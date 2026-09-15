Sull’isola di Vágar, alle Isole Faroe, esiste un lago che in foto sembra una piscina a sfioro sospesa sull’Atlantico. Non è Photoshop, ma un’illusione perfetta

Alle Isole Faroe, nell’Atlantico del Nord tra Scozia e Islanda, c’è un luogo che sembra uscito da una fiaba (o da una strana creazione di ChatGpt): un lago sospeso sull’oceano.

Si chiama Sørvágsvatn, o Leitisvatn a seconda del villaggio da cui lo si guarda, ed è il lago più grande dell’arcipelago.

In migliaia lo hanno già visto sui social: uno specchio d’acqua fermo, sopra un abisso di rocce e onde. In realtà l’acqua non sfida la gravità, ma sfrutta in modo geniale la geografia delle Faroe. Qui vi raccontiamo come funziona l’illusione, come arrivarci e cosa serve sapere prima di mettersi in cammino.

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Un lago sospeso sull’oceano: cos’è Sørvágsvatn

Il Sørvágsvatn/Leitisvatn si trova sull’isola di Vágar e copre circa 3,4 chilometri quadrati. La superficie dell’acqua è solo 30-32 metri sopra il livello del mare, ma il paesaggio intorno gioca a favore dell’effetto sorpresa.

Il lago è appoggiato su un altopiano erboso che degrada dolcemente verso la costa, mentre le scogliere che lo separano dall’oceano salgono fino a un paio di centinaia di metri. Dal punto panoramico di Trælanípa lo sguardo cancella le differenze di quota e registra solo una scena: un lago che galleggia sull’Atlantico, come una piscina a sfioro naturale.

L’illusione funziona per prospettiva. Il lago è più vicino a voi, il mare molto più in basso e lontano. Visto dall’alto e con il teleobiettivo, tutto si schiaccia sullo stesso piano. Non a caso l’ente del turismo delle Isole Faroe lo promuove con il soprannome di "lake above the ocean".

A completare il quadro c’è la cascata Bøsdalafossur. L’acqua del lago esce da un’estremità e, dopo un salto di circa 30 metri, si tuffa direttamente nell’oceano. Visivamente è come se il bordo della piscina traboccasse nel mare aperto.

Attorno, prati verdissimi, rocce basaltiche e stormi di uccelli marini. E, come in ogni luogo remoto che si rispetti, le leggende: si parla di uno spirito mutaforma del lago, un "nixie" capace di attirare i curiosi verso l’acqua.

Come arrivare e fare il trekking del lago sospeso

Per un’italiana o un italiano, il percorso più semplice passa quasi sempre da Copenaghen. Da lì partono i voli per l’aeroporto di Vágar, a pochi minuti di auto dal lago. Una volta sull’isola potete noleggiare un’auto o usare gli autobus locali per raggiungere i villaggi di Miðvágur o Sørvágur.

L’accesso al sentiero di Trælanípa parte da un parcheggio poco fuori Miðvágur. Qui trovate anche il casotto dove si paga la hiking fee obbligatoria: circa 200 corone danesi (che equivalgono a circa 25 euro) per adulto. La cifra finanzia la manutenzione del tracciato e la gestione del flusso di visitatori su un terreno privato.

Il trekking è relativamente semplice: 2-3 ore andata e ritorno, con dislivello modesto. Il sentiero corre su un altopiano morbido, tra erba, rocce e, spesso, pecore che vi guardano con aria perplessa. Il lago resta quasi sempre alla vostra sinistra, l’oceano nascosto oltre le scogliere.

Il punto clou è il bordo di Trælanípa. Qui, avvicinandovi con prudenza alla scogliera, ottenete l’inquadratura iconica: il lago in primo piano e, molto più in basso, l’Atlantico che sembra stare allo stesso livello. Con luce radente, il risultato è incredibile.

Dal belvedere potete proseguire lungo la costa per raggiungere Bøsdalafossur. Bastano altri 20-30 minuti. Da vicino, la cascata che collega lago e mare rende ancora più evidente il gioco di altitudini che le foto tendono a mascherare.

Il meteo, però, detta legge. Il clima oceanico subpolare delle Faroe può regalarvi sole, pioggia e nebbia nella stessa mattina. Se la visibilità è scarsa, l’effetto "piscina a sfioro" si perde. Vale la pena controllare le previsioni e, se possibile, tenere un giorno di scorta nel programma.