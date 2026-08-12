Dai tramonti di Ibiza all'eclissi solare vista dalle Baleari: ecco le migliori destinazioni in barca per ammirare le bellezze del cielo

Ci sono viaggi che si scelgono per una città, per una spiaggia o per un hotel. E poi ci sono quelli che nascono intorno a un momento preciso, quasi irripetibile: un'eclissi, una luna piena particolarmente intensa, un tramonto che incendia l'orizzonte o un cielo così limpido da rendere riconoscibili le costellazioni a occhio nudo.

Sono esperienze che cambiano completamente se vissute dal mare. Lontano dalle luci artificiali e dagli ostacoli della costa, l'orizzonte si apre e il cielo sembra improvvisamente più vicino. È proprio da questa idea che parte la selezione di SamBoat, piattaforma specializzata nel noleggio di barche, che ha individuato alcune delle destinazioni mediterranee più suggestive da cui osservare i fenomeni celesti dell'estate.

Da Ibiza alle Eolie, passando per Sardegna, Croazia e Baleari, ecco cinque spettacoli naturali che valgono da soli l'organizzazione di un viaggio.

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1. Il tramonto di Ibiza visto dal mare

Ibiza ha molte anime, ma una delle più belle si scopre quando ci si allontana dai locali e dalle spiagge più affollate. La costa nord-occidentale dell'isola è uno dei punti migliori per aspettare il tramonto dal mare, quando il cielo passa lentamente dall'oro all'arancio fino alle sfumature più profonde della sera.

Cala Salada e Cala Saladeta sono due delle baie più suggestive da cui fermarsi al largo e aspettare che il sole scompaia dietro l'orizzonte. Punta Galera, con le sue grandi terrazze naturali di roccia, aggiunge invece un'atmosfera più selvaggia. Dalla barca, il vantaggio è evidente: nessun ostacolo davanti, soltanto il sole che scende e una lunga scia luminosa che si riflette sul Mediterraneo.

2. Guardare le stelle dalla Sardegna del Sud

Una delle cose che si dimenticano vivendo in città è quanto possa essere affollato il cielo. Basta però allontanarsi dalle luci della costa per ritrovare costellazioni che spesso, a terra, sembrano quasi invisibili.

Al largo della Sardegna del Sud, durante le notti estive più limpide, è possibile individuare facilmente l'Orsa Maggiore e l'Orsa Minore, insieme alla Stella Polare, che per secoli ha guidato i navigatori. Tra le due si può cercare anche la lunga scia della costellazione del Drago.

È probabilmente uno degli spettacoli meno "clamorosi" di questa lista, ma anche uno dei più affascinanti: restare qualche minuto in silenzio, in mezzo al mare, e rendersi conto di quanto il cielo possa essere diverso quando non è disturbato dall'illuminazione artificiale.

3. Cercare Cassiopea nelle notti della Croazia

Se la Sardegna è perfetta per le Orse, la Croazia regala un altro appuntamento per gli appassionati di cielo notturno: Cassiopea.

La costellazione è una delle più facili da riconoscere grazie alla caratteristica forma a "W", e le numerose baie e rade appartate della costa croata offrono punti particolarmente bui da cui osservarla.

A rendere l'esperienza ancora più suggestiva è il mito che accompagna il suo nome. Cassiopea era infatti, secondo la tradizione greca, la vanitosa regina d'Etiopia condannata a ruotare eternamente intorno al polo celeste. Un dettaglio che rende la notte in barca quasi un racconto, sospeso tra astronomia e mitologia.

4. La Luna Rossa vista dalle Eolie

Le Isole Eolie sembrano fatte apposta per le notti di luna piena. Il profilo scuro delle isole vulcaniche, il mare aperto e la scarsa illuminazione artificiale creano uno scenario particolarmente suggestivo quando il disco lunare sale sull'orizzonte.

Quest'anno l'appuntamento da segnare è quello del 28 agosto, quando è prevista la cosiddetta Luna dello Storione. In particolari condizioni atmosferiche, tra umidità, caldo e polveri sospese, la luna può assumere tonalità più calde e ramate, creando quell'effetto comunemente associato alla "Luna Rossa".

A rendere la serata ancora più interessante sarà una profonda eclissi lunare parziale, visibile a occhio nudo. Dal mare, il riflesso della luna sulla superficie dell'acqua può trasformare completamente il paesaggio, soprattutto tra isole come Stromboli, Salina e Panarea.

5. L'eclissi solare vista dalle Baleari

È probabilmente l'evento più spettacolare dell'estate.

Intorno al 12 agosto, il cielo offrirà un'eclissi solare quasi totale, visibile anche in alcune zone del Mediterraneo occidentale. Le Baleari saranno tra i punti più interessanti da cui osservarla, soprattutto nelle ore serali, quando il fenomeno coinciderà con il tramonto.

Minorca offre alcuni punti particolarmente favorevoli, come l'area di Ciutadella e Cap de Cavalleria, mentre a Maiorca gli scorci più scenografici sono quelli di Sa Foradada, Cap de Formentor e della Serra de Tramuntana.

Vederla dalla barca aggiunge un ulteriore elemento di libertà: ci si può spostare alla ricerca dell'orizzonte più aperto, lontano dagli ostacoli della costa. Naturalmente, anche dal mare valgono le stesse regole di sicurezza: un'eclissi solare non va mai osservata direttamente senza appositi occhiali certificati.

Ma, con le dovute precauzioni, assistere al sole che lentamente scompare sopra il Mediterraneo potrebbe diventare uno di quei ricordi di viaggio difficili da dimenticare.