com
ZARA Mules con il fiocco
Credits: zara.com
OVYÉ Stivaletti marroni con il tacco sottile
Credits: courtesy of press office
MARCO TOZZI Slingback a stampa cocco
Credits: marcotozzi.com
FRAU Ballerine in pelle con il cinturino
Credits: frau.it
STEVE MADDEN Stivaletti con il tacco verde oliva
Credits: stevemadden.it
JEFFREY CAMPBELL Mules a pois con il tacco
Credits: jeffreycampbellshoes.com
TOSCA BLU Décolleté dai motivi animalier
Credits: courtesy of press office
Foto in apertura: GettyImage
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