Prima delle finali Slam, prima dell’urlo liberatorio dopo un punto impossibile, prima di diventare uno dei volti più amati del tennis italiano, Jasmine Paolini apparteneva a un luogo preciso della Toscana interna. Castelnuovo di Garfagnana, il paese in cui è nata, ha poco a che fare con la cartolina più ovvia della regione. Qui la Toscana cambia ritmo, lascia indietro l’eleganza addomesticata delle colline da brochure e si fa più montana, più verde, attraversata da una bellezza ruvida che resta impressa proprio perché chiede uno sguardo più attento. Castelnuovo sorge nella provincia di Lucca, nel cuore della Garfagnana, tra le Alpi Apuane e l’Appennino Tosco-Emiliano. È uno di quei luoghi dove la misura del borgo convive con un senso forte del paesaggio, perché le montagne sembrano sempre presenti, anche quando si cammina nel centro storico. La sua immagine più riconoscibile è la Rocca Ariostesca, fortezza affacciata sulla piazza principale e legata a Ludovico Ariosto, che visse qui nel Cinquecento come governatore della Garfagnana estense.

Castelnuovo di Garfagnana, la Toscana meno prevedibile

Raccontare Castelnuovo di Garfagnana attraverso Jasmine Paolini significa uscire dalla Toscana più consumata e avvicinarsi a una geografia meno prevedibile. La Garfagnana ha una grazia appartata, fatta di pietra, boschi e una luce che arriva più fresca rispetto alla costa. Non possiede la teatralità immediata di Firenze o la dolcezza ordinata della Val d’Orcia. Ha un fascino più raccolto, quasi trattenuto, come se la bellezza preferisse restare nel passo delle strade e nel profilo delle montagne. In questo scenario, la storia di Paolini acquista una tonalità diversa. La sua ascesa internazionale non nasce dall’immaginario rumoroso delle capitali sportive, ma da un territorio che conosce bene la pazienza. Castelnuovo non diventa solo un dato biografico, bensì una chiave per leggere quella qualità così riconoscibile della tennista: la capacità di restare dentro lo scambio, di non perdere leggerezza anche nei momenti più duri, di trasformare la tenacia in qualcosa di luminoso.

Il fascino discreto del borgo di Jasmine Paolini

Oggi Castelnuovo di Garfagnana merita attenzione anche oltre il nome di Jasmine Paolini. La Rocca, le piazze raccolte e la vicinanza ai sentieri della valle ne fanno una destinazione perfetta per chi cerca una Toscana più intima. È un luogo da scoprire con lentezza, magari arrivando da Lucca e lasciando che la strada salga verso un paesaggio più fresco, dove l’estate sembra respirare in modo diverso. Il legame con Paolini aggiunge al borgo una vibrazione contemporanea. Il tennis l’ha portata molto lontano, ma il nome di Castelnuovo resta come una piccola firma d’origine, discreta e potentissima. In fondo, anche questo rende la sua storia così affascinante: dietro la velocità del campo, dietro il sorriso diventato familiare, c’è un angolo di Toscana che non ha mai avuto bisogno di alzare la voce per farsi ricordare.