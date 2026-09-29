Settembre è il momento giusto per dire "arrivederci" al condizionatore, ma prima di spegnerlo per mesi conviene fare qualche controllo furbo per risparmiare energia e problemi.

Settembre segna la fine delle ondate di calore (si spera) e l’inizio del letargo per il vostro condizionatore. Dopo mesi di uso intenso, al suo interno si accumulano polvere, pollini e umidità. Secondo diversi studi, un apparecchio trascurato può consumare fino al 30% di elettricità in più.

L’Istituto Superiore di Sanità, poi, ricorda che la pulizia dei filtri va sempre fatta seguendo il manuale del produttore. Tradotto: niente interventi improvvisati. Un piccolo check-up di fine stagione vi evita odori sgradevoli alla prossima estate, bollette più alte e qualche chiamata urgente al tecnico all’ultimo minuto.







Perché non basta premere «off» a fine estate

Durante l’estate l’unità interna aspira aria di continuo. In quella rete sottile dei filtri si ferma di tutto: polvere, capelli, pollini. I fori si intasano, l’aria passa peggio, il motore lavora di più per ottenere lo stesso fresco.

Fuori, l’unità esterna respira smog, polline, foglie secche. Se le griglie sono ostruite, lo scambio termico peggiora e l’impianto perde efficienza. ENEA sottolinea che una manutenzione corretta riduce sprechi energetici e allunga la vita del climatizzatore.

C’è anche il tema qualità dell’aria indoor. Filtri sporchi significano aria che circola peggio e più polverosa. Non è il massimo se in casa ci sono bambini o persone allergiche. Meglio pensarci ora, con calma, che correre ai ripari a giugno, nel primo weekend di caldo africano.





Prima regola: sicurezza, poi manutenzione

Prima di toccare qualsiasi parte del condizionatore, staccate l’alimentazione dall’interruttore dedicato o dal quadro elettrico. Il telecomando spento non basta: l’impianto è comunque sotto tensione.

Niente mani bagnate, niente arrampicate su sedie traballanti per arrivare allo split. Se serve, usate una scala stabile e fatevi tenere da qualcuno. All’interno ci sono lamelle metalliche che possono essere affilate: muovetevi con calma.

Il Ministero della Salute raccomanda di pulire prese e griglie con un panno morbido inumidito con acqua e poco sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o spray non previsti dal costruttore. E, soprattutto, mai intervenire sul circuito frigorifero: quello è territorio esclusivo dei tecnici abilitati.





I controlli essenziali prima di spegnere il condizionatore

1. Filtri dell’aria

Aprite lo sportello dell’unità interna seguendo il libretto. Estraete i filtri con delicatezza. Potete rimuovere la polvere con l’aspirapolvere a bassa potenza, poi risciacquare in acqua tiepida se il manuale lo consente. Rimontateli solo quando sono completamente asciutti. I filtri ai carboni attivi o deodoranti, se presenti, spesso vanno sostituiti.

2. Pannello e bocchette

Con un panno in microfibra leggermente inumidito passate la superficie dello split e le alette di uscita dell’aria. Via ragnatele e polvere che, alla riaccensione, finirebbero direttamente nei vostri polmoni.

3. Asciugare l’interno dello split

Dopo l’ultima giornata di caldo, molti manuali consigliano di far funzionare il climatizzatore solo in modalità ventilazione per un po’ di tempo. Così si asciuga l’umidità interna e si riduce il rischio di muffe e di quel famoso odore “di chiuso” alla prima accensione estiva.

4. Scarico della condensa

Guardate se ci sono gocciolii anomali, macchie sul muro sotto lo split o odori strani vicino all’uscita dell’acqua. Possono indicare un tubo di scarico piegato o ostruito. Non improvvisate smontaggi: segnatevi il problema e fate intervenire un tecnico in autunno, quando non è in piena stagione.

5. Unità esterna

Liberate griglie e ventole da foglie, polvere evidente, cartacce. Verificate che intorno non ci siano vasi, oggetti o coperture fai-da-te che ostacolano il passaggio dell’aria. L’unità deve “respirare”. Se notate parti allentate o ruggine importante, è il momento di programmare un controllo professionale.

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6. Telecomando e impostazioni

Sembra banale, ma controllare e, se serve, cambiare le batterie ora vi risparmia lo stress del “non funziona” a luglio. Potete anche azzerare timer strani impostati d’estate, per evitare accensioni automatiche fuori stagione.

7. Casa chiusa per mesi

Se si tratta di una seconda casa che resterà chiusa fino a primavera, alla riapertura ricordate di arieggiare bene prima di riaccendere il climatizzatore. L’ISS e altri esperti ricordano che la funzione deumidificazione non sostituisce il ricambio d’aria: l’aria nuova arriva solo aprendo le finestre.

Per fissare il ritmo nel tempo, pensate a un piccolo calendario: primavera pulizia filtri e prova generale, metà estate richiamo se lo usate tanto, fine estate questi controlli completi e, ogni 2-4 anni per gli impianti più potenti, la manutenzione tecnica obbligatoria registrata sul libretto.





Cosa evitare (e quando serve il tecnico)

Meglio evitare spray “miracolosi” spruzzati direttamente sui filtri senza risciacquo, prodotti sgrassanti forti o disinfettanti non previsti dal produttore. Possono rovinare plastiche e materiali filtranti, oltre a restare nell’aria che respirate.

Altra tentazione da frenare: smontare pannelli, carter o toccare cavi e schede elettriche. Se sentite rumori metallici insoliti, vibrazioni forti, odori che persistono dopo la pulizia, calo evidente di resa o messaggi di errore sul display, è il momento di chiamare un professionista.

Secondo analisi di mercato come quelle di SOStariffe, una pulizia professionale dei filtri parte da circa 70 euro, quella del motore esterno da 80, una ricarica di gas da 90, mentre una verifica completa dell’efficienza energetica può costare 70-100 euro. Intervenire fuori stagione spesso significa avere più scelta e tempi di attesa ridotti.

Se siete in affitto, la regola generale è questa: la manutenzione ordinaria (pulizie periodiche, controlli programmati) è di solito a carico dell’inquilino, quella straordinaria e le sostituzioni importanti spettano al proprietario. Negli impianti centralizzati la responsabilità passa all’amministratore di condominio.





E se lo usate anche d’inverno?

Se il vostro climatizzatore funziona come pompa di calore, niente letargo totale. I controlli su filtri, scarico condensa e unità esterna restano fondamentali, ma in genere non conviene staccare l’alimentazione, soprattutto se il modello ha funzioni antigelo. ENEA consiglia sempre di seguire le indicazioni del manuale e dell’installatore: così l’impianto lavora al meglio, in estate e in inverno, senza sorprese né sprechi.