Digitando "aceto per pulire gli occhiali" su Google compaiono migliaia di risultati, dai blog di risparmio ai rimedi della nonna. Tutti promettono la stessa cosa: lenti brillanti, addio aloni, zero impronte in pochi secondi. E possibilmente senza comprare l’ennesimo spray in ottica.

In mezzo a questi consigli, uno spicca più degli altri: spruzzare aceto, spesso bianco, direttamente sugli occhiali. Viene descritto come naturale, economico e persino ecologico. Ma tra lenti con trattamento antiriflesso, filtri UV e montature delicate, vale davvero la pena rischiare? Vediamo cosa c’è di solido dietro questo trucco e dove, invece, iniziano i problemi.

Perché l’aceto per pulire gli occhiali è così di moda

L’aceto bianco è un vecchio protagonista delle pulizie domestiche. Contiene acido acetico, che scioglie grasso e calcare, ed è usato per vetri, piastrelle, pentole. Il salto mentale è facile: se funziona sui vetri di casa, perché non sulle lenti degli occhiali?

Diversi siti di fai-da-te propongono ricette molto simili. Alcuni suggeriscono poche gocce di aceto di vino su un panno in microfibra, poi passaggio delicato sulle lenti e risciacquo sotto acqua corrente. Altri spingono su aceto bianco diluito in acqua tiepida, con in più un cucchiaino di bicarbonato per "attenuare i graffi".

Le promesse sono sempre le stesse:

rimuovere impronte e unto in un gesto;

eliminare aloni ostinati;

far brillare le lenti "come nuove";

in qualche caso, ridurre la visibilità dei micro-graffi.

La logica di base non è del tutto folle: l’acido acetico sgrassa davvero e, se diluito e usato con un panno morbido, può togliere lo sporco superficiale. Ma il punto non è solo "funziona", è "a che prezzo sulle lenti moderne?".

Cosa succede davvero quando spruzzate aceto sulle lenti

Le lenti di oggi raramente sono solo "vetro". Molto spesso sono in materiali plastici con strati sottilissimi di trattamenti: antiriflesso, indurente antigraffio, filtri per la luce blu, protezione UV. Secondo le descrizioni tecniche dei trattamenti antiriflesso, questi coating sono composti da ossidi minerali delicati rispetto a graffi, calore e sostanze chimiche aggressive.

L’aceto ha un pH acido e, pur essendo più delicato rispetto ad altri detergenti, resta una sostanza chimica. A contatto ripetuto con i rivestimenti delle lenti può, nel tempo, opacizzarli o creare aloni permanenti. Alcuni siti dedicati al risparmio domestico sconsigliano esplicitamente aceto e alcol sugli occhiali, proprio perché possono "mangiarsi" la lucentezza della montatura e danneggiare i trattamenti.

Il gesto di spruzzare direttamente sulle lenti è il più critico. Lo spray bagna tutta la superficie in modo uniforme, il liquido può infilarsi nei bordi, tra lente e montatura, nelle viti. Spesso resta lì qualche minuto prima che voi passiate il panno. Per i rivestimenti delicati è una piccola maratona chimica, non una toccata e fuga.

A complicare le cose c’è il bicarbonato. Viene proposto come alleato per "levigare" i graffi, ma è pur sempre una polvere leggermente abrasiva. Su un vetro spesso magari si nota poco. Su uno strato antiriflesso di pochi micron può peggiorare la situazione, aumentare la micro-abrasione e rendere i graffi più evidenti. Tecnicamente un graffio non si cancella con aceto e bicarbonato: al massimo si maschera per un attimo, poi resta lì.

Aceto sì o no? Cosa consigliano davvero gli esperti

Se si guardano le linee guida di chi produce lenti - aziende come Zeiss e le principali catene di ottica - il quadro è molto più prudente. Il metodo indicato è sempre lo stesso: acqua tiepida, una goccia di sapone neutro o detersivo delicato per piatti, risciacquo accurato e asciugatura con panno in microfibra pulito. Viene raccomandato di evitare detergenti aggressivi come ammoniaca, alcol, prodotti per vetri e, in generale, sostanze chimiche non pensate per gli occhiali.

L’aceto non è quasi mai nominato direttamente, ma rientra di fatto nella categoria dei prodotti acidi da usare con estrema cautela. Per le lenti con antiriflesso, per gli occhiali da sole con filtri UV e per qualsiasi lente costosa, il messaggio implicito è chiaro: meglio non sperimentare.

Se qualcuno di voi è ancora tentato di usare l’aceto, il compromesso più prudente è questo:

solo su lenti senza antiriflesso né altri trattamenti evidenti e su occhiali non particolarmente costosi;

mai spruzzato direttamente: un cucchiaio di aceto bianco in una tazza d’acqua, panno in microfibra leggermente inumidito con la soluzione;

passaggio brevissimo sulle lenti, poi risciacquo immediato sotto acqua tiepida e asciugatura con un secondo panno pulito;

uso occasionale, non quotidiano.

Per le montature il discorso cambia leggermente. Alcune guide ammettono aceto molto diluito solo su montature metalliche, per togliere qualche traccia di ossidazione, evitando accuratamente il contatto con le lenti. Sull’acetato, invece, anche l’aceto può opacizzare o scolorire nel tempo. In ogni caso resta più semplice e sicuro usare il solito mix acqua tiepida + sapone neutro.

Un ultimo dettaglio poco discusso: l’aceto non è automaticamente "green" se usato a litri in casa e poi scaricato nello scarico. Gli esperti di consumo responsabile ricordano che, come ogni acido, ha un impatto sull’ambiente se abusato. Usare una goccia di detersivo neutro per tenere in vita più a lungo un paio di lenti costose è spesso la scelta più sostenibile, per il portafoglio e per il pianeta.

Morale molto concreta: gli occhiali oggi sono piccoli concentrati di tecnologia. Per risparmiare qualche euro di spray specifico, rischiare di rovinare trattamenti che costano decine di euro non è proprio un affare. L’aceto può restare in cucina e, al massimo, lontano dalle lenti, per una pulizia mirata di qualche montatura metallica. Per tutto il resto, acqua tiepida, sapone neutro e un buon panno in microfibra sono ancora l’alleato più affidabile.