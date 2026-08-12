L'anguria è il simbolo dell'estate, ma oltre a essere fresca e leggera offre numerosi benefici. Aiuta l'idratazione, sostiene cuore, muscoli e circolazione, apporta antiossidanti ed è perfetta anche per chi vuole restare in forma.

Una porzione standard di anguria da 150 grammi porta circa 24 calorie. Praticamente niente, se pensate che nel piatto avete una fetta enorme, fresca e dolcissima.

Ma oltre al gusto e alle foto perfette su Instagram, questo frutto estivo fa davvero qualcosa per voi. Vi aiuta a sopportare il caldo, a proteggere cuore, muscoli e cervello, e può diventare un alleato della linea. Ecco cinque motivi molto concreti per metterlo in frigorifero da giugno a settembre.

1. Ti idrata in profondità e ti salva dai colpi di caldo

La polpa dell’anguria è composta per oltre il 95% da acqua. Tradotto: ogni fetta è come un bicchiere da bere, solo molto più divertente. In piena estate questo aiuta a reintegrare i liquidi persi con la sudorazione e a mantenere costante la temperatura corporea.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che una buona idratazione è fondamentale per la termoregolazione e per il corretto funzionamento del sistema nervoso. Diversi studi indicano che già una perdita di liquidi pari a circa il 2% del peso corporeo può ridurre la concentrazione, rallentare i riflessi e favorire mal di testa e stanchezza mentale. Una fetta di anguria a metà mattina o nel pomeriggio è quindi un gesto semplice per aiutare cervello e corpo a restare lucidi sotto il sole.

2. Ha pochissime calorie e vi fa sentire sazi

Dal punto di vista calorico l’anguria è quasi innocente. Fornisce circa 16 kcal ogni 100 grammi: una porzione standard da 150 grammi arriva a 24 calorie, meno di molti yogurt magri. Secondo gli esperti di nutrizione rientra a pieno titolo tra i frutti ad alta resa e bassa densità energetica.

Il volume elevato, dato dall’acqua, riempie lo stomaco e dà un immediato senso di pienezza, utile nei periodi in cui volete controllare il peso. Potete usarla come dessert al posto del dolce, come merenda al posto delle merendine confezionate, oppure trasformarla in sorbetti, granite o ghiaccioli preparati in casa senza aggiungere zucchero.

3. È uno scudo antiossidante contro sole e stress estivi

Il colore rosso intenso della polpa non è solo scenografico. È legato alla presenza di licopene, un potente antiossidante, affiancato da glutatione, betacarotene (precursore della vitamina A) e vitamina C. Queste sostanze aiutano a contrastare i radicali liberi prodotti in maggiore quantità quando vi esponete al sole e alle alte temperature.

Il risultato è un piccolo aiuto in più per la pelle, che in estate subisce raggi UV, salsedine e sbalzi termici tra aria condizionata e strada bollente. Gli antiossidanti dell’anguria contribuiscono anche alla normale funzione del sistema immunitario e alla protezione dei tessuti. Non sostituiscono la crema solare, ma completano la “strategia” di difesa stagionale dall’interno.

4. Aiuta cuore e circolazione grazie alla citrullina

Oltre a vitamine e sali minerali, l’anguria contiene L-citrullina e L-arginina, due aminoacidi che favoriscono la produzione di ossido nitrico, una molecola che aiuta i vasi sanguigni a rilassarsi e dilatarsi. Una revisione della letteratura scientifica pubblicata sulla rivista Nutrients ha messo in evidenza che i nutrienti dell’anguria possono sostenere la normale funzionalità dei vasi e la salute cardiovascolare.

Nel frutto troviamo anche una buona quota di potassio, minerale coinvolto nel mantenimento della pressione arteriosanella norma. Inserire il cocomero in un’alimentazione equilibrata, ricca di frutta e verdura e povera di sale, è quindi un tassello in più per coccolare cuore e circolazione, soprattutto nei mesi in cui il caldo mette alla prova l’apparato cardiovascolare.

5. È un integratore naturale per i muscoli

Se d’estate vi dedicate a nuotate lente, lunghe passeggiate o giri in bicicletta, l’anguria può diventare uno snack post-allenamento intelligente. Ogni 100 grammi di polpa forniscono circa 3,7 grammi di zuccheri semplici, utili per iniziare a ricostituire il glicogeno muscolare, cioè la riserva di energia che i muscoli consumano durante lo sforzo.

In una porzione trovate inoltre circa 420 mg di potassio e 15 mg di magnesio, due minerali chiave per l’equilibrio dei liquidi corporei e la corretta contrazione muscolare. Questo mix aiuta a prevenire crampi e sensazione di gambe “scariche” dopo l’attività fisica moderata. Una ciotola di cocomero fresco dopo la corsetta serale sul lungomare è quindi molto più di un capriccio.

Come inserirla nella giornata (con due attenzioni)

Per sfruttare i benefici dell’anguria bastano una o due porzioni al giorno, pari a circa 150-300 grammi complessivi, da adattare al vostro fabbisogno. Potete gustarla a metà mattina al posto dei biscotti, come merenda dopo una camminata o una nuotata, oppure come dessert leggero dopo cena.

Idee rapide: ghiaccioli ottenuti frullando la polpa e versandola negli stampini, oppure cubetti di anguria aggiunti ai frullati di frutta. Chi ha problemi di glicemia, disturbi gastrointestinali o allergie deve però parlarne con il medico o il nutrizionista, per valutare quantità e frequenza più adatte. E ricordate che nessun alimento, nemmeno il più leggero, da solo fa dimagrire: conta l’equilibrio complessivo della dieta.