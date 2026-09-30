Tra Riva di Solto e Castro, sul Lago d’Iseo, una baia stretta tra pareti rocciose verticali e acqua verde smeraldo sembra un piccolo anfiteatro naturale a poco più di un’ora da Milano.

Ogni estate le foto della Baia del Bogn invadono i social: rocce grigie a picco, acqua che vira dal turchese al verde smeraldo, qualche kayak che sfiora la parete. Non è il Sud-Est asiatico, è la sponda bergamasca del Lago d’Iseo.

Quell’anfiteatro di roccia che avete salvato tra i preferiti non è però una piscina di resort, ma un orrido vero, con pareti instabili, una normativa complicata e zero lettini. Vale assolutamente il viaggio, a patto di sapere come avvicinarlo con un minimo di testa.

Cos’è la Baia del Bogn e perché sembra un anfiteatro di rocce

La Baia del Bogn, detta anche Orrido del Bogn, si trova tra i comuni di Riva di Solto e Castro, sulla sponda bergamasca del Sebino. Il nome viene dal dialettale "bögn", insenatura profonda dove l’acqua entra nella roccia.

Qui le montagne non scendono dolci verso il lago: si spezzano in lastre verticali, vere quinte sceniche che circondano una piccola insenatura. L’effetto è proprio quello di un anfiteatro naturale affacciato sull’acqua, tanto che in molti l’hanno ribattezzata "piccola Thailandia della Lombardia".

Secondo i geologi che studiano il bacino del Sebino, queste pareti calcaree sono il risultato del lavoro combinato dei ghiacciai e dell’erosione del lago. Le rocce, molto compatte e tagliate da fratture, sono state scavate dal tempo fino a creare questo orrido stretto e profondo.

Il colore smeraldo dell’acqua dipende da più fattori: la profondità improvvisa sotto costa, il fondale roccioso chiaro e la presenza di particelle in sospensione che riflettono la luce. Quando il sole è alto e il lago è calmo, la superficie diventa una lastra brillante, quasi innaturale.

Il punto più scenografico non è la spiaggia ma l’uscita della piccola galleria pedonale ricavata nella vecchia strada litoranea del 1910. Si cammina nel buio umido della roccia, poi all’improvviso la luce si apre su pareti a strapiombo che si tuffano nel lago. È il fotogramma che avete visto ovunque.

Come arrivare e vivere l’anfiteatro tra passeggiate, sentieri e kayak

La base di partenza più comoda è Riva di Solto. In auto si arriva seguendo la provinciale SP469 che costeggia il lago; da Bergamo serve circa un’ora, da Milano poco di più. L’auto si lascia in zona via Porto o nei parcheggi vicino al lungolago.

Da qui parte la Passeggiata degli Ulivi, un sentiero quasi pianeggiante, pavimentato in pietra locale, che corre a filo d’acqua tra ulivi, muretti a secco e scorci sulla Corna Trentapassi. In dieci-quindici minuti si raggiunge la vecchia strada lacuale e la famosa galleria del Bogn.

Superato il tunnel, vi trovate subito sul balconcino panoramico affacciato sull’anfiteatro di rocce. Molti si fermano qui, ed è già un’esperienza piena: la verticalità delle pareti, il rumore dell’acqua sotto, le barche che passano minuscole in fondo alla baia.

Ai piedi delle pareti c’è una minuscola spiaggia di ciottoli. Il fondale è roccioso, scende in fretta e le pietre possono essere scivolose: scarpette da scoglio e scarpe chiuse sono un’idea non negoziabile. In alta stagione lo spazio si riempie subito e, per via dell’esposizione, l’ombra arriva presto nel pomeriggio. Nessun bar, nessun bagno, nessun ombrellone: portate acqua, crema solare e un minimo di autonomia.

Chi ama camminare può salire sopra l’orrido con il sentiero ad anello "Alla scoperta del Bogn". Sono circa 4 chilometri, 300 metri di dislivello e un paio d’ore di marcia. Il tracciato imbocca il sentiero CAI 565, detto "La Panoramica", sale ripido nel bosco e raggiunge Zorzino, regalando viste sorprendenti dall’alto sul lago e sull’anfiteatro. È classificato escursionistico: tratti ripidi e alcuni passaggi esposti lo rendono sconsigliabile a chi soffre di vertigini e ai bambini piccoli.

Un’altra prospettiva, forse la più intensa, è quella dal lago. In kayak o SUP, partendo da Riva di Solto o Castro, potete costeggiare la riva e infilarvi nella baia fino quasi sotto le pareti. Il colpo d’occhio verso l’alto è potente, ma richiede prudenza: giubbotto salvagente, meteo stabile, attenzione alle onde create dai motoscafi e al vento che nel pomeriggio può alzarsi.

Per la luce migliore, puntate alle ore centrali della mattina: le pareti si accendono e l’acqua diventa davvero smeraldo. In estate i momenti più tranquilli restano le mattine in settimana e le mezze stagioni, tra maggio e giugno e poi a settembre.

Bagno, sicurezza e regole: cosa sapere prima di entrare nella “piccola Thailandia”

Qui arriva la parte meno instagrammabile ma fondamentale. Un’ordinanza del sindaco di Riva di Solto del 30 giugno 1997 vieta formalmente accesso e sosta alla Baia del Bogn per rischio caduta massi dalle pareti. Secondo i documenti di pianificazione turistica del 2026 del Comune, questo divieto è ancora in vigore, anche se la baia continua di fatto a essere frequentata e indicata come luogo di balneazione da vari canali turistici.

Tradotto: il punto panoramico all’uscita della galleria è generalmente accessibile, salvo transenne temporanee, ma scendere sulla spiaggetta o sostare sotto le pareti significa entrare in una zona formalmente vietata e oggettivamente esposta. Prima di proseguire oltre il balconcino, dovreste sempre controllare cartelli, nastri, eventuali avvisi del Comune e della Protezione civile.

Gli esperti che si occupano di sicurezza in montagna ricordano che i luoghi più scenografici sono spesso anche i più delicati: rocce stratificate, fessure, cicli di gelo e disgelo aumentano il rischio di crolli, soprattutto dopo piogge intense. Qui è lo stesso: la bellezza dell’anfiteatro non azzera il pericolo.

Se, rispettando le norme vigenti, vi trovate in un tratto dove il bagno è consentito, qualche regola di buon senso fa la differenza. Niente tuffi dalle rocce: il fondale è irregolare e l’acqua del lago, anche in estate, resta fredda in profondità. Non sostate proprio sotto le pareti a strapiombo, non arrampicatevi sui massi, non lasciate rifiuti.

Per i sentieri sopra l’orrido valgono le stesse attenzioni: scarponcini con buona suola, zaino leggero, acqua, evitare giornate di temporali o subito dopo forti piogge. Se soffrite di vertigini o non siete abituati ai dislivelli, meglio fermarsi alla Passeggiata degli Ulivi e magari scegliere la vista dal lago.

I piani di sviluppo turistico in discussione puntano a trasformare il Bogn in un luogo più organizzato, con una gestione strutturata dei flussi e della sicurezza. Nel frattempo, l’unico modo per continuare a godere di questo anfiteatro di rocce e acqua smeraldo è un turismo davvero consapevole: rispettare divieti, silenzio e fragilità del luogo, ricordando che non è un parco acquatico ma un angolo di natura viva.