In ogni vialetto in ghiaia, prima o poi, la scena è sempre la stessa: ciottoli bianchi, qualche foglia secca e un esercito di erbacce che spunta da ogni buco. Strapparle a mano, magari sotto il sole di luglio, vuol dire piegarsi decine di volte, con la schiena che protesta, mentre molti comuni scoraggiano ormai i diserbanti chimici.

Invece di sognare il cemento definitivo, che rende il terreno impermeabile e soffoca il giardino, potete tenervi la ghiaia e liberarvi comunque delle erbacce usando un attrezzo che avete già in casa. Il pulitore a vapore con cui lavate i pavimenti può trasformarsi nel vostro sistema di diserbo più dolce per la schiena.

Perché il vialetto in ghiaia è il regno delle erbacce (e del mal di schiena)

La ghiaia è bellissima da vedere, ma per le erbacce è un invito formale. Tra i sassi si accumulano polvere, terriccio e semi portati dal vento o dagli uccelli; dopo il primo acquazzone, tutto germina felice.

Ogni erba tirata via a mano costringe a piegare la schiena o a mettersi in ginocchio. Un vialetto di dieci metri significa centinaia di piegamenti, soprattutto se la ghiaia è grossa e le radici afferrano bene il terreno sotto.

Non stupisce che molti sognino di colare qualche centimetro di cemento e chiudere il capitolo erbacce per sempre. Il problema è che superfici rigide e impermeabili peggiorano il deflusso dell’acqua piovana e in varie città italiane vengono scoraggiate nei giardini privati.

Il vapore come diserbante naturale: come funziona davvero

Il vapore funziona sul verde esattamente come l’acqua bollente, ma con più controllo. Quando investe la pianta a oltre novanta gradi, rompe le membrane delle cellule, scioglie la pellicola cerosa che protegge foglie e fusti e provoca una rapida disidratazione.

Risultato: l’erbaccia che ieri era turgida oggi appare floscia, opaca, inizia a brunirsi e nel giro di pochi giorni secca completamente, soprattutto se ripassate una seconda volta.

Non si tratta di un trucco da social, ma di una tecnica già usata in grande scala. Nel 2014 l’Università del Colorado Boulder ha testato sui propri spazi verdi una macchina professionale per il diserbo a vapore, dimostrando che il principio è efficace anche senza chimica.

A differenza dei bruciatori a gas, che usano la fiamma viva, il vapore non carbonizza nulla e non lascia odori o residui; a differenza di aceto e sale, non rovina il terreno né le zone vicine.

Per questo molti esperti di giardinaggio lo considerano una forma di diserbo termico interessante sulle superfici dure e semidure, come ghiaia, autobloccanti e bordure.

Come usare il pulitore a vapore sul vialetto in ghiaia

Che pulitore a vapore scegliere per risparmiare la schiena

La buona notizia è che quasi ogni pulitore a vapore domestico può funzionare, da quello a traino alla scopa a vapore.

Per la schiena, però, la differenza la fa il manico: un modello con lancia lunga permette di lavorare in posizione eretta, senza inchinarsi a ogni ciuffo di gramigna.

Utile anche un serbatoio capiente, per evitare continue pause di ricarica, e un accessorio piccolo, tondo o triangolare, che concentri il getto di vapore sul bersaglio.

La tecnica passo dopo passo

Una volta recuperato il vostro pulitore a vapore, il lavoro sul vialetto in ghiaia segue pochi passaggi semplici.

Spazzate via foglie, rametti e sassi troppo grossi, così il vapore raggiunge meglio il colletto delle piante.

Riempite il serbatoio con acqua, accendete l’apparecchio e attendete che raggiunga la temperatura di esercizio.

Montate l’ugello più piccolo e avvicinatelo a pochi centimetri dal ciuffo di erbacce, senza toccare i sassi roventi.

Azionate il vapore e mantenete il getto sullo stesso punto per circa trenta secondi, finché le foglie cambiano colore.

Procedete riga per riga, come se steste passando l’aspirapolvere, per non lasciare "buchi" dove le erbacce potrebbero riprendere vantaggio.

Interrompete il lavoro ogni tanto per stiracchiarvi: meglio fare due sessioni brevi che una maratona piegati dallo sforzo.

Dopo ventiquattro, al massimo quarantotto ore, le erbacce trattate appariranno secche e quasi bruciate dal sole. Potete rastrellarle via oppure lasciarle decomporre tra la ghiaia; per i ciuffi più ostinati, un secondo passaggio di vapore o un annaffiatoio di acqua bollente completano l’opera.

Prevenzione: far lavorare il vapore (e il giardino) al posto vostro

Il bello del calore è che non colpisce solo ciò che vedete: stimola anche la germinazione dei semi nascosti, che poi vengono bruciati al giro successivo.

Se ripetete il trattamento una o due volte a stagione, all’inizio della primavera e verso fine estate, noterete che anno dopo anno il numero di erbacce cala sensibilmente.

Lungo i bordi, invece, potete giocare con coprisuolo bassi e resistenti, come il timo serpolino, che sopporta il calpestio leggero, profuma l’aria e ruba spazio alle erbacce di ritorno.

Uniche accortezze: lavorate con scarpe chiuse, tenete bambini e animali a distanza, evitate di puntare il vapore su superfici delicate e scegliete le ore più fresche, così proteggete anche voi stessi dal colpo di calore.

Alla fine vi ritroverete con un vialetto in ghiaia ordinato, il giardino che respira e, soprattutto, una schiena che non chiede vendetta per ogni metro quadrato diserbato.