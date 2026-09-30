Fare decluttering in cucina non è solo liberarsi di qualche mestolo in più: è un modo concreto per cucinare meglio, sprecare meno e ritrovare spazio (anche mentale).

In una cucina media italiana si accumulano, anno dopo anno, utensili, tazze, barattoli e scorte alimentari che nessuno usa più. Il risultato si vede nei cassetti che non si chiudono, nel piano di lavoro occupato e in quel senso di caos che compare ogni volta che dovete preparare cena in fretta. Una dispensa poco chiara rende facile dimenticare prodotti in fondo a un ripiano e alimentare il circolo degli sprechi.

Il decluttering non è una magia, ma un processo molto concreto: eliminare il superfluo in modo ragionato e dare un posto preciso a ciò che resta. Applicato alla cucina significa muoversi meglio tra fornelli e pensili, cucinare con più piacere e ridurre gli acquisti doppi che pesano sul portafoglio e sulla spazzatura.





Perché il decluttering in cucina vi cambia la giornata

Mettere ordine in cucina non serve solo a fare bella figura con gli ospiti. Una disposizione logica di utensili, stoviglie e ingredienti vi fa risparmiare minuti preziosi ogni giorno e riduce quel continuo aprire e chiudere sportelli alla ricerca di "quel" coperchio.

Meno oggetti significa anche meno superfici da spolverare e meno lavaggi in lavastoviglie "di servizio" che non usate mai. E quando la dispensa è chiara, diventa immediato vedere cosa manca davvero e cosa invece è già lì, evitando scorte infinite di pasta corta o biscotti dimenticati. Diversi studi sulla qualità della vita domestica mostrano che gli ambienti ordinati aiutano a percepire meno stress e a concentrarsi meglio sulle attività quotidiane: tradotto in cucina, cucinare torna a essere un piacere, non una corsa a ostacoli.





Da dove iniziare: il metodo facile per fare decluttering in cucina

Il primo errore è buttarsi in un riordino totale da sabato mattina che si trasforma in un campo di battaglia. Molto meglio procedere a piccole zone: un cassetto, un pensile, una mensola della dispensa alla volta.

Scegliete una zona, svuotatela completamente e appoggiate tutto sul tavolo. Solo così vi rendete conto di quanti apribottiglie identici, quanti barattoli vuoti, quante spezie scadute sono rimaste a occupare spazio per mesi. Approfittate per pulire ripiani e cassetti prima di rimettere dentro solo ciò che supera la selezione.

La Regola dei tre gruppi è un aiuto prezioso: tenere, regalare, eliminare. Nel primo finiscono gli oggetti che usate davvero, in buone condizioni e con una funzione chiara. Nel secondo quelli ancora validi ma che non fanno più parte della vostra quotidianità: possono tornare utili a un’amica, a un familiare, a un mercatino dell’usato o a un’associazione. Nel terzo gruppo entrano invece gli oggetti rotti, incompleti, pericolosi o decisamente inutilizzabili, da smaltire seguendo le regole del vostro comune, soprattutto se si tratta di piccoli elettrodomestici.

Per decidere più in fretta aiuta porsi sempre le stesse domande: lo uso almeno una volta all’anno? Ho già qualcos’altro che fa la stessa cosa? È integro e sicuro? Se la risposta è no, è probabilmente un candidato all’uscita. La cosiddetta regola dei dodici mesi funziona bene soprattutto con stampi, gadget e servizi "da occasione speciale" mai usciti dalla credenza.

Per non scoraggiarvi, programmate sessioni da trenta minuti: impostate un timer e lavorate solo su quella zona. Finito il tempo, rimettete a posto, anche se non avete concluso tutto. Meglio molti piccoli passi che una maratona che vi lascia esauste e con più disordine di prima.





Decluttering per zone: dispensa, cassetti, pensili ed elettrodomestici

Partite dalla dispensa: svuotate un ripiano alla volta, controllate le scadenze, buttate il cibo ormai andato e mettete davanti ciò che va consumato prima. Contenitori trasparenti e box per categorie - colazione, pasta, conserve, snack - più un’etichetta con nome e data riducono gli sprechi alimentari e impediscono i famosi "doppioni" di pasta o biscotti. Nei cassetti e nei pensili eliminate il superfluo, dividete gli utensili per funzione e tenete piatti e bicchieri di uso quotidiano all’altezza degli occhi, spostando in alto i servizi "da ospiti".

Con le pentole siate severe: eliminate quelle antiaderenti graffiate, le casseruole deformate o con manici instabili e tenete solo un set essenziale, impilato per misura, con i coperchi raccolti in un porta-coperchi verticale o appesi all’interno delle ante. Per i piccoli elettrodomestici vale la regola della frequenza d’uso: ciò che usate ogni settimana può restare sul piano di lavoro, il resto va nei pensili alti o regalato, applicando la regola "uno entra, uno esce". Dieci minuti al giorno per liberare il piano, svuotare il lavello e riportare ogni oggetto al suo posto bastano per mantenere il vostro decluttering in cucina nel tempo.